22 Luglio 2026

Home / FINTECH / Isybank supera i 3 miliardi di euro di giacenze e un milione di clienti

La notizia in sintesi

Isybank supera tre miliardi di euro di giacenze.

supera tre miliardi di euro di giacenze. La banca digitale conta oltre un milione di clienti.

Circa metà della clientela ha tra 18 e 25 anni.

Intesa Sanpaolo collega la crescita alla trasformazione tecnologica.

(Riassunto generato con AI)

Isybank cresce tra giovani, risparmio e servizi digitali

Isybank, la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo, ha superato i tre miliardi di euro di giacenze e raggiunto oltre un milione di clienti, secondo i dati comunicati il 22 luglio da Milano. Il traguardo riguarda una piattaforma nata nella Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, e inserita nella strategia digitale del gruppo.

Circa il 50% dei clienti ha tra 18 e 25 anni: utilizza il conto per ricevere le entrate mensili, affrontare le spese quotidiane e, secondo la banca, gestire il risparmio in modo più consapevole. La crescita delle giacenze viene letta da Isybank come un segnale di maggiore fiducia nel servizio digitale e nella sua capacità di diventare conto di riferimento per una parte della clientela.

Il dato assume rilievo perché combina due tendenze: l’uso ordinario dei servizi bancari tramite app e l’attenzione dei giovani alla pianificazione finanziaria. Il posizionamento di Isybank punta quindi non soltanto sui pagamenti digitali, ma sulla relazione continuativa con chi concentra sul conto entrate, utenze e accantonamenti.

I numeri operativi e l’offerta della banca digitale

Tra gli indicatori diffusi figurano 170mila stipendi accreditati e oltre 260mila domiciliazioni di utenze. Sono numeri che, insieme alle giacenze, descrivono un utilizzo del conto che va oltre l’apertura occasionale e interessa funzioni ricorrenti della vita finanziaria.

L’offerta comprende tre piani tariffari, un conto a canone azzerato per gli under 35, finanziamenti, strumenti per accantonare somme, pagamenti digitali, assicurazioni e fondi d’investimento orientati alla sostenibilità ambientale e sociale. Isybank afferma inoltre di incentivare comportamenti virtuosi nella gestione del denaro, presentando questa funzione come un supporto alla consapevolezza finanziaria.

Il modello digitale mantiene un canale di assistenza umana attraverso oltre 2.300 gestori della Filiale Digitale, disponibili in orari estesi e nei fine settimana. La presenza di questo supporto rappresenta uno degli elementi con cui la banca cerca di affiancare semplicità, velocità e sicurezza operativa alla relazione con il cliente.

Antonio Valitutti, amministratore delegato di Isybank, ha collegato la crescita alla centralità del risparmio e dell’educazione finanziaria: “Promuovere il valore del risparmio e la consapevolezza finanziaria attraverso strumenti digitali e semplici è una nostra priorità, in particolare verso i giovani”. Per l’ad, gli accrediti e le domiciliazioni confermano che il conto viene scelto sempre più per l’operatività quotidiana.

Il legame con il piano tecnologico di Intesa Sanpaolo

La crescita di Isybank si inserisce nel Piano di Impresa 2026-2029 di Intesa Sanpaolo, presentato dal ceo Carlo Messina. Il piano prevede 4,6 miliardi di euro destinati a tecnologia e crescita, in continuità con il percorso avviato attraverso la piattaforma isytech.

La conseguenza più rilevante è strategica: la banca digitale diventa un tassello della trasformazione del gruppo, non un servizio separato. L’attenzione verso i clienti più giovani può rafforzare nel tempo il ruolo di Isybank nella gestione delle esigenze finanziarie che evolvono dal conto e dai pagamenti verso risparmio, investimenti e protezione assicurativa.

Resta centrale la capacità di coniugare accessibilità e inclusione, obiettivi indicati da Antonio Valitutti, con un’assistenza adeguata per una clientela che usa canali digitali ma può richiedere supporto umano.

FAQ

Quante giacenze ha raggiunto Isybank?

Sì, Isybank ha superato tre miliardi di euro di giacenze, secondo i dati diffusi dalla banca digitale di Intesa Sanpaolo.

Quanti clienti ha Isybank?

Sì, la banca ha raggiunto oltre un milione di clienti, con circa la metà appartenente alla fascia d’età tra 18 e 25 anni.

Quali servizi offre Isybank agli under 35?

Sì, l’offerta include un conto a canone azzerato per under 35, oltre a pagamenti, accantonamenti, finanziamenti, assicurazioni e investimenti sostenibili.

Isybank dispone di assistenza umana?

Sì, il servizio conta oltre 2.300 gestori della Filiale Digitale, attivi in orari estesi e anche nei fine settimana.

Come sono stati verificati questi dati?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Today.