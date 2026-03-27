Home / NEWS / Roberta Bruzzone ottiene richiesta di archiviazione per stalking e annuncia contromosse dopo il fango mediatico

Archiviazione chiesta per Bruzzone: il fascicolo passa al vaglio del Gip

La criminologa Roberta Bruzzone ha reso noto che il magistrato titolare del fascicolo per presunti atti di stalking a suo carico, ereditato da Cagliari, ha già firmato la richiesta formale di archiviazione.

La comunicazione, riferita dal suo legale mercoledì, arriva dopo una settimana di forte esposizione mediatica e di accuse pesanti rivolte alla professionista.

La vicenda ruota attorno a una denuncia che ha scatenato un intenso dibattito pubblico e una valanga di commenti online, ma che ora, secondo la criminologa, sarebbe avviata verso la chiusura, in attesa della valutazione decisiva del Gip.

Per Bruzzone, la richiesta di archiviazione rappresenta non solo un passaggio giudiziario chiave, ma anche il punto di partenza per eventuali azioni legali contro chi avrebbe contribuito a un presunto linciaggio mediatico.

In sintesi:

Il pm ha firmato la richiesta di archiviazione del fascicolo su Roberta Bruzzone .

. Il caso, ereditato da Cagliari , sarà ora valutato da un Gip.

, sarà ora valutato da un Gip. Bruzzone denuncia una settimana di forte esposizione e odio online.

La criminologa annuncia azioni legali contro il presunto attacco mediatico.

Il caso giudiziario e la settimana di “orrore mediatico”

La notizia dell’archiviazione è stata anticipata dalla stessa Roberta Bruzzone in un’intervista alla trasmissione Quarto Grado, in onda su Rete 4.

La criminologa ha spiegato che il pubblico ministero subentrato al fascicolo proveniente da Cagliari avrebbe già sottoscritto la richiesta di archiviazione, passaggio che sposta ora la decisione finale nelle mani del Gip competente.

Nel frattempo, Bruzzone ha descritto l’impatto mediatico della vicenda come devastante. Ha parlato di *“una settimana di orrore mediatico, di fango, corredata da accuse gravissime e farneticanti”*, sottolineando come tutto ciò le abbia attirato contro *“una quantità industriale di commenti d’odio e minacce di morte”*, episodi già segnalati alla Procura della Repubblica di Roma.

La criminologa afferma che la prospettiva di archiviazione la rassicura e le dà, testualmente, *“molta energia per procedere contro tutti coloro che hanno partecipato a questo attacco mediatico spaventoso”*, preannunciando iniziative sul piano giudiziario e reputazionale.

Dopo l’archiviazione attesa, possibile escalation sul fronte legale-mediatico

Se il Gip dovesse confermare l’archiviazione richiesta dal pm, il caso giudiziario su Roberta Bruzzone potrebbe chiudersi rapidamente, ma non si esaurirebbe il fronte delle conseguenze mediatiche e legali.

La criminologa ha già annunciato l’intenzione di valutare azioni mirate contro autori di contenuti diffamatori e minacce online.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, in cui l’esposizione televisiva e social di figure esperte in cronaca nera rende ancora più delicato il confine tra cronaca, processo mediatico e tutela della reputazione.

Gli sviluppi successivi, tanto in Procura quanto nelle aule civili, potrebbero trasformare questo caso in un precedente rilevante sul rapporto tra indagini giudiziarie, informazione e responsabilità digitale.

FAQ

Che cosa è stato chiesto nel procedimento a carico di Roberta Bruzzone?

È stata formalmente avanzata una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, che ora dovrà essere valutata dal Gip competente.

Chi deciderà se archiviare definitivamente il fascicolo su Bruzzone?

Deciderà il Gip, che potrà accogliere la richiesta di archiviazione del pm oppure disporre ulteriori approfondimenti investigativi sul fascicolo.

Perché Bruzzone parla di “orrore mediatico” e minacce online?

Perché, a seguito delle accuse, riferisce di aver ricevuto insulti, campagne d’odio e minacce di morte, già segnalate alla Procura di Roma.

Cosa potrebbe fare Bruzzone contro chi l’ha attaccata sui media e sui social?

Potrebbe promuovere querele per diffamazione, segnalazioni per minacce e azioni civili per il risarcimento dei danni d’immagine subiti.

Da dove provengono le informazioni utilizzate in questo articolo di approfondimento?

Provengono da una elaborazione congiunta di dati e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati editorialmente.