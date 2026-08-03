Regole più flessibili nel Regno Unito: mutui fino a sette volte il reddito

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

BBC News segnala prestiti più elevati per i primi acquirenti nel Regno Unito.

segnala prestiti più elevati per i primi acquirenti nel Regno Unito. Alcuni mutui possono arrivare a sei o sette volte il reddito annuo.

Restano necessari requisiti rigorosi su reddito, credito, tasso e risparmi.

L’aumento della capacità di prestito comporta rischi finanziari nel lungo periodo.

Riassunto generato con AI

Mutui più accessibili per i primi acquirenti

Nel Regno Unito, i potenziali acquirenti della prima casa possono oggi ottenere mutui più elevati rispetto al reddito annuo grazie a regole rese più flessibili e a offerte più ampie degli istituti di credito. Lo riferisce BBC News, in un’analisi firmata da Kevin Peachey, pubblicata il 3 agosto 2026 e aggiornata nelle ultime ore.

La novità riguarda soprattutto chi cerca di uscire dall’affitto o dalla casa dei genitori, ma incontra ostacoli nella formazione del deposito iniziale, nell’aumento del costo della vita, nei prezzi delle abitazioni prossimi alle 300mila sterline in media e nei tassi dei nuovi mutui in crescita.

Alcuni acquirenti possono ora arrivare a finanziare fino a sei, e in casi estremi sette, volte il proprio reddito annuale. L’obiettivo è ampliare l’accesso alla proprietà, ma l’esposizione finanziaria più alta richiede una valutazione prudente della sostenibilità delle rate.

Regole allentate e criteri ancora rigorosi

In passato la regolamentazione limitava i mutui oltre 4,5 volte il rapporto tra prestito e reddito: solo il 15% delle nuove erogazioni poteva superare quella soglia. Molti grandi finanziatori, secondo la ricostruzione di BBC News, restavano comunque ben al di sotto del limite disponibile.

Nell’ultimo anno queste regole sono state alleggerite. Banche, finanziatori specializzati e società di mutuo soccorso possono quindi proporre somme più elevate, soprattutto ai clienti che rispondono a specifici criteri di affidabilità.

David Hollingworth, del broker L&C, osserva: “La maggiore flessibilità potrebbe significare che i primi acquirenti, per i quali la proprietà sembrava ancora irraggiungibile, scoprano che l’importo ottenibile è cambiato sensibilmente in un periodo relativamente breve”.

Il cambio di impostazione va letto anche alla luce del forte aumento dei prezzi delle case, spesso superiore alla crescita degli stipendi. Nel 2014, l’allora segretario alle Imprese Vince Cable aveva definito allarmante la concessione di mutui pari a cinque volte il reddito, indicando 3,5 volte come livello stabile.

L’inasprimento delle condizioni di accesso era anche una risposta alla crisi finanziaria del 2008, quando prestiti ritenuti irresponsabili contribuirono alle difficoltà di alcune banche e alla perdita delle abitazioni per numerose famiglie. L’attuale flessibilità non elimina dunque il tema della solidità del credito.

Per ottenere un mutuo più ampio, i richiedenti devono generalmente dimostrare una buona storia creditizia, debiti contenuti, nessun pagamento mancato e uno stipendio regolare. Il lavoro autonomo può rendere più difficile l’accesso, mentre la soglia salariale richiesta cambia in base al prodotto e al finanziatore.

Il rischio emerge al rinnovo del mutuo

Un prestito più elevato può facilitare l’acquisto, ma non garantisce che il mutuo resti sostenibile nel tempo. Aaron Strutt, di Trinity Financial, rileva che questa soluzione può essere attraente per chi vuole lasciare l’affitto, pur non essendo adatta a tutti.

Le condizioni possono cambiare al rinnovo, spesso dopo cinque anni, o nel passaggio a un nuovo finanziatore. Un peggioramento del quadro economico, la perdita del lavoro, la malattia o la necessità di assistere un familiare possono ridurre i margini finanziari.

La cautela indicata da Strutt è disporre di una riserva di liquidità o di un piano per fronteggiare imprevisti economici.

FAQ

Quanto si può ottenere con i nuovi mutui?

Sì, alcuni primi acquirenti possono ottenere fino a sei volte il reddito annuo e, nei casi massimi indicati, fino a sette volte.

Qual era il precedente limite regolamentare?

Sì, la regola prevedeva che solo il 15% dei nuovi mutui potesse superare 4,5 volte il rapporto tra prestito e reddito.

Quali requisiti servono per un mutuo più alto?

Sì, sono generalmente richiesti buon credito, pochi debiti, pagamenti regolari, reddito stabile, deposito disponibile e accettazione di tassi fissati per cinque o dieci anni.

Perché il rinnovo può diventare problematico?

Sì, dopo cinque anni le condizioni offerte possono cambiare e i finanziatori potrebbero diventare più selettivi se peggiora il quadro economico.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui BBC News.