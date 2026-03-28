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Canzonissima seconda puntata in tv, tutti i cantanti e le canzoni

Canzonissima seconda puntata in tv, tutti i cantanti e le canzoni

Canzonissima 2026, seconda puntata: ospiti, canzoni, omaggi e dove vederla

La seconda puntata di “Canzonissima 2026”, guidata da Milly Carlucci, va in onda sabato 28 marzo 2026, alle 21.20 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.
Al centro della serata un grande omaggio a Gino Paoli e il tema “La dedica”, che vede 12 artisti reinterpretare brani iconici per persone a loro care.

Una giuria di volti noti della tv, il voto degli stessi concorrenti e il contributo del pubblico sui social decreteranno la “canzone della serata”.
Ospiti speciali sono l’attrice Vanessa Scalera, protagonista di “Imma Tataranni”, e il cast del musical “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, in occasione di un importante anniversario dello spettacolo.

In sintesi:

  • Seconda puntata di “Canzonissima 2026” sabato 28 marzo alle 21.20 su Rai 1 e RaiPlay.
  • Tema della serata: “La dedica”, con 12 artisti che reinterpretano brani leggendari italiani.
  • Tributo speciale a Gino Paoli e ospitata del cast di “Notre Dame de Paris”.
  • Voto combinato di giuria, artisti in gara e pubblico social per la “canzone della serata”.

Ospiti, canzoni in gara e meccanismo di voto della seconda puntata

La regia di Milly Carlucci conferma un impianto da grande varietà classico, aggiornato al linguaggio contemporaneo. L’apertura è affidata a un sentito omaggio a Gino Paoli, figura cardine della canzone d’autore italiana, recentemente scomparso: una celebrazione che intreccia memoria, interpretazioni e contribuiti filmati.

Tra gli ospiti spicca Vanessa Scalera, volto amatissimo di “Imma Tataranni”, in onda domani in prima serata su Rai 1 con l’ultima puntata della quinta stagione. Lo studio accoglie inoltre il cast di “Notre Dame de Paris”, storico musical di Riccardo Cocciante che festeggia un anniversario dopo aver conquistato milioni di spettatori in Italia e nel mondo.

Il tema “La dedica” guida tutte le performance: ogni artista sceglie un brano non appartenente al proprio repertorio, dedicandolo a una persona o a un momento fondamentale della propria vita. Ecco il parterre, in ordine alfabetico, con le canzoni prescelte:

ArisaLa leva calcistica della classe ’68
Michele BraviSe io fossi un angelo
Elettra LamborghiniAlta marea
Fausto LealiAlmeno tu nell’universo
Leo GassmannTanto pe’ cantà
Irene GrandiLa donna cannone
Vittorio GrigoloE lucevan le stelle
JalissePer sempre sì
Paolo JannacciVengo anch’io (no tu no)
Malika AyaneFotoromanza
Fabrizio MoroAnima fragile
Enrico RuggeriQuello che le donne non dicono

Ogni esibizione è introdotta da un racconto personale: un frammento di biografia che chiarisce la scelta del brano, creando un ponte emotivo tra artista, canzone e pubblico.

La “canzone della serata” viene decisa da tre componenti di voto: i “Magnifici 7”, giuria formata da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini; il voto incrociato degli stessi artisti in gara (che non possono autovotarsi); e, infine, l’interazione del pubblico attraverso i social ufficiali del programma.

Perché “Canzonissima 2026” punta su memoria, emozioni e narrazione personale

Canzonissima 2026” si propone come un grande racconto corale della musica italiana, dove il repertorio storico diventa materiale vivo attraverso la lente biografica degli interpreti. L’idea di legare ogni brano a una dedica precisa trasforma lo show in un flusso di ricordi, affetti familiari, amicizie e svolte di carriera.

In questo quadro si inseriscono il tributo a Gino Paoli e la presenza del cast di “Notre Dame de Paris”: due tasselli che sottolineano il ruolo centrale del patrimonio musicale e teatrale nel nostro immaginario collettivo. La struttura del voto, che integra giuria tecnica, sguardo tra pari e partecipazione social, mira a coinvolgere target differenti e a consolidare la dimensione “evento” della serata del sabato.

La seconda puntata conferma dunque la strategia di Rai 1: presidiare il prime time con un format che unisce intrattenimento familiare, memoria storica e narrazione emotiva, in linea con le aspettative sia del pubblico televisivo sia di quello digitale.

FAQ

Quando va in onda la seconda puntata di Canzonissima 2026?

La seconda puntata di “Canzonissima 2026” va in onda sabato 28 marzo 2026 a partire dalle ore 21.20 su Rai 1.

Come vedere Canzonissima 2026 in streaming e on demand?

È possibile seguire “Canzonissima 2026” in diretta streaming e rivederla on demand gratuitamente sulla piattaforma ufficiale RaiPlay, tramite app o sito web.

Chi sono gli ospiti principali della puntata del 28 marzo 2026?

Gli ospiti di punta sono l’attrice Vanessa Scalera, protagonista di “Imma Tataranni“, e il cast del musical “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante.

Come funziona il voto per la canzone della serata di Canzonissima?

Il voto unisce tre componenti: la giuria dei “Magnifici 7”, il giudizio reciproco degli artisti in gara e la partecipazione del pubblico tramite i canali social ufficiali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Canzonissima 2026?

Il contenuto è elaborato a partire da una sintesi delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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