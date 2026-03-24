Canzonissima torna su Rai 1 tra nostalgia televisiva e talent canoro

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Canzonissima 2026 su Rai 1, tra nostalgia e format senza svolta

Il ritorno di Canzonissima 2026 su Rai 1, guidato da Milly Carlucci, riporta in prima serata uno dei marchi storici della televisione italiana. Lo show del sabato sera, ambientato negli studi Rai di Roma e articolato in sei puntate, propone esibizioni canore di artisti noti in chiave competitivo–nostalgica.

La première, andata in onda a fine marzo 2026, ha ottenuto circa 2,5 milioni di spettatori e il 22,5% di share, ma ha evidenziato limiti strutturali.

Il format, più vicino a un karaoke di qualità che a un vero varietà narrativo, solleva un interrogativo centrale: perché ripescare un titolo leggendario se non si introduce un’idea distintiva capace di marcarne l’identità nel panorama affollato dell’intrattenimento del sabato sera?

In sintesi:

Ritorno di Canzonissima su Rai 1 con sei puntate del sabato sera.

su Rai 1 con sei puntate del sabato sera. Format solido ma già visto, orientato su esibizioni musicali senza vera trama.

Cast forte sulla carta, ma privo di un percorso competitivo chiaro e coinvolgente.

Rischio di logorare un marchio storico senza una visione editoriale innovativa.

Dettagli sul format, il cast e i limiti strutturali

L’impianto di Canzonissima 2026 si concentra su esibizioni canore in stile karaoke di alta qualità, supportate da orchestrazioni curate e da un cast di interpreti professionisti. Tuttavia, al di là della confezione, il programma ricalca modelli già consolidati, senza introdurre una dinamica competitiva forte né una progressione narrativa.

Nel cast figurano, tra gli altri, Malika Ayane, Leo Gassmann, Michele Bravi, Elettra Lamborghini e la prossima entrante Arisa, molti reduci dal Festival di Sanremo 2026. La prima puntata, dedicata al tema “canzone del cuore”, è stata vinta da Fabrizio Moro con Il mio canto libero.

Il problema non è la qualità delle performance, spesso emozionanti, ma l’assenza di un percorso riconoscibile: i concorrenti si limitano a cantare, senza una storia da seguire né un arco di crescita che giustifichi la fidelizzazione settimanale del pubblico.

La conduzione di Milly Carlucci, impeccabile sul piano professionale, assume qui un ruolo più di “vigile di studio” che di narratrice, presa a orchestrare cantanti, giurati e corpo di ballo. La giuria dei cosiddetti “Magnifici sette”, con figure come Pierluigi Pardo e Caterina Balivo, non incide realmente sul racconto: i commenti restano generici, poco analitici, raramente determinanti per la costruzione di tensione o di un vero esito competitivo.

Ne risulta uno show che somiglia a un lungo omaggio alla musica italiana, una sorta di Techetechetè in diretta, senza quel meccanismo di gara che, in prodotti come Tale e Quale Show o Ballando con le Stelle, tiene alto il coinvolgimento fino alla fine della puntata.

Prospettive, rischi e possibile evoluzione del sabato sera Rai

Il debutto di Canzonissima 2026 dimostra che il marchio storico, da solo, non basta più a sostenere il sabato sera generalista, soprattutto in concorrenza con Amici di Maria De Filippi e con le piattaforme on demand.

Senza un’idea guida forte, il rischio concreto è che il programma resti un’operazione di nostalgia ben confezionata ma fragile, incapace di valorizzare davvero il patrimonio del titolo originale del 1975. Per reggere sei puntate sarà necessario introdurre elementi di progressione – ranking chiari, storytelling dei concorrenti, scelte musicali più identitarie – in grado di trasformare il flusso di esibizioni in un racconto continuo.

Se la Rai saprà correggere in corsa questi aspetti, Canzonissima potrebbe diventare un laboratorio per ripensare il varietà musicale contemporaneo; in caso contrario, resterà un elegante esercizio di stile destinato a non lasciare traccia duratura.

FAQ

Quante puntate sono previste per Canzonissima 2026 su Rai 1?

Sì, il ciclo di Canzonissima 2026 prevede complessivamente sei puntate di prima serata, collocate tutte nel palinsesto del sabato sera di Rai 1.

Chi ha vinto la prima puntata di Canzonissima 2026?

Sì, la prima puntata è stata vinta da Fabrizio Moro con una reinterpretazione di Il mio canto libero, che ha prevalso sul resto del cast.

Quali artisti di Sanremo 2026 partecipano a Canzonissima?

Sì, tra i protagonisti figurano diversi ex Sanremo 2026: Malika Ayane, Leo Gassmann, Michele Bravi, Elettra Lamborghini e, in arrivo, Arisa.

Che ascolti ha registrato il debutto di Canzonissima 2026?

Sì, la puntata d’esordio ha totalizzato circa 2,5 milioni di spettatori medi e un dato di share pari al 22,5% su Rai 1.

Quali sono le fonti utilizzate per l’analisi su Canzonissima 2026?

Sì, questo articolo deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.