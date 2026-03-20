Home / BLOCKCHAIN / Moglie sottrae 150 milioni in Bitcoin al marito dopo aver scoperto e sfruttato la sua password

Bitcoin tra assestamento di mercato e nuovo allarme sicurezza legale

Nel 2026 il Bitcoin, dopo il record oltre 100.000 dollari del 2025, oscilla intorno ai 75.000 dollari. A livello globale, investitori e trader si interrogano oggi sull’evoluzione del prezzo e sui rischi operativi. Le analisi di mercato, concentrate tra Europa e Stati Uniti, stimano per i prossimi mesi sia ribassi fino al 25% sia possibili rialzi superiori al 100%. La volatilità della principale criptovaluta riaccende il tema della sua funzione di “bene rifugio” in fasi di tensione geopolitica e, parallelamente, mette in evidenza vulnerabilità legali e di sicurezza, come dimostra un caso civile esplosivo emerso nel Regno Unito, con un presunto furto di oltre 2.300 Bitcoin che solleva domande cruciali su tutela patrimoniale e quadro normativo.

In sintesi:

Nel 2026 il Bitcoin consolida intorno a 75.000 dollari dopo i massimi storici del 2025.

Le previsioni oscillano tra correzione del 25% e potenziale rialzo fino al 120%.

Un caso nel Regno Unito denuncia il furto di 2.323 Bitcoin da parte dell’ex moglie.

Il contenzioso evidenzia un vuoto normativo sulla proprietà e tutela legale delle criptovalute.

Bitcoin, tra volatilità di prezzo, ruolo rifugio e criticità regolatorie

Il 2025 ha rappresentato per il Bitcoin un anno di espansione eccezionale, culminata con quotazioni ben oltre i 100.000 dollari. Il 2026, per contro, segna una fase di assestamento, con prezzi attorno ai 75.000 dollari e un sentiment misto tra ottimismo e prudenza.

Le ultime stime degli analisti indicano uno scenario estremamente ampio: da una possibile correzione del 25% a un potenziale balzo fino al 120%, a conferma di una volatilità strutturale che resta il fattore chiave dell’asset digitale.

Dopo un gennaio particolarmente debole, il mercato si è riportato su livelli comunque storicamente elevati. L’aumento delle tensioni geopolitiche in Iran ha innescato un rimbalzo di circa il 10%, alimentando la narrativa del Bitcoin come asset rifugio in contesti di incertezza globale.

Rispetto a pochi anni fa, il valore attuale certifica una crescita di lungo periodo ancora notevole, ma il consolidamento della capitalizzazione rende la criptovaluta anche un bersaglio privilegiato per truffe, appropriazioni illecite e sofisticate operazioni di occultamento patrimoniale. Proprio in quest’ultimo ambito si inserisce il caso giudiziario esploso nel Regno Unito, che mette a nudo il ritardo delle normative tradizionali di fronte agli asset digitali decentralizzati.

Il caso britannico che espone i limiti delle leggi sulle criptovalute

Nel Regno Unito, un imprenditore ha denunciato l’ex moglie accusandola di avergli sottratto 2.323 Bitcoin, per un controvalore di circa 172 milioni di dollari. Secondo l’atto di causa, la donna avrebbe carpito la password del wallet digitale, trasferendo successivamente i fondi su portafogli a lei riconducibili.

L’uomo sostiene che l’ex compagna abbia installato telecamere nascoste in casa per registrare il momento in cui inseriva la “seed phrase” di 24 parole, chiave crittografica sufficiente a ricreare il portafoglio su altri dispositivi e a spostare interamente le criptovalute.

Nel corso del 2023, i Bitcoin sarebbero stati spezzettati e distribuiti su 71 indirizzi differenti sulla blockchain, tecnica tipica per rendere più complesso il tracciamento dei flussi. L’imprenditore, sospettando un possibile furto, aveva a sua volta installato sistemi di registrazione ambientale: in alcune conversazioni, la donna discuteva presunti trasferimenti di denaro, problemi di giustificazione fiscale e modalità per evitare l’attenzione delle autorità.

Nel dicembre 2023 la donna è stata arrestata; le perquisizioni hanno portato al sequestro di wallet, frasi di recupero e beni di lusso. L’indagine penale, però, non ha consolidato prove definitive e il contenzioso è rimasto in sede civile. L’uomo chiede la restituzione dei Bitcoin o l’equivalente in valuta, nonché il congelamento di tutti i beni dell’ex moglie.

Il giudice ha riconosciuto la consistenza degli elementi a carico, ma ha evidenziato l’ostacolo principale: le tradizionali norme sulla proprietà, costruite su beni fisici o rapporti di credito, si applicano con difficoltà a beni digitali decentralizzati come le criptovalute. Il caso diventa così emblematico del vuoto normativo in tema di definizione giuridica, tutela e recupero di asset crittografici, e accelera il dibattito sulla necessità di standard legali più chiari a livello nazionale e sovranazionale.

Sicurezza dei wallet e futuro quadro normativo per gli asset digitali

Il contenzioso britannico rappresenta un campanello d’allarme per grandi detentori di Bitcoin e per il sistema regolatorio. Da un lato emerge la centralità dell’igiene digitale: protezione rigorosa delle seed phrase, gestione offline, segmentazione dei wallet, controlli fisici sugli ambienti domestici e professionali.

Dall’altro lato, il valore crescente degli asset crypto rende urgente una cornice normativa che definisca chiaramente proprietà, responsabilità, procedure di sequestro e di recupero. La combinazione di alta volatilità, crescente adozione e rischi legali lascia prevedere, nei prossimi anni, un forte intervento di legislatori e autorità di vigilanza, destinato a incidere sia sulla percezione del rischio sia sull’appetibilità del Bitcoin per investitori istituzionali e retail.

FAQ

Qual è il prezzo attuale indicativo del Bitcoin nel 2026?

Attualmente il Bitcoin oscilla intorno ai 75.000 dollari, dopo aver superato i 100.000 dollari nel corso del 2025.

Quanto potrebbe salire o scendere il Bitcoin secondo le stime recenti?

Le principali analisi stimano un possibile ribasso fino al 25% o, in alternativa, un rialzo potenziale fino al 120%.

Perché il caso dei 2.323 Bitcoin nel Regno Unito è così rilevante?

È rilevante perché mostra come un presunto furto di 172 milioni di dollari evidenzi limiti legali sulla proprietà delle criptovalute.

Come posso proteggere in pratica il mio wallet Bitcoin domestico?

È fondamentale conservare la seed phrase offline, usare hardware wallet dedicati, attivare autenticazione forte e controllare accessi fisici all’ambiente domestico.

Quali sono le fonti informative alla base di questo articolo sul Bitcoin?

Questo articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.