Home / SPETTACOLI & CINEMA / Al Bano replica a Romina e commuove Domenica In sulle accuse

Lo sfogo di Al Bano in tv dopo le parole di Romina Power

Chi: il cantante Al Bano Carrisi e l’ex moglie Romina Power.

Cosa: scontro pubblico dopo le dichiarazioni di Romina sulla fine del matrimonio e sul suo presunto comportamento violento.

Dove: intervista a Domenica In su Rai1, in risposta alle affermazioni rilasciate da Romina a Belve e al podcast Supernova.

Quando: la puntata è andata in onda oggi, 3 maggio 2026, a una settimana dall’intervista della Power a Belve.

Perché: Carrisi contesta come “bugie” i racconti di Romina su assenza di sostegno dopo la scomparsa di Ylenia, sull’addio a New Orleans per lavoro e sulle presunte percosse.

In sintesi:

Al Bano smentisce pubblicamente Romina Power e parla di “terza bugia” sul loro passato.

smentisce pubblicamente Romina Power e parla di “terza bugia” sul loro passato. Ricostruito il mese a New Orleans alla ricerca di Ylenia, tra indagini e pericoli di strada.

alla ricerca di Ylenia, tra indagini e pericoli di strada. Carrisi nega con forza di aver mai picchiato Romina, definendo “ingiuste” le accuse tv.

Nuovo strappo anche sulla hit “Felicità” e sulla versione di Romina giudicata “rinnegamento”.

Il racconto televisivo di Al Bano tra dolore privato e immagine pubblica

Nello studio di Mara Venier, Al Bano ha reagito con evidente commozione alle recenti parole di Romina Power. Ha definito “bugie” le ricostruzioni secondo cui non sarebbe stato un sostegno dopo la scomparsa della figlia Ylenia, sottolineando come il loro rapporto fosse già “agli sgoccioli” ma la famiglia per lui restasse “sacra”.

Carrisi ha ripercorso il mese passato a New Orleans, accanto alla polizia locale, tra quartieri degradati, spaccio e sparatorie: scene che l’artista racconta come “un film americano”, a prova – sostiene – del suo impegno nelle ricerche della figlia. Da qui l’accusa a Romina di “sparare cose alle mie spalle”, giudicate ingiuste e non aderenti alla realtà vissuta insieme.

Il cantante respinge anche la versione secondo cui avrebbe lasciato la Louisiana per tornare al lavoro. Spiega di essersene andato solo dopo aver “capito la realtà tragica” e di aver rispettato successivamente i contratti già firmati, come scelta di sopravvivenza dopo un lutto che, afferma, “non passerà mai”.

Accuse di violenza, musica rinnegata e prospettive di riconciliazione

Nella stessa intervista, l’ottantaduenne Carrisi ha riaperto un fronte delicato: le vecchie dichiarazioni televisive in cui Romina Power avrebbe sostenuto di essere stata picchiata dall’ex marito. Al Bano ha negato categoricamente: *“Io non ho mai picchiato Romina”*, chiedendosi perché l’ex compagna voglia “punirlo”, e ricordando come i figli avrebbero preso le sue difese.

Lo scontro si è esteso anche all’eredità artistica comune. Il cantante ha criticato la presa di distanza di Romina dalla loro musica di coppia, in particolare dalla hit “Felicità”, da lei definita “banale” in un’intervista a Alessandro Cattelan. Power, dopo le polemiche, aveva precisato che “banale” significherebbe semplicemente “comune”, ribadendo il proprio affetto per il brano e per il pubblico.

L’intervento di Al Bano a Domenica In segna un nuovo, profondo strappo in una storia sentimentale e professionale che ha segnato la canzone italiana. Resta aperta la domanda se queste fratture pubbliche possano un giorno ricomporsi o se, al contrario, cristallizzeranno per sempre due memorie divergenti dello stesso passato.

FAQ

Cosa ha detto Romina Power a Belve sul matrimonio con Al Bano?

Romina Power ha dichiarato che, dopo la scomparsa di Ylenia, non si è sentita sostenuta da Al Bano, mettendo in relazione quel dolore alla fine del matrimonio.

Come ha risposto Al Bano alle accuse sull’assenza a New Orleans?

Al Bano ha affermato di essere rimasto un mese a New Orleans con la polizia, percorrendo i quartieri più pericolosi per cercare la figlia Ylenia.

Al Bano ha davvero lasciato New Orleans per lavoro come sostiene Romina?

Secondo Al Bano no: sarebbe ripartito solo dopo aver compreso l’assenza di ulteriori piste, tornando poi a lavorare per onorare contratti già firmati.

Perché Romina Power ha definito “banale” la canzone Felicità?

Romina ha spiegato che “banale” significa “comune”, non offensivo, ribadendo di essere affezionata a Felicità e di volerla continuare a cantare per il pubblico.

Da quali fonti provengono le informazioni su Al Bano e Romina?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.