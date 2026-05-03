Home / SPETTACOLI & CINEMA / Alessia Merz torna alla ribalta tra vita riservata e vecchi cachet

Perché Alessia Merz ha lasciato la tv e vive lontana dai social

Alessia Merz, ex Velina di Striscia la Notizia e volto di punta della tv anni Novanta-Duemila, oggi vive a Bologna con il marito e i due figli, lontana da telecamere e social.

Negli ultimi anni ha rifiutato il ritorno a L’Isola dei Famosi e ha rinunciato a Pechino Express per motivi di salute.

In diverse interviste, tra cui a Fanpage e al Corriere della Sera, ha spiegato che l’uscita dallo spettacolo è stata una scelta lucida per preservare la propria privacy e quella della famiglia, criticando anche alcune derive del reality e l’esposizione costante sui social.

In sintesi:

Alessia Merz ha abbandonato la tv per scelta personale, non per mancanza di offerte.

ha abbandonato la tv per scelta personale, non per mancanza di offerte. Rifiutato il ritorno a L’Isola dei Famosi, critica compensi e meccanismi del reality.

Vive a Bologna , lontana dai social, per difendere la privacy dei figli.

, lontana dai social, per difendere la privacy dei figli. Ha rinunciato a Pechino Express per problemi fisici legati a tre ernie.

Dal boom televisivo all’addio volontario allo show business

L’esperienza di L’Isola dei Famosi ha segnato profondamente Alessia Merz. Ha ricordato come, dopo il successo della prima edizione, la seconda attirò tutti i vip, con un effetto immediato: *“La paga fu la metà della metà”*.

A ciò si aggiunsero una produzione più rigida, un uragano che ritardò la partenza e condizioni di sopravvivenza estreme: meno palme, meno cocchi, pesca impossibile, fino ad alimentarsi di bacche che causarono intossicazioni.

Quando la trasmissione le è stata riproposta, l’ex Velina ha detto no: per lei il programma è ormai *“L’Isola degli amici e dei parenti dei famosi”*.

Poco dopo valutò Pechino Express, che l’avrebbe interessata davvero, ma fu costretta a rinunciare a causa di tre ernie: sforzi prolungati, lunghe camminate e notti per terra sarebbero stati incompatibili con il suo quadro clinico.

La sua posizione è netta: se partecipa a un format competitivo, è solo per provare a vincere.

Privacy, famiglia e critica ai social: la nuova vita a Bologna

Negli ultimi anni Alessia Merz ha costruito un profilo radicalmente diverso da quello di molti colleghi. Vive in una casa a Bologna, concentrata su marito e figli, e si tiene lontana da Instagram e affini.

La scelta è deliberata: *“Instagram? Per carità. Ci sono colleghe che ti informano su cosa mangiano o cosa fanno. ‘Sticavoli’, verrebbe da rispondere!”*.

Rivendica il diritto a non esporre la quotidianità familiare: non vuole mostrare come veste i figli né pensare che questo interessi davvero al pubblico. Dopo anni di sovraesposizione, considera la privacy un traguardo: *“Mi sono talmente esposta in passato che adesso mi godo la privacy, l’ho sempre desiderata”*.

Al Corriere della Sera ha sintetizzato la sua posizione: è uscita dal mondo dello spettacolo per propria decisione, non per esclusioni o mancanza di opportunità, consapevole della durezza di un settore che può lasciare molti senza lavoro e in depressione. Nessun rimpianto, solo la volontà di tutelare stabilità e benessere della famiglia.

FAQ

Perché Alessia Merz ha lasciato la televisione?

Alessia Merz ha abbandonato la televisione per scelta personale, per preservare equilibrio familiare e privacy, dopo anni di forte esposizione mediatica e dinamiche lavorative giudicate troppo spietate.

Dove vive oggi Alessia Merz e con chi?

Attualmente Alessia Merz vive a Bologna, in una casa lontana dai riflettori, insieme al marito e ai loro due figli, mantenendo volutamente un profilo estremamente riservato.

Perché Alessia Merz ha rifiutato di tornare all’Isola dei Famosi?

Alessia Merz ha rifiutato per compensi ritenuti inadeguati, condizioni di gioco molto dure e perché oggi non accetterebbe lunghi periodi lontana dalla famiglia.

Alessia Merz ha account ufficiali su Instagram o altri social?

No, Alessia Merz ha scelto di non essere presente sui social, criticando l’esposizione continua della vita privata e rifiutando di mostrare la quotidianità dei propri figli.

Da quali fonti provengono le informazioni sulla vita di Alessia Merz?

Le informazioni sono frutto di una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su dati e notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.