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Benzina e diesel tornano a correre dopo il taglio accise e la stangata pesa sulle famiglie

Benzina e diesel tornano a correre dopo il taglio accise e la stangata pesa sulle famiglie

Carburanti di nuovo in aumento in Italia nonostante il taglio delle accise

In Italia, i prezzi di benzina e diesel tornano a crescere rapidamente nonostante il recente taglio temporaneo delle accise deciso dal governo.
Gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), rielaborati da Unione Nazionale Consumatori e Codacons, fotografano una situazione critica lungo tutta la rete distributiva nazionale.
Dopo un breve rallentamento, i listini hanno ripreso la corsa: il diesel viaggia ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro e si avvicina alla soglia psicologica dei 2,1 euro, mentre la benzina è tornata ai livelli precedenti al decreto.

Il fenomeno, diffuso su tutto il territorio, colpisce anche regioni finora relativamente “protette”, alimentando l’allarme di famiglie, autotrasportatori e associazioni dei consumatori e riaprendo il dibattito su misure strutturali contro la volatilità dei prezzi.

In sintesi:

  • Diesel stabilmente sopra 2 euro al litro, verso quota 2,1 euro.
  • Benzina tornata ai livelli precedenti al decreto sul taglio accise.
  • Le Marche perdono il primato di regione con diesel sotto 2 euro.
  • Consumatori e imprese chiedono misure strutturali contro volatilità dei carburanti.

Prezzi di benzina e diesel: quadro nazionale e ruolo delle accise

Il taglio delle accise di 25 centesimi al litro, in vigore per tre settimane, avrebbe dovuto attenuare l’impatto degli aumenti sui carburanti.
La dinamica dei mercati internazionali, unita alla componente IVA calcolata su prezzi comunque elevati, ha però rapidamente eroso il beneficio, riportando i listini italiani su livelli record.

Secondo le elaborazioni di Unione Nazionale Consumatori e Codacons sui dati del Mimit, il prezzo del diesel si sta avvicinando a 2,1 euro al litro, superando nettamente la soglia psicologica dei 2 euro che resisteva solo in poche aree.
Anche le Marche, ultima regione dove il gasolio risultava appena sotto tale soglia, hanno registrato rialzi tali da allinearsi al resto del Paese.

La benzina, dopo una breve fase di contenimento successiva al decreto, è tornata ai valori dei giorni precedenti al provvedimento, annullando di fatto il vantaggio percepito dagli automobilisti.
Le associazioni dei consumatori denunciano un “effetto elastico” dei listini, che scendono lentamente quando i prezzi internazionali calano ma risalgono subito quando i costi alla fonte aumentano, lasciando famiglie e imprese prive di reali tutele.

Impatto su famiglie, imprese e prospettive di intervento futuro

Il nuovo balzo dei carburanti pesa direttamente sui bilanci familiari, specie in aree prive di alternative al trasporto privato, e si riflette sui costi logistici delle imprese.
Autotrasporto, filiere agroalimentari e piccole aziende energivore sono tra i settori più esposti all’effetto domino dei rincari alla pompa.

Le associazioni come Unione Nazionale Consumatori e Codacons sollecitano il governo a valutare proroghe o rimodulazioni strutturali delle accise, oltre a maggiori controlli per evitare speculazioni lungo la filiera distributiva.
Nel medio periodo, l’ulteriore volatilità dei prezzi potrebbe accelerare il dibattito su elettrificazione dei trasporti, potenziamento del trasporto pubblico e politiche di efficienza energetica.

Per i prossimi mesi, la traiettoria dei listini italiani dipenderà dall’andamento delle quotazioni internazionali, dalla stabilità geopolitica e dalle eventuali decisioni di politica fiscale, con il rischio concreto di nuovi picchi sui prezzi al consumo.

FAQ

Perché i prezzi di benzina e diesel stanno aumentando di nuovo?

I prezzi crescono perché l’aumento delle quotazioni internazionali e dell’IVA ha rapidamente assorbito il beneficio del temporaneo taglio delle accise.

Quanto costa oggi in media un litro di diesel in Italia?

Attualmente il diesel viaggia ampiamente sopra i 2 euro al litro, con una tendenza verso quota 2,1 euro secondo elaborazioni su dati Mimit.

Il taglio delle accise sui carburanti è ancora in vigore?

Sì, il taglio di 25 centesimi è previsto per tre settimane, ma l’effetto reale è stato quasi annullato dai nuovi rincari.

Quali regioni italiane sono più colpite dagli aumenti dei carburanti?

L’aumento è generalizzato; anche le Marche, che avevano diesel sotto 2 euro, hanno registrato rialzi in linea con il resto del Paese.

Qual è la fonte delle informazioni sui prezzi di benzina e diesel?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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