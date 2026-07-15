15 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Adam Kadmon denuncia minacce e isolamento dopo la fine di Mistero

La notizia in sintesi

Adam Kadmon racconta le difficoltà vissute dopo la chiusura di Mistero .

racconta le difficoltà vissute dopo la chiusura di . Il divulgatore riferisce minacce, delegittimazione e assenza da radio e televisione.

Le sue dichiarazioni attribuiscono l’estromissione a poteri da lui indicati come deviati.

Le morti di Ade Capone e Claudio Cavalli restano eventi ufficialmente separati.

(Riassunto generato con AI)

Adam Kadmon e il dopo Mistero

Adam Kadmon, volto noto di Mistero, ha raccontato nelle ultime ore di avere affrontato una fase personale e professionale complessa dopo la conclusione del programma di Italia 1. Intervistato da Maria Grazia Spadaro, il blogger e scrittore, che ha sempre mantenuto riservata la propria identità, sostiene di essere stato bersaglio di minacce, attacchi reputazionali e di una progressiva esclusione dai media tradizionali.

La sua ricostruzione riguarda il periodo successivo alla fine della trasmissione, chiusa nel 2016, e si concentra sulle conseguenze della popolarità raggiunta in tv. Kadmon ritiene che i contenuti da lui proposti su potere, informazione, simbologie e geopolitica abbiano provocato reazioni ostili. Si tratta di affermazioni personali riportate nell’intervista, non accompagnate nel testo da riscontri indipendenti.

Diventato conosciuto online dal 2005 con il suo blog e poi attraverso Lo Zoo di 105 nel 2009, Kadmon approdò a Mistero nel 2010. Nel 2014 gli venne affidato maggiore spazio nel programma dedicato a occulto, paranormale, ufologia e teorie del complotto. Dopo il termine della trasmissione, ha continuato a rivolgersi al pubblico attraverso blog, podcast, canale YouTube e undici libri.

Le accuse di delegittimazione e l’assenza dai media

Nell’intervista a Maria Grazia Spadaro, Adam Kadmon descrive la propria esperienza come il risultato di pressioni legate alla notorietà ottenuta grazie a Mistero. “La popolarità mediatica raggiunta attraverso Mistero mi ha esposto a pressioni sistemiche immense”, afferma, sostenendo che le sue analisi avrebbero generato “controffensive del sistema”.

Il divulgatore parla inoltre di una strategia di ridicolizzazione e svalutazione: “La macchina della derisione, della svalutazione e della delegittimazione programmata”. Secondo Kadmon, questa dinamica avrebbe trasformato la sua figura in una caricatura, limitando l’impatto delle sue tesi. Le valutazioni espresse restano attribuite esclusivamente alla sua interpretazione dei fatti.

Un passaggio analogo era emerso in un’intervista del 2022 a Grazia Sambruna. Kadmon aveva parlato di “estromissione” da televisione e radio, attribuendola a un ordine proveniente da realtà che aveva definito forme deviate di massoneria e templarismo. Nel testo non sono indicati elementi verificabili che confermino tale ricostruzione.

Kadmon ha anche dichiarato che alcuni video pubblicati su YouTube, dedicati tra gli altri temi a mafia, corruzione e psicosette, sarebbero stati rimossi contro la sua volontà. Ha precisato invece che i suoi servizi per Mistero risultano disponibili su Mediaset Play. La distinzione è rilevante: la presenza di contenuti della trasmissione non coincide con le sue contestazioni relative ai materiali online personali.

La vicenda evidenzia soprattutto la distanza tra la continuità dell’attività digitale di Kadmon e l’assenza, da lui lamentata, dai palinsesti radiofonici e televisivi. Il suo seguito sul web, secondo quanto riportato, non si è interrotto con la chiusura del programma. L’intervista rilancia quindi un racconto individuale di marginalizzazione, senza fornire prove esterne delle cause indicate.

Le morti di Capone e Cavalli nel racconto

Adam Kadmon ha richiamato anche le morti di Ade Capone, autore e co-produttore di Mistero, e del produttore Claudio Cavalli, collegandole temporalmente al periodo in cui, secondo lui, entrambi lo stavano difendendo da false notizie. Kadmon non formula un’accusa esplicita, ma pone interrogativi sulla vicinanza temporale dei due decessi.

I fatti ufficiali riportati sono distinti: Ade Capone morì il 4 febbraio 2015 per un infarto fulminante; Claudio Cavalli morì il 4 maggio 2015 dopo un malore improvviso e un ricovero. Questi elementi non dimostrano alcun legame causale tra le due vicende e le ipotesi avanzate dal divulgatore restano sue dichiarazioni.

Il punto destinato a restare centrale è il confine tra narrazione personale, percezione di ostracismo e fatti documentati. Kadmon continua la propria attività editoriale fuori dalla televisione, mentre le sue contestazioni sull’estromissione non trovano nel materiale disponibile conferme indipendenti. È questa separazione a definire il peso giornalistico della vicenda.

FAQ

Chi è Adam Kadmon?

Sì, è un blogger e scrittore diventato noto sul web dal 2005 e in televisione con Mistero dal 2010.

Quando è terminato Mistero?

Sì, Mistero ha chiuso nel 2016, dopo un calo di ascolti e la morte di Ade Capone e Claudio Cavalli.

Perché Kadmon parla di estromissione?

Sì, Kadmon sostiene di non essere più stato invitato in radio e tv dopo la fine del programma, attribuendolo a pressioni esterne.

I video di Adam Kadmon sono ancora disponibili?

Sì, Kadmon afferma che i servizi realizzati per Mistero sono disponibili su Mediaset Play, mentre altri suoi video YouTube sarebbero stati rimossi.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Biccy.