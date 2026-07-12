12 Luglio 2026

Home / EVENTI / Jannik Sinner affronta il caldo del Roland Garros puntando su condizioni più rapide

La notizia in sintesi

Jannik Sinner affronta il Roland Garros con temperature oltre i 30 gradi.

affronta il Roland Garros con temperature oltre i 30 gradi. Il caldo potrebbe influenzare gli incontri diurni sulla terra battuta parigina.

Il numero uno valuta positivamente le condizioni veloci create dall’afa.

Al Roland Garros non si applicano automaticamente le nuove norme ATP.

(Riassunto generato con AI)

Sinner al Roland Garros tra caldo e ambizioni

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros, iniziato domenica 24 maggio a Parigi, otto giorni dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, in un contesto segnato dall’allarme per un’ondata di caldo anomalo. Le previsioni indicano temperature superiori ai 30 gradi tra lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, condizioni che potrebbero incidere sulla resistenza degli atleti nelle sessioni diurne.

Il tema riguarda i principali protagonisti dello Slam francese, compresi Novak Djokovic e Flavio Cobolli, ma richiama in particolare l’attenzione su Sinner per alcuni precedenti fisici vissuti durante tornei disputati in condizioni climatiche difficili. Lo slot serale delle 20.30 sul Philippe Chatrier può quindi diventare il più ricercato, perché consente di ridurre l’esposizione al sole e all’afa.

Il debutto del numero uno del ranking è previsto contro Tabur. Per Sinner, tuttavia, il fattore decisivo non è soltanto il termometro: la gestione mentale e l’adattamento alle condizioni di gioco restano elementi centrali nel cammino del secondo Slam stagionale.

Le condizioni possono favorire il gioco dell’azzurro

Il caldo di Parigi riporta alla memoria i crampi accusati da Sinner a Shanghai, in presenza di forte umidità, e la crisi fisica agli Australian Open di Melbourne all’inizio del 2026, con temperature vicine ai 40 gradi. Il tennista altoatesino, però, ha spiegato di guardare anche ai possibili vantaggi tecnici delle giornate più calde.

«Visto che fa abbastanza caldo, se giochi di giorno devi guardare ai due aspetti: la palla viaggia di più, quindi sono condizioni adatte al mio gioco. Se si inizia a servire bene la palla rimbalza, ci sono tante cose positive», ha detto in conferenza stampa. La sua analisi lega l’afa a una palla più rapida e a rimbalzi più alti, dinamiche potenzialmente compatibili con un tennis aggressivo.

«Credo che la cosa più importante sia stare bene mentalmente. L’ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano, e ovviamente conta anche l’aspetto fisico», ha aggiunto Sinner. Il giocatore ha sottolineato di avere ancora giorni per prepararsi e abituarsi al caldo, ricordando di essersi sentito bene anche a Indian Wells.

La posizione espressa dal campione italiano evidenzia un approccio più consapevole rispetto ai problemi del passato: non negare il rischio fisico, ma integrare clima, preparazione e fiducia nel piano partita. In uno Slam lungo e potenzialmente logorante, questa capacità di lettura può risultare rilevante quanto la qualità tecnica.

Regole diverse e decisioni agli organizzatori

Nel 2026 l’ATP ha introdotto nuove indicazioni: un cooling break di dieci minuti oltre i 30 gradi e la sospensione totale dei match sopra i 32 gradi. Queste misure, però, non si applicano automaticamente al Roland Garros, poiché i tornei del Grande Slam sono organizzati dall’International Tennis Federation e seguono protocolli autonomi.

A Parigi si applicherà l’Extreme Heat Policy del Grand Slam Board. Gli organizzatori potranno concedere pause, sospendere le partite considerate pericolose oppure chiudere i tetti mobili del Philippe Chatrier e del Suzanne Lenglen.

La chiusura delle coperture richiede circa 15 minuti e trasformerebbe i campi principali in strutture indoor, stabilizzando la temperatura. L’evoluzione meteo renderà quindi decisive le valutazioni degli organizzatori, oltre alla capacità dei giocatori di gestire carichi fisici e condizioni variabili.

FAQ

Quando inizia il Roland Garros citato?

Sì, il torneo indicato nel testo prende il via domenica 24 maggio a Parigi, con Jannik Sinner atteso al rientro dopo gli Internazionali d’Italia.

Contro chi debutta Jannik Sinner?

Sì, il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros è indicato contro Tabur, secondo le informazioni riportate nel testo di partenza.

Quali temperature sono previste a Parigi?

Sì, le previsioni riportate segnalano valori oltre i 30 gradi lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio in Francia.

Il cooling break ATP vale al Roland Garros?

No, le nuove tutele ATP non valgono automaticamente nello Slam parigino, gestito dall’International Tennis Federation attraverso l’Extreme Heat Policy del Grand Slam Board.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Leggo.