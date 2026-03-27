michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Roberta Bruzzone ottiene richiesta di archiviazione per stalking e annuncia contromosse dopo il fango mediatico

Archiviazione chiesta per Bruzzone: il fascicolo passa al vaglio del Gip

La criminologa Roberta Bruzzone ha reso noto che il magistrato titolare del fascicolo per presunti atti di stalking a suo carico, ereditato da Cagliari, ha già firmato la richiesta formale di archiviazione.
La comunicazione, riferita dal suo legale mercoledì, arriva dopo una settimana di forte esposizione mediatica e di accuse pesanti rivolte alla professionista.

La vicenda ruota attorno a una denuncia che ha scatenato un intenso dibattito pubblico e una valanga di commenti online, ma che ora, secondo la criminologa, sarebbe avviata verso la chiusura, in attesa della valutazione decisiva del Gip.
Per Bruzzone, la richiesta di archiviazione rappresenta non solo un passaggio giudiziario chiave, ma anche il punto di partenza per eventuali azioni legali contro chi avrebbe contribuito a un presunto linciaggio mediatico.

In sintesi:

  • Il pm ha firmato la richiesta di archiviazione del fascicolo su Roberta Bruzzone.
  • Il caso, ereditato da Cagliari, sarà ora valutato da un Gip.
  • Bruzzone denuncia una settimana di forte esposizione e odio online.
  • La criminologa annuncia azioni legali contro il presunto attacco mediatico.

Il caso giudiziario e la settimana di “orrore mediatico”

La notizia dell’archiviazione è stata anticipata dalla stessa Roberta Bruzzone in un’intervista alla trasmissione Quarto Grado, in onda su Rete 4.
La criminologa ha spiegato che il pubblico ministero subentrato al fascicolo proveniente da Cagliari avrebbe già sottoscritto la richiesta di archiviazione, passaggio che sposta ora la decisione finale nelle mani del Gip competente.

Nel frattempo, Bruzzone ha descritto l’impatto mediatico della vicenda come devastante. Ha parlato di *“una settimana di orrore mediatico, di fango, corredata da accuse gravissime e farneticanti”*, sottolineando come tutto ciò le abbia attirato contro *“una quantità industriale di commenti d’odio e minacce di morte”*, episodi già segnalati alla Procura della Repubblica di Roma.

La criminologa afferma che la prospettiva di archiviazione la rassicura e le dà, testualmente, *“molta energia per procedere contro tutti coloro che hanno partecipato a questo attacco mediatico spaventoso”*, preannunciando iniziative sul piano giudiziario e reputazionale.

Dopo l’archiviazione attesa, possibile escalation sul fronte legale-mediatico

Se il Gip dovesse confermare l’archiviazione richiesta dal pm, il caso giudiziario su Roberta Bruzzone potrebbe chiudersi rapidamente, ma non si esaurirebbe il fronte delle conseguenze mediatiche e legali.
La criminologa ha già annunciato l’intenzione di valutare azioni mirate contro autori di contenuti diffamatori e minacce online.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, in cui l’esposizione televisiva e social di figure esperte in cronaca nera rende ancora più delicato il confine tra cronaca, processo mediatico e tutela della reputazione.
Gli sviluppi successivi, tanto in Procura quanto nelle aule civili, potrebbero trasformare questo caso in un precedente rilevante sul rapporto tra indagini giudiziarie, informazione e responsabilità digitale.

FAQ

Che cosa è stato chiesto nel procedimento a carico di Roberta Bruzzone?

È stata formalmente avanzata una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, che ora dovrà essere valutata dal Gip competente.

Chi deciderà se archiviare definitivamente il fascicolo su Bruzzone?

Deciderà il Gip, che potrà accogliere la richiesta di archiviazione del pm oppure disporre ulteriori approfondimenti investigativi sul fascicolo.

Perché Bruzzone parla di “orrore mediatico” e minacce online?

Perché, a seguito delle accuse, riferisce di aver ricevuto insulti, campagne d’odio e minacce di morte, già segnalate alla Procura di Roma.

Cosa potrebbe fare Bruzzone contro chi l’ha attaccata sui media e sui social?

Potrebbe promuovere querele per diffamazione, segnalazioni per minacce e azioni civili per il risarcimento dei danni d’immagine subiti.

Da dove provengono le informazioni utilizzate in questo articolo di approfondimento?

Provengono da una elaborazione congiunta di dati e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati editorialmente.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache