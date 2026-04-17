Home / FINTECH / Carburanti, tregua fragile sui prezzi tra cali limitati e rincari in arrivo

Carburanti in calo lento, governo in pressing sulle compagnie

I prezzi di benzina e gasolio stanno scendendo in tutta Italia, ma più lentamente di quanto richiesto dal governo Meloni e atteso dagli automobilisti. A partire da una settimana fa, la premier e il ministro delle Imprese Adolfo Urso hanno intimato alle principali compagnie di adeguare rapidamente i listini alla discesa del greggio, dopo i rialzi legati al conflitto in Iran. Hanno inoltre minacciato controlli capillari di Guardia di Finanza e MisterPrezzi per verificare la coerenza tra quotazioni internazionali e prezzi alla pompa. Oggi, 17 aprile 2026, i ribassi sono reali ma contenuti, mentre lo scenario resta fragile: lo stretto di Hormuz non è ancora tornato alla normalità e incombe la fine del taglio delle accise dal Primo Maggio, con il rischio di una nuova impennata per verde e gasolio.

In sintesi:

Prezzi carburanti in calo ma più lenti delle richieste del governo Meloni.

Pressioni di Meloni e Urso su compagnie, con minaccia di controlli diffusi.

Greggio in lieve ribasso, ma tensioni geopolitiche e logistico-marittime ancora elevate.

Fine del taglio accise il Primo Maggio può far risalire benzina e gasolio.

Andamento reale dei prezzi e legame con il petrolio

Il calo dei carburanti rappresenta oggi una boccata d’ossigeno, ma non una svolta strutturale per famiglie e imprese. Nella mattina del 17 aprile, i prezzi medi nazionali mostrano un arretramento marginale: benzina self service sulla rete stradale a 1,769 euro/litro (-0,004 euro), gasolio a 2,124 euro/litro (-0,010). Il Gpl è stabile a 0,795 euro/litro, mentre il metano scende a 1,581 euro/kg (-0,003).

Sulla rete autostradale la benzina self si posiziona a 1,803 euro/litro (-0,004), il diesel a 2,161 (-0,008), il Gpl a 0,901 (+0,001) e il metano a 1,592 euro/kg (invariato). Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, Q8 ha tagliato di 3 centesimi il gasolio, mentre Tamoil ha limato di 2 centesimi il gasolio.

Sul fronte internazionale il greggio rallenta. Dopo il ritorno a quota 100 dollari al barile, le quotazioni sono scese in seguito all’annuncio dello stop delle operazioni di Israele sul Libano e ai colloqui tra Usa e Iran. Il Brent è a 98,16 dollari (-1,24%), il Wti a 93,38 dollari (-1,38%). Tuttavia queste variazioni non si trasferiscono in modo pieno sui listini alla pompa, per motivi industriali, fiscali e di struttura della filiera.

Accise, rischio stangata di maggio e ricadute economiche

La variabile più critica per i prossimi giorni resta la fine del taglio alle accise. La rideterminazione temporanea delle aliquote su benzina e gasolio, costata circa 1 miliardo al governo, è prevista fino al Primo Maggio con uno sconto di circa 25 centesimi al litro. Se la misura non verrà prorogata in un contesto di quotazioni del greggio ancora elevate e tensioni geopolitiche irrisolte, il prezzo finale dei carburanti è destinato a risalire rapidamente, annullando i benefici dei ribassi attuali.

Per gli automobilisti italiani ciò significherebbe un aumento immediato del costo di ogni pieno, con impatto diretto su inflazione e consumi. Il rischio è di alimentare una nuova spirale di rincari lungo l’intera catena logistica, dal trasporto merci ai prezzi al dettaglio, mentre il dibattito politico si concentra sulla sostenibilità di ulteriori interventi fiscali e sul bilanciamento tra gettito e tutela del potere d’acquisto.

FAQ

Perché la benzina scende poco nonostante il calo del petrolio?

La spiegazione è che i prezzi alla pompa includono tasse, margini industriali, logistica e tempistiche di approvvigionamento, che rallentano il trasferimento immediato delle variazioni del greggio.

Quanto risparmio oggi rispetto a una settimana fa sul pieno?

Attualmente il risparmio medio è di pochi decimi di euro per un pieno standard, grazie a tagli di pochi centesimi al litro su benzina e gasolio.

Cosa succede ai prezzi dei carburanti dal Primo Maggio?

Se non verrà prorogato il taglio delle accise, i listini potrebbero aumentare di circa 25 centesimi al litro, con immediato aggravio dei costi per gli automobilisti.

Conviene fare rifornimento in autostrada o sulla rete ordinaria?

Attualmente i prezzi medi in autostrada restano più alti rispetto alla rete stradale ordinaria, quindi è economicamente più conveniente rifornirsi fuori dall’autostrada quando possibile.

Quali sono le fonti utilizzate per questi dati sui carburanti?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.