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Sinner infiamma Roma e riaccende il sogno italiano di trionfare agli Internazionali d’Italia

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Umbria Jazz 2026, Perugia diventa capitale mondiale del jazz per 11 giorni

Dal 3 al 12 luglio 2026 il centro storico di Perugia ospita la 53esima edizione di Umbria Jazz, uno dei festival jazz più autorevoli d’Europa. Per undici giorni, teatri, piazze e terrazze diventano palcoscenico per oltre 500 musicisti provenienti da tutto il mondo.
Il cartellone 2026 celebra i centenari di Miles Davis e John Coltrane e si apre il 3 luglio all’Arena Santa Giuliana con Sting in trio, in un set che rilegge i successi di una carriera leggendaria.
La città si trasforma in un “villaggio globale” della musica, con più della metà degli appuntamenti gratuiti, un imponente programma formativo legato al Berklee College of Music di Boston e iniziative pensate per famiglie, studenti e turisti, confermando il ruolo di Umbria Jazz come motore culturale, sociale ed economico del territorio umbro.

In sintesi:

  • Dal 3 al 12 luglio 2026 Perugia ospita la 53esima edizione di Umbria Jazz.
  • Apertura il 3 luglio con Sting in trio all’Arena Santa Giuliana.
  • Oltre 275 eventi, 500 musicisti, 80 band e più della metà dei concerti gratuiti.
  • Clinics Berklee, Conad Jazz Contest, UJ4KIDS e nuova Perugia Jazz Half Marathon.

Programma, luoghi e protagonisti di Umbria Jazz 2026

Il programma 2026 mette in calendario 275 eventi, oltre 80 band e più di 500 musicisti distribuiti su 15 palcoscenici cittadini, con una forte componente gratuita.
Accanto a Sting, spiccano Zucchero, Jon Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Snarky Puppy, Metropole Orkest, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cécile McLorin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Fred Hersch, Gonzalo Rubalcaba, Kenny Barron, Jason Moran, Bill Frisell, Mark Turner, Kurt Rosenwinkel, Immanuel Wilkins.

L’edizione onora i centenari di Miles Davis e John Coltrane e adotta come manifesto l’opera La Danza degli Zanni di Dario Fo, omaggio al premio Nobel nel centenario della nascita.
L’Arena Santa Giuliana ospita le grandi serate all’aperto, mentre il Teatro Morlacchi è il riferimento per il jazz più rigoroso. La Sala Podiani della Galleria Nazionale dell’Umbria accoglie set cameristici; Piazza IV Novembre e Giardini Carducci sono il fulcro dei concerti gratuiti, nel solco della tradizione “di piazza”.

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La Terrazza del Mercato Coperto è dedicata allo swing italiano, tra memoria radiofonica e atmosfera festosa, completando una mappa urbana in cui la musica anima ogni ora del giorno.

Formazione, turismo e nuove esperienze tra jazz, città e territorio

L’identità di Umbria Jazz è sempre più educativa e inclusiva. Le Clinics del Berklee College of Music, con 13 docenti e oltre 200 partecipanti per 13 giorni, trasformano Perugia in un laboratorio internazionale di jazz.
Le College Band di università e istituti superiori internazionali portano in città l’energia dei giovani ensemble, mentre il Conad Jazz Contest sostiene concretamente musicisti emergenti tra i 18 e i 28 anni, fungendo da trampolino per le nuove carriere.

La collaborazione con il Conservatorio “Francesco Morlacchi” rafforza i legami con la formazione accademica, grazie a concerti e progetti didattici condivisi. Con UJ4KIDS, laboratori creativi e attività dedicate a bambini e famiglie introducono i più piccoli al linguaggio dell’improvvisazione, favorendo la nascita di nuovo pubblico.
Sul piano turistico, il festival costruisce un percorso enogastronomico diffuso tra piazze, terrazze e ristoranti, abbinando il jazz ai sapori umbri dall’alba alla notte. Novità 2026 è la Perugia Jazz Half Marathon, mezza maratona in cui running e musica dal vivo si intrecciano lungo un tracciato urbano pensato per valorizzare scorci storici e socialità, aprendo il festival a un pubblico sportivo e internazionale sempre più ampio.

FAQ

Quando si svolge Umbria Jazz 2026 a Perugia?

Umbria Jazz 2026 si svolge dal 3 al 12 luglio 2026, per undici giorni consecutivi nel centro storico di Perugia.

Come acquistare i biglietti per i concerti di Umbria Jazz?

È possibile acquistare i biglietti online sul sito ufficiale di Umbria Jazz, tramite circuiti autorizzati e presso le biglietterie cittadine abilitate.

Quali eventi di Umbria Jazz 2026 sono gratuiti?

Circa metà dei 275 eventi è gratuita, in particolare i concerti in Piazza IV Novembre, Giardini Carducci e alcuni palchi all’aperto.

Come partecipare al Conad Jazz Contest da musicista emergente?

È necessario iscriversi online durante il bando ufficiale, inviando materiali audio-video. I gruppi selezionati si esibiscono dal vivo durante il festival.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Umbria Jazz?

L’articolo deriva da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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