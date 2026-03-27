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Piera Maggio affida il caso Denise Pipitone all’ex poliziotto Armando Palmegiani, nuovo consulente di Sempio

Piera Maggio affida il caso Denise Pipitone all’ex poliziotto Armando Palmegiani, nuovo consulente di Sempio

Nuovo consulente per il caso Denise Pipitone scelto da Piera Maggio

Piera Maggio ha scelto l’ex commissario capo della Scientifica Armando Palmegiani come nuovo consulente tecnico sul caso della figlia scomparsa Denise Pipitone. L’incarico riguarda la rilettura delle indagini avviate a Mazara del Vallo dal 2004, oggi ferme dopo il rigetto, nel 2025, della richiesta di riapertura da parte della Procura di Marsala. Palmegiani, forte di oltre trent’anni di esperienza su grandi casi di cronaca nera italiana, è stato chiamato per analizzare criticità, omissioni e piste rimaste in sospeso. L’obiettivo è capire se esistono nuovi margini investigativi e perché, dopo oltre vent’anni, nessuna verità giudiziaria definitiva sia stata raggiunta sulla scomparsa di Denise.

In sintesi:

  • Piera Maggio incarica l’ex commissario Scientifica Armando Palmegiani sul caso Denise Pipitone.
  • Il consulente vanta esperienza nei casi Marta Russo e delitto di Garlasco.
  • Focus su errori, lacune e “confusione” accumulata nelle indagini dal 2004.
  • Le indagini ufficiali restano chiuse, ma il lavoro difensivo prosegue in modo autonomo.

Il profilo di Armando Palmegiani e il nuovo incarico

Armando Palmegiani, ex commissario capo della Polizia Scientifica, ha seguito per decenni dossier ad altissima complessità tecnico-investigativa. Tra questi l’omicidio di Marta Russo, uno dei processi simbolo degli anni ’90, e il delitto di Garlasco, vicenda ancora oggi al centro del dibattito giudiziario e mediatico.

Dal 2025 Palmegiani è inoltre consulente di Andrea Sempio, nuovo indagato proprio nel procedimento sul delitto di Garlasco, ruolo in cui si occupa in particolare di analisi scientifiche e ricostruzioni tecniche. La sua esperienza su casi segnati da contraddizioni, ipotesi alternative e perizie contestate rappresenta uno dei motivi principali che hanno spinto Piera Maggio a rivolgersi a lui.

Nel dossier Denise Pipitone, Palmegiani dovrà affrontare un quadro definito dallo stesso consulente “estremamente complesso”, caratterizzato da numerosi atti, piste accavallate e una gestione pluriennale che, a suo giudizio, ha finito per “generare confusione”. Il metodo annunciato è quello della revisione sistematica degli elementi disponibili, senza escludere a priori alcuna ipotesi, ma valutando ogni dato con rigore documentale e scientifico.

Prospettive future e possibili scenari investigativi

La Procura di Marsala nel 2025 ha respinto l’istanza di riapertura delle indagini sul caso Denise Pipitone, giudicando non sufficienti i nuovi elementi depositati. La nomina di Armando Palmegiani da parte di Piera Maggio si inserisce quindi in una fase extra-giudiziaria, ma potenzialmente propedeutica a future iniziative legali.

Se dalle verifiche tecniche emergeranno incongruenze, nuovi riscontri o collegamenti mai esplorati, la difesa potrà valutare un’ulteriore richiesta di riapertura o azioni mirate su singoli episodi rimasti oscuri. Il lavoro del consulente, inoltre, potrebbe incidere sul dibattito pubblico, contribuendo a ridefinire la percezione di un caso che, a vent’anni dalla scomparsa, continua a interrogare magistratura, forze dell’ordine e opinione pubblica su errori, ritardi e responsabilità ancora da chiarire.

FAQ

Chi è Armando Palmegiani e perché è stato scelto da Piera Maggio?

Palmegiani è un ex commissario capo della Scientifica con oltre 30 anni d’esperienza. È stato scelto da Piera Maggio per rianalizzare criticamente il caso Denise Pipitone.

Qual è il ruolo di Palmegiani nel caso Denise Pipitone oggi?

Attualmente svolge il ruolo di consulente tecnico di parte, incaricato di esaminare atti, perizie e piste investigative rimaste irrisolte o poco approfondite.

Le indagini ufficiali sulla scomparsa di Denise sono state riaperte?

No, nel 2025 la Procura di Marsala ha respinto la richiesta di riapertura, giudicando insufficienti i nuovi elementi presentati dai legali.

Cosa potrebbe portare a una nuova riapertura del caso in futuro?

Una riapertura richiederebbe nuovi elementi di prova, gravi, precisi e concordanti, in grado di superare le valutazioni già espresse dalla magistratura competente.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul caso Denise Pipitone?

La notizia è stata elaborata a partire da contenuti delle agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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