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IT-Wallet oltre 10 milioni di utenti, accelerazione sui documenti digitali verso il traguardo dei 200

IT-Wallet oltre 10 milioni di utenti, accelerazione sui documenti digitali verso il traguardo dei 200

IT-Wallet, come cambia l’identità digitale degli italiani dal 2024

L’IT-Wallet, il borsellino digitale integrato nell’app IO e gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), sta ridisegnando il modo in cui gli italiani gestiscono i propri documenti. Dal lancio sperimentale del 2024 alla piena operatività prevista entro dicembre 2025, il sistema consente di conservare e utilizzare da smartphone patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità, in tutta Italia e progressivamente anche in ambito europeo.

Chi usa IT-Wallet potrà accedere in modo rapido a servizi pubblici e privati senza più dipendere dalla plastica fisica, grazie all’integrazione di oltre 200 certificati e credenziali. Il progetto nasce per aumentare sicurezza, efficienza amministrativa e interoperabilità con l’ecosistema digitale europeo, in linea con il regolamento eIDAS 2.

In sintesi:

  • Oltre 10 milioni di IT-Wallet attivati e 17 milioni di documenti digitali caricati.
  • Patente, tessera sanitaria e carta disabilità già utilizzabili da smartphone.
  • In arrivo più di 200 nuovi documenti e credenziali digitali certificati.
  • Infrastruttura IPZS con tre data center e monitoraggio h24 della sicurezza.

Funzioni, numeri e utilizzi concreti di IT-Wallet

Dopo la fase pilota, l’IT-Wallet ha superato la soglia dei 10 milioni di attivazioni, con oltre 17 milioni di documenti digitali caricati nell’app IO. Gli utenti possono già conservare e mostrare da smartphone la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità, riducendo il rischio di smarrimento o furto dei documenti fisici.

Con il nuovo aggiornamento saranno integrati oltre 200 tipi di credenziali: certificati di studio, attestati di residenza, certificazioni Isee, tessere elettorali, badge per dipendenti pubblici e strumenti per dimostrare l’età condividendo il minimo indispensabile di dati personali. L’obiettivo è costruire un portafoglio digitale unico, riconosciuto dalle amministrazioni italiane e progressivamente interoperabile con gli altri wallet europei previsti da eIDAS 2.

La differenza sostanziale rispetto allo Spid è l’uso esteso nel mondo fisico: come anticipato dal Sole 24 Ore, la patente virtuale può essere esibita ai controlli, mentre la tessera sanitaria digitale consente l’accesso alle prestazioni sanitarie senza tesserino cartaceo. Il Poligrafico, storico produttore di documenti fisici, diventa così hub digitale capace di orchestrare in sicurezza dati provenienti da oltre 200 fonti autentiche.

Sicurezza, data center e scenari futuri per l’identità digitale

Per sostenere la smaterializzazione dei documenti, l’IPZS ha costruito un’infrastruttura paragonabile a quella dei grandi operatori tecnologici. Oggi opera su tre data center – due a Roma e uno a Foggia – con un quarto polo in costruzione, oltre 10mila sistemi tra server, database e storage, circa tre petabyte di spazio e 81 terabyte di Ram complessiva.

Il Green Data Center di Foggia, nato come sito di disaster recovery, è diventato un nodo attivo per i servizi IT-Wallet, riducendo le latenze e migliorando resilienza e continuità operativa. La difesa cyber è affidata al Cyber Physical Security Center di Roma, operativo 24 ore su 24 con 41 specialisti in ingegneria informatica e intelligenza artificiale: nel solo 2025 ha gestito 187 milioni tra attacchi e tentativi di intrusione.

Nel medio periodo, l’IT-Wallet potrà abilitare nuovi servizi digitali avanzati, come firme elettroniche qualificate, identità per minori, accesso semplificato a sanità, scuola e lavoro pubblico. La piena integrazione con gli standard europei renderà il borsellino digitale uno strumento chiave per viaggiare, studiare e lavorare nell’Unione con un’unica identità certificata.

FAQ

Che cos’è esattamente IT-Wallet e dove si trova

IT-Wallet è il borsellino digitale ufficiale dello Stato, integrato nell’app IO e gestito dall’IPZS, per conservare documenti e credenziali.

Quali documenti posso usare subito con IT-Wallet

Attualmente sono utilizzabili digitalmente patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità, direttamente da smartphone compatibile con l’app IO.

IT-Wallet sostituirà completamente lo Spid e la Cie

No, IT-Wallet integra e valorizza Spid e Cie, offrendo un portafoglio unificato di documenti, ma non sostituisce le credenziali di accesso esistenti.

Come viene garantita la sicurezza dei miei dati su IT-Wallet

La protezione è assicurata da data center ridondati, crittografia avanzata e monitoraggio continuo del Cyber Physical Security Center dell’IPZS, attivo h24.

Qual è la fonte delle informazioni su IT-Wallet riportate nell’articolo

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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