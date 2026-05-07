Home / NEWS / Roberta Bruzzone riascolta gli audio di Garlasco e spiega perché l’interpretazione resta ancora controversa

Delitto di Garlasco, perché l’audio di Sempio non convince gli esperti

La criminologa Roberta Bruzzone esprime forti dubbi sul presunto audio di Andrea Sempio, al centro della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Nell’intercettazione, raccolta dalla Procura di Pavia, l’indagato parlerebbe da solo di una telefonata con Chiara Poggi prima dell’omicidio, di un approccio respinto e della visione di video intimi della vittima con Alberto Stasi. I legali di Sempio e la stessa Bruzzone contestano però la portata probatoria di queste frasi, ritenendole non univoche e da contestualizzare. L’intercettazione emerge mentre Sempio, 38 anni, nell’ultimo interrogatorio si avvale della facoltà di non rispondere. Il caso, chiuso con la condanna definitiva di Stasi, è stato riaperto con nuove indagini che potrebbero ridefinire responsabilità e scenari del delitto avvenuto nel 2007.

In sintesi:

L’audio di Andrea Sempio riguarda telefonata, approccio respinto e video intimi di Chiara Poggi .

riguarda telefonata, approccio respinto e video intimi di . Difesa e criminologa Roberta Bruzzone ritengono l’intercettazione ambigua e da contestualizzare.

ritengono l’intercettazione ambigua e da contestualizzare. La Procura di Pavia punta sui brogliacci degli audio ambientali come elementi d’accusa.

punta sui brogliacci degli audio ambientali come elementi d’accusa. Resta centrale il ruolo di Marco Poggi e l’accesso all’abitazione della vittima.

Che cosa emerge davvero dall’intercettazione di Andrea Sempio

L’intercettazione, rivelata dal Tg1, mostrerebbe Andrea Sempio parlare tra sé di una telefonata con Chiara Poggi prima del delitto, di un tentativo di approccio respinto e della visione dei video intimi salvati sul computer della giovane, girati con Alberto Stasi.

La difesa contesta radicalmente la lettura accusatoria. L’avvocato Liborio Cataliotti, insieme alla collega Angela Taccia, sottolinea che Sempio “ritiene di essere in grado di spiegare quelle captazioni”, precisando che gli audio non sono ancora stati ascoltati integralmente dai legali né dall’indagato.

La Procura, guidata dal procuratore aggiunto Stefano Civardi con le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, valorizza invece i brogliacci delle cimici ambientali come tasselli centrali del quadro indiziario. Durante l’ultimo interrogatorio, Sempio ha scelto il silenzio, mentre la nuova inchiesta cerca di verificare eventuali incongruenze rispetto alla ricostruzione che portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Roberta Bruzzone invita però alla prudenza: se l’audio fosse davvero così chiaro, osserva, le indagini non avrebbero richiesto un percorso istruttorio così lungo e complesso. Secondo la criminologa, il contenuto sarebbe probabilmente “non univocamente interpretabile”, come spesso accade per le intercettazioni nei grandi casi di omicidio.

Nel confronto televisivo con Alberto Matano e la giornalista Ilenia Pietracalvina a La Vita in Diretta, Bruzzone ricorda inoltre che Marco Poggi, fratello di Chiara, nell’interrogatorio del 6 maggio ha ribadito di non aver “mai visto i video intimi” della sorella.

Da qui il nodo cruciale: “Sempio non aveva accesso libero all’abitazione Poggi”, sottolinea la criminologa. Il computer con i video era in casa e, per Bruzzone, la presenza di Sempio nell’appartamento avrebbe comunque presupposto la presenza di Marco: “Se c’era lui ci doveva stare per forza Marco”. Un dettaglio che, se confermato, obbliga a riconsiderare tempi, modalità e contesto dell’eventuale visione dei filmati.

Le possibili ricadute investigative e mediatiche del nuovo audio

Lo scontro interpretativo sull’intercettazione di Andrea Sempio rischia di avere conseguenze rilevanti su tre fronti: giuridico, tecnico e mediatico. Sul piano investigativo, la tenuta dell’audio come indizio dipenderà dalla perizia fonica, dalla trascrizione integrale e dal confronto con le altre prove.

In prospettiva, il caso Garlasco potrebbe diventare un nuovo banco di prova sull’uso delle intercettazioni ambientali nei cold case, specie quando emergono a distanza di anni da una condanna definitiva. Per l’opinione pubblica, l’attenzione resterà alta: la combinazione di vecchie sentenze, nuove tecnologie di captazione e ricostruzioni mediatiche – anche in video generati con AI – alimenta interrogativi su come si costruisce oggi la verità processuale nei grandi delitti irrisolti o riaperti.

FAQ

Cosa contiene il presunto audio di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco?

L’audio raccoglierebbe un monologo di Andrea Sempio su telefonata con Chiara Poggi, approccio respinto e visione di video intimi con Alberto Stasi.

Perché Roberta Bruzzone è scettica sull’intercettazione di Sempio?

Bruzzone ritiene l’intercettazione probabilmente non univocamente interpretabile e osserva che, se fosse chiara, l’inchiesta non avrebbe richiesto un percorso così lungo.

Cosa sostiene la difesa di Andrea Sempio sugli audio ambientali?

La difesa afferma che Sempio potrà spiegare le captazioni, ma solo dopo aver ascoltato integralmente gli audio e contestualizzato frasi e tempi.

Che ruolo ha l’accesso alla casa dei Poggi nella nuova inchiesta?

L’accesso all’abitazione è cruciale: Bruzzone sottolinea che Sempio non aveva ingresso libero e la sua presenza implicherebbe quella di Marco Poggi.

Quali sono le fonti originali rielaborate in questo articolo sul caso Garlasco?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.