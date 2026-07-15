15 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Luca Pitteri spiega l’addio ad Amici: distanza dalle dinamiche televisive

La notizia in sintesi

Luca Pitteri chiarisce le ragioni dell’addio ad Amici nel 2007.

chiarisce le ragioni dell’addio ad nel 2007. L’ex docente parla di una crisi maturata negli ultimi due anni.

Respinte le voci su un allontanamento legato a Brigida Cacciatore .

. Nessuna ipotesi di ritorno nel talent di Maria De Filippi.

(Riassunto generato con AI)

Luca Pitteri chiarisce l’addio ad Amici

Luca Pitteri, docente di canto nelle prime sei edizioni di Amici di Maria De Filippi, ha spiegato nelle ultime ore perché lasciò il talent di Canale 5 nel 2007. Ospite del podcast Mediocracy di Marco Gandolfi Vannini, il musicista ha escluso di essere stato cacciato, indicando invece una crescente distanza dalle dinamiche televisive assunte dal programma tra il 2005 e il 2007.

La decisione maturò al termine della sesta edizione, dopo un primo tentativo di ricomposizione alla quinta. Per Pitteri, il nodo non fu l’attività didattica né il rapporto iniziale con la produzione, ma il diverso modo di intendere il ruolo del talent e la centralità del conflitto televisivo.

Il maestro era entrato nel cast insieme a Grazia Di Michele e Peppe Vessicchio, prima dell’arrivo di docenti come Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Luca Jurman. Durante il suo percorso ha seguito, tra gli altri, Karima Ammar, Federico Angelucci, Eleonora Crupi, Giulia Ottonello, Dennis Fantina e Monica Hill.

La crisi e il cambio di linguaggio televisivo

Pitteri ha descritto due anni di difficoltà nel conciliare la propria visione con l’evoluzione di Amici. “Le difficoltà sono state quelle degli scontri con le necessità televisive. Io negli ultimi due anni sono stato un po’ in crisi. Io la pensavo in un modo e la trasmissione stava andando in un altro”, ha affermato.

Secondo il suo racconto, alla quinta edizione si trovò un punto d’incontro, mentre alla sesta la separazione apparve la soluzione più lineare per entrambe le parti. “Abbiamo capito che era meglio andare ognuno per la sua strada”, ha aggiunto, precisando che i contatti ipotizzati dopo l’uscita non proseguirono realmente.

L’ex professore individua nella discussione tra Alessandra Celentano e Agata Reale, legata al cosiddetto “collo del piede”, un passaggio significativo nella trasformazione dello show. A suo avviso, quell’episodio rese più evidente l’ingresso delle controversie tra professori e allievi nella narrazione centrale del programma.

Pitteri ha riconosciuto che questa impostazione rispondeva alle logiche della televisione e alla ricerca di dinamiche capaci di coinvolgere il pubblico. La sua lettura non mette in discussione la strategia editoriale di Maria De Filippi, ma evidenzia un’incompatibilità professionale: lui preferiva che i docenti restassero esterni a liti e bagarre.

Il riferimento al “pubblico parlante”, che interveniva criticando i concorrenti, completa il quadro di un formato in mutamento. Per Pitteri, la valorizzazione del carattere dei ragazzi era una precisa scelta televisiva, distante dal modello di programma nel quale aveva iniziato a lavorare.

Il chiarimento su Brigida Cacciatore e il futuro

Pitteri ha anche smentito il gossip secondo cui Maria De Filippi lo avrebbe allontanato per la relazione con Brigida Cacciatore, ex allieva della quinta edizione. Il musicista ha detto di aver iniziato la relazione tre anni dopo la partecipazione della moglie al programma.

Nel 2018 contattò Sabina Gregoretti, collaboratrice di De Filippi, per valutare la promozione di un brano scritto con Cacciatore. La disponibilità ci fu, ha raccontato, ma gli impegni e la chiusura imminente delle iscrizioni a Sanremo impedirono di concretizzare l’iniziativa.

Pitteri non guarda più Amici e non considera realistico un ritorno: ritiene che quel contesto non avrebbe più senso per lui. Restano, tuttavia, il riconoscimento per la redazione e il ricordo di un rapporto inizialmente molto positivo con De Filippi.

FAQ

Perché Luca Pitteri lasciò Amici?

Sì, Pitteri ha attribuito l’addio alla distanza tra la sua visione e le dinamiche televisive sviluppate dal programma.

In quale anno Luca Pitteri lasciò il talent?

Sì, l’uscita di Luca Pitteri da Amici avvenne nel 2007, alla conclusione della sesta edizione.

Fu Maria De Filippi a cacciare Pitteri?

No, Pitteri ha dichiarato esplicitamente di non essere stato cacciato e di avere scelto la separazione professionale.

Cosa accadde con Brigida Cacciatore?

Sì, Pitteri ha chiarito che la relazione con Brigida Cacciatore iniziò tre anni dopo la sua partecipazione ad Amici.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Biccy.