Pechino Express anticipazioni sulla seconda puntata e sui colpi di scena

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Pechino Express 2026: cosa succede nella puntata del 19 marzo

La seconda puntata di Pechino Express va in onda il 19 marzo, dopo un esordio da record su Sky e NOW. Al timone resta Costantino Della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Lillo Petrolo. Le dieci coppie ancora in gara, in viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone, affrontano la prima tappa davvero eliminatoria.

Al centro della serata c’è il nuovo meccanismo del “Duello”, già introdotto nella premiere e ora decisivo per determinare chi dovrà lasciare l’avventura. Gli Ex, Steven Basalari e Viviana Vizzini, attendono di conoscere gli avversari che sfideranno nello scontro finale, scelti tra le altre coppie in base all’esito della corsa.

In sintesi:

Seconda puntata di Pechino Express il 19 marzo con viaggio in Estremo Oriente.

Conducono Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Lillo Petrolo .

e l’inviato speciale . Gli Ex attendono di scoprire chi sfideranno nel nuovo “Duello”.

attendono di scoprire chi sfideranno nel nuovo “Duello”. Per la prima volta in stagione la tappa è realmente eliminatoria.

Nuovo “Duello”, percorso in Indonesia e prima eliminazione ufficiale

La puntata riparte dal cliffhanger della premiere: gli Ex, Steven Basalari e Viviana Vizzini, sono stati designati dalla coppia vincitrice Chanel Totti – Filippo Laurino, I Raccomandati, come protagonisti del potenziale “Duello”.

Nella seconda tappa i viaggiatori, con il consueto budget simbolico di 1 euro al giorno e uno zaino essenziale, si ritrovano al porto di Ketapang, in Indonesia. Da qui parte un itinerario complesso verso l’isola di Giava, attraverso la campagna indonesiana fino a Lumajang.

In questa località le coppie devono raggiungere il “Libro Rosso”: chi arriva per primo ottiene un vantaggio strategico, potendo attribuire un malus a una coppia rivale. Il traguardo di tappa è fissato alle spettacolari cascate di Tumpak Sewu, scenario naturale che fa da sfondo al momento chiave della competizione: qui sarà individuata la coppia a rischio eliminazione, destinata ad affrontare gli Ex nel “Duello” decisivo, le cui regole restano segrete fino all’ultimo.

Cosa aspettarsi dopo la prima eliminazione di Pechino Express

La seconda puntata segna il passaggio da gioco esplorativo a gara senza sconti: da questo episodio in poi ogni scelta tattica può determinare la permanenza nel programma.

Il nuovo formato del “Duello”, con rivelazione delle regole solo in extremis, introduce una componente di imprevedibilità pensata per mantenere alta l’attenzione del pubblico TV e streaming.

In prospettiva, l’esito della sfida tra gli Ex e la coppia a rischio influenzerà gli equilibri tra alleanze e rivalità nelle prossime tappe in Cina e Giappone, aprendo a ulteriori colpi di scena nella corsa verso la finalissima.

FAQ

Quando va in onda la seconda puntata di Pechino Express?

Va in onda il 19 marzo in prima serata su Sky e in streaming on demand su NOW.

Chi conduce Pechino Express 2026 e chi è l’inviato speciale?

Conduce stabilmente Costantino Della Gherardesca, affiancato come primo inviato speciale di stagione dal comico e attore Lillo Petrolo.

Che cos’è il nuovo meccanismo del “Duello” a Pechino Express?

È una sfida diretta tra due coppie: una sono gli Ex, l’altra la coppia a rischio, con esito eliminatorio immediato.

Dove si svolge la tappa del 19 marzo di Pechino Express?

Si svolge in Indonesia, dal porto di Ketapang fino a Lumajang e alle cascate di Tumpak Sewu.

Quali sono le fonti giornalistiche utilizzate per questo articolo?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.