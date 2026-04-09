Home / SPETTACOLI & CINEMA / Stanno Tutti Invitati schiera nuovi super ospiti da Amadeus a Gigi D’Alessio

Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con una nuova serata evento

Il duo comico Pio e Amedeo torna oggi, giovedì 9 aprile, in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento dello show Stanno Tutti Invitati. Sul palco degli studi Mediaset, a Cologno Monzese, i due festeggiano venticinque anni di carriera con una grande festa televisiva che unisce comicità, musica e sport. La puntata propone un parterre di ospiti guidato da Amadeus e Vanessa Incontrada, affiancati da star della musica italiana e volti popolari del calcio. L’obiettivo della serata è celebrare, con tono irriverente ma popolare, l’evoluzione artistica del duo foggiano, ripercorrendo gli esordi e i successi tra tv, cinema e teatro, in un formato pensato per coinvolgere un pubblico trasversale e familiare.

In sintesi:

Seconda puntata di Stanno Tutti Invitati in onda giovedì 9 aprile su Canale 5.

in onda giovedì 9 aprile su Canale 5. Ospiti principali: Amadeus, Vanessa Incontrada e big della musica italiana.

e big della musica italiana. Spazio anche al calcio con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola .

e . Show celebrativo per i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo.

Ospiti, format e contenuti del secondo speciale in prima serata

Il nuovo appuntamento con Stanno Tutti Invitati conferma l’impianto da grande festa generalista tipico del prime time Mediaset. Sul palco, oltre a Amadeus e Vanessa Incontrada, si esibiscono artisti come Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Raf, The Kolors, Noemi e Aleandro Baldi, chiamati a reinterpretare successi del loro repertorio e a interagire con il duo comico.

La dimensione sportiva è affidata a Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, protagonisti di una parentesi calcistica dichiaratamente “fuori dagli schemi”, costruita su aneddoti, improvvisazioni e commenti ironici al mondo del pallone.

Il programma, prodotto da RTI in collaborazione con FriendsTV e diretto da Luigi Antonini, alterna sketch inediti, monologhi autobiografici e clip di repertorio per raccontare i 25 anni di Pio e Amedeo, puntando su un linguaggio diretto e pop, ma calibrato per il prime time generalista.

Perché lo show di Pio e Amedeo pesa nella strategia Mediaset

La serata evento dedicata a Pio e Amedeo si inserisce nella strategia di Mediaset di consolidare l’offerta di intrattenimento familiare in prima serata, puntando su volti fortemente riconoscibili e su un mix di musica, comicità e sport. Il format di Stanno Tutti Invitati consente al gruppo tv di presidiare il pubblico giovane-adulto, sfruttando la forte esposizione social del duo e degli ospiti coinvolti.

La celebrazione dei venticinque anni di carriera permette anche di riposizionare Pio e Amedeo come asset di lungo periodo per la rete, valorizzandone il percorso professionale oltre le singole polemiche e offrendo al pubblico un racconto più ampio della loro evoluzione artistica.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di Stanno Tutti Invitati?

La nuova puntata va in onda oggi, giovedì 9 aprile, in prima serata su Canale 5, nella fascia di prime time Mediaset.

Chi sono gli ospiti principali della serata con Pio e Amedeo?

Gli ospiti principali annunciati sono Amadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Raf, The Kolors, Noemi e Aleandro Baldi.

Che ruolo hanno Adani, Cassano e Ventola nello show?

La presenza di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola introduce un segmento calcistico, con racconti, commenti ironici e momenti imprevedibili legati al mondo del calcio.

Perché il programma è importante per i 25 anni di Pio e Amedeo?

Il programma celebra concretamente i 25 anni di attività di Pio e Amedeo, ripercorrendo esordi, successi televisivi, esperienze cinematografiche e teatrali con materiali inediti e sketch originali.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo televisivo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.