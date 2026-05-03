Elena Santarelli gela Chiara Ferragni e svela chat privata

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Perché il silenzio di Chiara Ferragni dopo l’attacco di Elena Santarelli

La showgirl Elena Santarelli, ospite di Belve, ha criticato duramente l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni sul caso beneficenza legato al cosiddetto “Pandoro gate”.

Il confronto, andato in onda in tv, si è svolto a Roma nelle scorse settimane e ha avuto ampia eco sui social e sui media italiani.

Al centro, la trasparenza nella ricerca scientifica e nelle iniziative di beneficenza. Ferragni, secondo quanto ricostruito dal giornalista Gabriele Parpiglia, avrebbe scelto di non replicare pubblicamente per una precisa strategia di comunicazione, legata anche a precedenti conversazioni private con Santarelli.

Il caso illumina un nodo cruciale: come le figure pubbliche gestiscono crisi reputazionali quando in gioco ci sono donazioni, immagine personale e fiducia dell’opinione pubblica.

In sintesi:

Santarelli a Belve mette in discussione la sincerità delle scuse di Chiara Ferragni.

Ferragni e il suo ufficio stampa scelgono il silenzio come strategia difensiva.

Parpiglia parla di presunte chat private tra Santarelli e Ferragni.

La storia personale di Santarelli spiega la sua fermezza su ricerca e beneficenza.

Strategia del silenzio e retroscena delle chat private

Nella sua newsletter, il giornalista Gabriele Parpiglia ha ricostruito la scelta comunicativa di Chiara Ferragni dopo l’intervista di Elena Santarelli a Belve con Francesca Fagnani.

Secondo Parpiglia, l’ufficio stampa di Ferragni è solitamente molto rapido nel gestire contestazioni pubbliche, ma in questo caso avrebbe optato per una linea di totale “mutismo”.

La decisione verrebbe letta come una mossa di estrema prudenza, dettata dal timore di aprire un fronte polemico potenzialmente incontrollabile.

Il nodo sensibile sarebbero alcune presunte chat private intercorse in passato tra Santarelli e Ferragni. Parpiglia ipotizza che, in caso di scontro aperto, la showgirl potrebbe decidere di rendere pubblici quei messaggi, con possibili ricadute d’immagine per l’influencer.

Ad oggi, né Ferragni né Santarelli hanno smentito o confermato questi retroscena. Il silenzio, in questo scenario, risulta una scelta calibrata: limita i danni reputazionali nel brevissimo periodo, ma lascia irrisolte le domande dell’opinione pubblica sulla gestione della beneficenza e sulla trasparenza comunicativa delle celebrity digitali.

La storia personale di Elena Santarelli e il nodo etico della beneficenza

Per comprendere la durezza delle parole di Elena Santarelli verso Chiara Ferragni, è decisivo ricordare la sua esperienza familiare con la malattia del figlio Giacomo.

Qualche anno fa, Giacomo, nato dal matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi, ha ricevuto una diagnosi di tumore al cervello. La famiglia ha affrontato un lungo percorso di cure, timori e incertezze, fino alla sconfitta della malattia.

“Con la ricerca non si scherza e bisogna essere trasparenti”, ha ribadito Santarelli a Belve, spiegando come la vicinanza quotidiana agli ospedali e ai ricercatori l’abbia resa particolarmente sensibile a ogni possibile ambiguità nelle campagne solidali.

Da qui la sua posizione intransigente sul “Pandoro gate” e sulle scuse di Ferragni, giudicate non del tutto credibili. La vicenda mette in luce un tema centrale per chi opera tra spettacolo e digitale: la beneficenza non è solo leva di marketing, ma terreno che richiede rigore, verificabilità dei dati e accountability verso donatori e pazienti.

FAQ

Che cosa ha detto Elena Santarelli su Chiara Ferragni a Belve?

Elena Santarelli ha criticato le scuse di Chiara Ferragni sul “Pandoro gate”, sostenendo che con ricerca e beneficenza servono massima serietà e trasparenza.

Perché Chiara Ferragni non ha risposto pubblicamente alle critiche di Santarelli?

Chiara Ferragni, secondo Gabriele Parpiglia, avrebbe scelto il silenzio per prudenza, temendo conseguenze da eventuali polemiche e possibili chat private rese pubbliche.

Qual è il legame tra Elena Santarelli e il tema della ricerca scientifica?

Il legame nasce dalla malattia del figlio Giacomo, che ha affrontato e superato un tumore al cervello, avvicinando Santarelli a ospedali e ricerca.

Che cos’è il “Pandoro gate” che coinvolge Chiara Ferragni?

Il “Pandoro gate” indica le contestazioni sulle campagne benefiche legate a un pandoro brandizzato, con dubbi sulla gestione e comunicazione delle donazioni.

Quali sono le fonti di questa ricostruzione giornalistica sulla vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.