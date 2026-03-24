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WhatsApp invio foto in alta qualità guida pratica per evitare compressione e perdere dettagli

WhatsApp invio foto in alta qualità guida pratica per evitare compressione e perdere dettagli

WhatsApp, come inviare foto in alta qualità senza perdere dettaglio

Gli utenti di WhatsApp che scattano immagini nitide con lo smartphone spesso vedono crollare la qualità al momento dell’invio.
La novità riguarda la possibilità di impostare l’invio automatico in alta qualità, disponibile su Android e iPhone, per condividere foto molto più definite.

L’aggiornamento è già in distribuzione e punta a ridurre la compressione standard che rovina i dettagli, migliorando l’esperienza di chi usa WhatsApp per lavoro, fotografia o semplice condivisione quotidiana.
Restano però differenze tra “Qualità HD” e file originali: per avere immagini davvero identiche allo scatto serve un ulteriore accorgimento professionale.

In sintesi:

  • WhatsApp consente ora di impostare l’invio foto in alta qualità come scelta predefinita.
  • Su Android e iPhone l’opzione si attiva dalle impostazioni “Spazio e dati”.
  • La qualità HD consuma più traffico dati e più spazio di archiviazione locale.
  • Per foto assolutamente intatte serve il “trucco del documento” in chat.

Come attivare la qualità HD e quando conviene usarla

Per impostare l’alta qualità su Android occorre aprire WhatsApp, toccare i tre puntini in alto a destra, entrare in Impostazioni > Spazio e dati > Qualità caricamento media e selezionare “Qualità HD”.
Su iPhone bisogna aprire la scheda “Tu” in basso a destra, poi seguire il percorso Impostazioni > Spazio e dati > Qualità caricamento media e scegliere nuovamente “Qualità HD”.

Questa impostazione rende predefinito l’invio in alta qualità per le nuove foto, evitando che ogni immagine venga compressa in modo aggressivo come avviene con la modalità standard.
In cambio, però, ogni invio può pesare il doppio o il triplo, incidendo sul traffico dati in mobilità e sullo spazio di archiviazione dei destinatari.

Per chi usa spesso la rete cellulare, è consigliabile attivare l’HD solo quando necessario o preferire il Wi‑Fi per l’invio di molte immagini ravvicinate.

Il trucco del documento per foto identiche all’originale

La “Qualità HD” migliora nettamente le immagini, ma WhatsApp applica ancora una leggera ottimizzazione invisibile.
Fotografi, creator e professionisti che vogliono file perfettamente identici allo scatto originale devono usare il cosiddetto trucco del documento.

Nella chat, su Android, si tocca l’icona della graffetta; su iPhone il tasto “+”.
Invece di scegliere Galleria o Foto, si seleziona Documento, poi “Scegli dalle foto” o la cartella corretta nel telefono.

In questo modo WhatsApp tratta l’immagine come se fosse un PDF o un file Excel: nessuna compressione, nessun ritocco e, soprattutto, vengono mantenuti tutti i metadati, inclusi data, ora e posizione.
Questa soluzione è strategica per inviare materiale a clienti, redazioni o agenzie senza compromettere la qualità originale.

FAQ

Come impostare l’invio foto in alta qualità su WhatsApp?

È sufficiente aprire Impostazioni, entrare in Spazio e dati > Qualità caricamento media e selezionare “Qualità HD”, sia su Android sia su iPhone.

La qualità HD di WhatsApp mantiene i metadati delle foto?

Sì, la qualità HD mantiene molti dettagli ma può comunque applicare ottimizzazioni. Per conservare integralmente metadati e file, è preferibile usare l’invio come documento.

Quanto consumano in più le foto WhatsApp in qualità HD?

Le immagini in qualità HD possono pesare circa il doppio o il triplo rispetto allo standard, aumentando sia il traffico dati sia lo spazio occupato in memoria.

Come inviare una foto identica all’originale su WhatsApp?

È necessario scegliere l’opzione Documento in chat, poi selezionare la foto dal telefono: così il file rimane integro, senza compressione.

Quali sono le fonti delle informazioni su WhatsApp e qualità foto?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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