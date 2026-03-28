Home / NEWS / Signorini ottiene vittoria parziale in tribunale, Corona costretto a rimuovere solo gli insulti

Corona-Signorini, il tribunale ridisegna i confini della libertà di critica online

La Prima sezione civile del Tribunale di Milano, presieduta da Andrea Borrelli, ha parzialmente annullato il sequestro urgente disposto il 26 gennaio 2026 contro i contenuti social di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini.

Al centro della decisione, l’equilibrio tra diritto di cronaca e tutela della reputazione, in un caso che coinvolge i profili social e il canale “Falsissimo”.

Il tribunale ha stabilito che l’oscuramento totale del materiale su Signorini lede in parte la libertà di espressione di Corona, pur confermando l’obbligo di rimozione dei contenuti chiaramente offensivi, come insulti e accuse di ricatti sessuali privi di prove.

La decisione chiarisce che anche chi non è giornalista professionista, come Corona, gode delle tutele costituzionali previste dall’articolo 21, entro i limiti del rispetto della dignità personale.

In sintesi:

Il Tribunale di Milano annulla in parte il sequestro integrale dei contenuti di Fabrizio Corona.

Rimossa solo la parte offensiva: insulti personali e accuse di ricatti sessuali senza prove.

Ribadito che anche i non giornalisti godono del diritto di cronaca e di critica.

Il blocco dei canali Corona da parte di Meta resta, con ricorso più complesso.

Cosa ha deciso il Tribunale di Milano sul caso Corona-Signorini

L’ordinanza di ieri ridimensiona in modo netto il provvedimento del 26 gennaio, criticandone l’eccessiva ampiezza.

Il giudice Borrelli contesta, in particolare, l’ordine di consegna in cancelleria di tutti i supporti fisici contenenti documenti, immagini e video relativi alla sfera privata di Alfonso Signorini o alla sua corrispondenza con terzi.

Secondo il tribunale, il ricorso presentato dai legali di Signorini, gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, è “affetto da insufficiente specificazione” delle condotte diffamatorie attribuite a Fabrizio Corona, con una descrizione “assai scarna” dei singoli comportamenti illeciti.

Per questo sequestrare tutto il materiale su Signorini in mano a Corona è ritenuto non legittimo, perché rischia di comprimere ingiustificatamente il diritto di informare e criticare garantito dall’articolo 21 della Costituzione, “anche a chi, come Corona, non è giornalista professionista”.

Resta però il divieto di contenuti in cui Signorini viene definito *“lurido porco”* o accusato di praticare ricatti sessuali come se tali fatti fossero dimostrati.

Insulti, privacy e social: cosa cambia dopo questa ordinanza

Il Tribunale di Milano traccia un confine netto: è ammessa la critica dura all’operato pubblico di Alfonso Signorini, ma non l’assimilazione a un “porco”, “animale noto per la sua insensibilità al sudiciume e per il cattivo odore che emana”, né la rappresentazione di presunti ricatti sessuali come fatti già accertati.

In questi casi, sottolinea l’ordinanza, il diritto di critica e di cronaca cede il passo alla tutela della dignità personale.

Per il resto, prevale invece la libertà di espressione, anche quando interferisce con la privacy di un personaggio pubblico, purché vi sia un interesse informativo e non mera morbosa esposizione.

La lettura complessiva del provvedimento appare più favorevole a Fabrizio Corona, che ottiene il via libera a mantenere online i contenuti non offensivi.

Rimane però il blocco dei suoi canali da parte di Meta: un fronte separato, regolato dalle policy private delle piattaforme, contro cui avviare un ricorso risulta giuridicamente e tecnicamente più complesso.

FAQ

Cosa ha stabilito il Tribunale di Milano sul sequestro dei contenuti di Corona?

Il Tribunale ha annullato il sequestro integrale dei contenuti su Alfonso Signorini, mantenendo solo l’ordine di rimuovere insulti e accuse gravi privi di prove.

Fabrizio Corona è tutelato dal diritto di cronaca pur non essendo giornalista?

Sì, il Tribunale afferma che anche Corona, come qualsiasi cittadino, gode delle garanzie dell’articolo 21 Costituzione, entro i limiti del rispetto della dignità altrui.

Quali contenuti su Alfonso Signorini devono essere rimossi dai canali di Corona?

Devono essere rimossi gli insulti personali, come *“lurido porco”*, e le accuse di ricatti sessuali presentate come fatti certi, perché prive di riscontri.

Il blocco dei profili di Fabrizio Corona da parte di Meta può essere revocato?

Può teoricamente essere impugnato, ma la decisione dipende dalle policy interne di Meta e da eventuali procedure di reclamo o giudiziarie specifiche.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione del caso Corona-Signorini?

È stata elaborata congiuntamente a partire dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.