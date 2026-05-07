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Pechino Express semifinale attesissima in TV e streaming, orari e canali

Pechino Express semifinale attesissima in TV e streaming, orari e canali

Pechino Express semifinale: data, orario, canali TV e streaming

La nona puntata di Pechino Express, valida come semifinale dell’edizione in corso, va in onda oggi, giovedì 7 maggio, alle 21:15 su Sky Uno.
Gli spettatori potranno seguirla anche in streaming su NOW, la piattaforma online di Sky, attivando il relativo abbonamento.
La semifinale anticipa i contenuti e le dinamiche che porteranno alla finale, prevista per la prossima settimana, con le ultime coppie in gara impegnate nelle tappe decisive del viaggio.

In sintesi:

  • Semifinale di Pechino Express in onda oggi, giovedì 7 maggio, alle 21:15 su Sky Uno.
  • Streaming disponibile su NOW con attivazione del Pass Entertainment dedicato all’intrattenimento.
  • Abbonamenti NOW da 4,99 euro al mese per seguire la semifinale e recuperare le puntate.
  • App NOW accessibili su Smart TV, dispositivi mobili, PC e altri device compatibili.

Dove vedere Pechino Express: canale TV, streaming e costi NOW

La semifinale di Pechino Express sarà trasmessa in prima serata su Sky Uno, canale di riferimento per il reality adventure.
Chi preferisce lo streaming può affidarsi a NOW, servizio on demand di Sky, che consente la visione in diretta e on demand delle puntate.
Per accedere a Pechino Express è necessario il Pass Entertainment, che dà accesso anche ad altri show, serie e programmi di intrattenimento del catalogo.

Il Pass Entertainment costa 8,99 euro al mese, oppure 4,99 euro al mese per 12 mesi con offerta promozionale.
È disponibile anche il bundle Pass Entertainment + Pass Cinema a 11,99 euro al mese, o 7,99 euro al mese per 12 mesi.
Per un’esperienza più completa c’è il pacchetto Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium a 14,99 euro al mese, oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi, che elimina la pubblicità on demand e abilita due visioni in contemporanea con un solo account.

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Dopo l’attivazione, i contenuti sono accessibili immediatamente: è possibile vedere la semifinale in diretta, recuperare le puntate precedenti di Pechino Express e consultare l’ampio catalogo di cinema e intrattenimento.
Le app NOW sono disponibili su Smart TV compatibili, dispositivi mobile, tablet, PC, console e diversi set-top box, garantendo una fruizione flessibile anche in mobilità.
L’accesso avviene tramite account personale, con gestione dell’abbonamento direttamente dal sito ufficiale di NOW.

Cosa aspettarsi dalla semifinale e prospettive verso la finale

La nona puntata di Pechino Express rappresenta lo snodo cruciale verso la finalissima, con nuove tappe e prove decisive per le coppie rimaste.
La semifinale offrirà una prima anticipazione dei meccanismi finali, tra eliminazioni, classifiche e possibili ribaltamenti di percorso.
Per chi segue il programma via streaming, la disponibilità on demand su NOW consente di rivedere i passaggi chiave e prepararsi alla finale con una visione continua dell’intera stagione.

FAQ

Quando va in onda la semifinale di Pechino Express?

La semifinale di Pechino Express va in onda oggi, giovedì 7 maggio, alle 21:15 su Sky Uno.

Su quale piattaforma posso vedere Pechino Express in streaming?

Pechino Express è visibile in streaming su NOW, la piattaforma online di Sky, con il Pass Entertainment attivo.

Quanto costa l’abbonamento NOW per vedere Pechino Express?

Il Pass Entertainment costa 8,99 euro al mese, oppure 4,99 euro al mese per 12 mesi in promozione.

Posso recuperare le puntate precedenti di Pechino Express su NOW?

Sì, NOW permette di rivedere on demand le puntate precedenti di Pechino Express tramite il catalogo Entertainment aggiornato.

Qual è la fonte delle informazioni su Pechino Express e NOW?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa, Adnkronos, Asca e Agi, rielaborati dalla Redazione.

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