Home / NEWS / Pamela Genini indagine della Procura su vilipendio di cadavere e furto della testa nel cimitero

Profanata la tomba di Pamela Genini: indagini sul furto della testa

La salma della modella 29enne Pamela Genini, uccisa a coltellate dall’ex compagno Gianluca Soncin, è stata profanata nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Ignoti hanno aperto il loculo e decapitato il corpo, portando via la testa, probabilmente durante la notte precedente alla cerimonia di traslazione del 23 marzo.

La scoperta è avvenuta quando un operaio, preparandosi al trasferimento nella nuova tomba di famiglia, ha notato anomalie nel cofano. La procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per vilipendio di cadavere e furto della testa, ipotizzando l’azione coordinata di più persone.

Le indagini, affidate ai carabinieri della Compagnia di Zogno, puntano a chiarire movente, dinamica e responsabilità di un gesto di eccezionale gravità, che colpisce ancora una volta la memoria di Pamela Genini e la sua famiglia.

In sintesi:

Profanata la tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza , provincia di Bergamo.

nel cimitero di , provincia di Bergamo. La salma risulta decapitata, con furto della testa e tentativo di occultamento.

e tentativo di occultamento. La procura di Bergamo indaga per vilipendio di cadavere , ipotizzati 3-4 responsabili.

indaga per , ipotizzati 3-4 responsabili. Carabinieri di Zogno al lavoro su immagini di videosorveglianza e contesto locale.

Ricostruzione della profanazione e primi accertamenti investigativi

I lavori per la cappella della famiglia Genini erano terminati da pochi giorni quando, lunedì 23 marzo, è stata organizzata una sobria cerimonia di traslazione, alla presenza della madre, del compagno della vittima, del fratello e del parroco.

Un operaio ha notato viti fuori posto alla base del loculo, il cofano di legno non perfettamente allineato e l’uso di silicone al posto del mastice: elementi incompatibili con una chiusura regolare. Allertato il sindaco di Strozza, sono intervenuti i carabinieri che hanno avvisato il pm di turno.

Solo all’arrivo del magistrato è stata aperta la bara: il corpo di Pamela Genini è apparso decapitato, con la testa asportata e un maldestro tentativo di ripristinare la chiusura del feretro per ritardare la scoperta.

Secondo le ricostruzioni del Corriere della Sera, l’operazione avrebbe richiesto almeno tre o quattro individui, dotati di strumenti da taglio e tempo a disposizione. Dopo avere estratto il feretro dal loculo, i profanatori avrebbero svitato il cofano e tagliato la copertura di zinco, probabilmente con una smerigliatrice, per poi staccare la testa della 29enne e riposizionare la bara cercando di occultare l’intervento.

Nel cimitero è presente una telecamera, ma il sistema cancella i filmati dopo una settimana: un elemento cruciale che rende determinante la tempestività dei sequestri e dei rilievi tecnici in corso.

Profanazione, conseguenze penali e nodi ancora irrisolti

La procura di Bergamo procede per vilipendio di cadavere e furto della testa, reato disciplinato dall’articolo 411 del codice penale. La norma prevede una pena da due a sette anni, aumentata quando il fatto avviene all’interno di un cimitero, come nel caso di Strozza.

I carabinieri della Compagnia di Zogno stanno acquisendo immagini di videosorveglianza dal camposanto e dai comuni vicini, verificando eventuali passaggi sospetti nelle notti precedenti alla cerimonia. In parallelo, gli inquirenti analizzeranno competenze tecniche, mezzi e possibili motivazioni – personali, simboliche o emulative – dietro un atto di tale efferatezza.

Il gesto riapre in modo traumatico la ferita del femminicidio di Pamela Genini, già oggetto di grande attenzione mediatica e giudiziaria, e impone nuovi interrogativi sulla sicurezza dei cimiteri e sulla tutela dei familiari delle vittime.

FAQ

Quali reati sono contestati per la profanazione della tomba di Pamela Genini?

Sono contestati vilipendio di cadavere e furto della testa, ex articolo 411 codice penale, con pena base da due a sette anni.

Quante persone avrebbero materialmente eseguito il trafugamento della testa?

Secondo le prime ricostruzioni investigative, l’operazione avrebbe richiesto con ogni probabilità tre o quattro individui, dotati di attrezzatura da taglio.

Che ruolo hanno le telecamere del cimitero di Strozza nelle indagini?

Hanno un ruolo centrale, ma i filmati si cancellano dopo una settimana; gli inquirenti stanno acquisendo subito le registrazioni residue e quelle dei comuni vicini.

La famiglia di Pamela Genini è stata presente alla scoperta della profanazione?

No, la scoperta è avvenuta prima della cerimonia. Un operaio ha notato anomalie, poi sono intervenuti sindaco, carabinieri e magistrato.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire questa vicenda giudiziaria?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.