Pinterest crolla del 7% after-hours nonostante conti sopra le attese

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Pinterest scende del 7% nell’after-hours dopo la trimestrale.

scende del 7% nell’after-hours dopo la trimestrale. Ricavi e utenti mensili superano le previsioni degli analisti.

La guidance del terzo trimestre frena le aspettative del mercato.

Bill Ready punta su modelli AI proprietari e open-weight.

( Riassunto generato con AI)

Pinterest arretra dopo risultati sopra le attese

Pinterest ha perso circa il 7% nelle contrattazioni after-hours dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre, nonostante ricavi, utile rettificato e utenti attivi mensili globali abbiano superato le attese. Il mercato ha reagito soprattutto alle prospettive per il terzo trimestre, giudicate poco convincenti rispetto alla forte crescita appena comunicata.

La piattaforma sociale ha indicato ricavi trimestrali attesi fra 1,19 e 1,21 miliardi di dollari, con un punto medio di 1,2 miliardi in linea con le stime. La cautela nasce da fattori comparativi: lo spostamento dell’Amazon Prime Day nel secondo trimestre e la conclusione della World Cup riducono alcuni contributi alla spesa pubblicitaria che avevano sostenuto i conti più recenti.

Nel secondo trimestre i ricavi sono saliti del 18% a 1,18 miliardi di dollari, contro 998,2 milioni dell’anno precedente. La società ha riportato una perdita netta di 47 milioni di dollari, pari a 8 centesimi per azione, dopo l’utile netto di 38,76 milioni registrato un anno prima.

Secondo Bill Ready, amministratore delegato di Pinterest, i numeri riflettono “la scala e la forza della nostra piattaforma”. Il contrasto fra risultati consuntivi migliori del previsto e indicazioni future prudenti spiega quindi una reazione concentrata sulle prospettive, più che sulla performance operativa appena archiviata.

Ricavi pubblicitari, utenti e costi dell’intelligenza artificiale

L’utile rettificato del trimestre ha raggiunto 311 milioni di dollari, oltre i 270 milioni stimati da StreetAccount. Gli utenti attivi mensili globali sono aumentati dell’11% su base annua a 640 milioni, oltre le previsioni di 635 milioni, mentre il ricavo medio globale per utente, pari a 1,86 dollari, ha superato le attese.

La direttrice finanziaria Julia Donnelly ha spiegato che il Prime Day, trasferito dal terzo al secondo trimestre, ha aggiunto circa mezzo punto percentuale ai ricavi del Q2 e dovrebbe pesare per circa mezzo punto sul Q3. La spesa collegata alla World Cup ha inoltre portato quasi un punto percentuale di beneficio nel secondo trimestre, senza ripetersi nel periodo successivo.

Accanto alla pubblicità, la società ha posto l’accento sull’efficienza dell’intelligenza artificiale. Bill Ready ha sostenuto che i modelli open-weight consentono alle aziende di ridurre sprechi di risorse, se adottati in ambienti cloud sicuri.

Julia Donnelly ha descritto un’infrastruttura di “model routing” che assegna i modelli più costosi ai compiti complessi e quelli leggeri alle attività ordinarie. Ha però precisato che spesa di calcolo e token legati all’AI cresceranno con l’adozione, pur essendo investimenti inclusi nelle previsioni e considerati con ritorno positivo.

Sul piano tecnico, prima dei risultati il titolo aveva chiuso a 25,58 dollari, con RSI giornaliero a 70,68, area tradizionalmente associata a ipercomprato. Il prezzo era sopra EMA20, EMA50 ed EMA200, ma il MACD mostrava un momentum ancora positivo e in rallentamento.

Questi indicatori non spiegano da soli il calo, ma descrivono un titolo già esteso prima dell’annuncio. La guidance ha così agito da catalizzatore in una fase in cui il mercato appariva più esposto a prese di profitto.

I livelli tecnici dopo la reazione del mercato

L’evoluzione nella sessione regolare sarà decisiva per capire se il ribasso after-hours resterà una correzione breve oppure modificherà la struttura rialzista precedente. Il pivot giornaliero indicato è 25,18 dollari, mentre il primo supporto è 24,63 dollari.

Al rialzo, la prima resistenza rilevante è 26,13 dollari; al ribasso, le medie mobili segnalate comprendono EMA20 a 23,34, EMA50 a 22,19 ed EMA200 a 23,38 dollari. Sono riferimenti tecnici informativi, non indicazioni di acquisto o vendita.

FAQ

Perché le azioni Pinterest sono scese?

Sì, il calo è stato legato alla guidance del terzo trimestre, nonostante risultati trimestrali superiori alle attese.

Quanto cresceranno i ricavi nel terzo trimestre?

Sì, Pinterest prevede ricavi fra 1,19 e 1,21 miliardi di dollari, con 1,2 miliardi come valore centrale.

Quanti utenti mensili ha Pinterest?

Sì, gli utenti attivi mensili globali hanno raggiunto 640 milioni, in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente.

Quali eventi pesano sulla guidance?

Sì, incidono il trasferimento dell’Amazon Prime Day nel Q2 e la mancata ripetizione della spesa pubblicitaria della World Cup.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti CNBC e The Cryptonomist.