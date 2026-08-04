Palantir batte le attese, ricavi commerciali Usa in forte crescita

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Palantir Technologies supera le attese del secondo trimestre e alza la guidance annuale.

supera le attese del secondo trimestre e alza la guidance annuale. I ricavi commerciali statunitensi accelerano del 149% su base annua.

Il titolo rimbalza dopo i conti, ma il trend tecnico giornaliero resta debole.

Alex Karp attribuisce la crescita alla domanda per il software di intelligenza artificiale.

( Riassunto generato con AI)

Palantir alza le stime dopo risultati oltre le attese

Palantir Technologies ha superato le aspettative nel secondo trimestre e ha rivisto al rialzo le proprie previsioni, sostenuta dall’espansione del business commerciale negli Stati Uniti e dalla domanda per le sue piattaforme di intelligenza artificiale. I risultati, diffusi nelle ultime ore e analizzati il 4 agosto 2026, hanno innescato un rialzo iniziale del 12% del titolo.

La società, storicamente nota per i contratti con il governo e le forze armate statunitensi, punta a dimostrare che la crescita non dipende più soltanto dal settore pubblico. Il mercato resta però diviso: ai fondamentali in forte miglioramento si contrappone un quadro tecnico ancora prudente.

Alex Karp, amministratore delegato di Palantir, ha sottolineato a CNBC l’eccezionalità dell’espansione: “Forget consensus”. Secondo il CEO, aziende della stessa scala non avrebbero registrato una crescita comparabile.

Ricavi commerciali e conti rafforzano la strategia AI

Nel trimestre, i ricavi di Palantir sono aumentati del 93% rispetto a circa 1 miliardo di dollari dell’anno precedente. L’utile netto è salito a 1,07 miliardi di dollari, pari a 41 centesimi per azione, contro circa 329 milioni e 13 centesimi per azione dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il segmento governativo statunitense ha generato 809 milioni di dollari di ricavi, in crescita del 90%. Ancora più rilevante per la strategia aziendale è l’avanzata commerciale americana: i ricavi sono balzati del 149% a 764 milioni, con un incremento composto del 380% dal 2024.

La guidance sui ricavi annuali è stata alzata a una forchetta tra 8,15 e 8,16 miliardi di dollari, dalle precedenti stime comprese tra 7,65 e 7,66 miliardi. Per il 2026, la previsione sui ricavi commerciali negli Stati Uniti supera ora 3,42 miliardi, rispetto ai 3,22 miliardi indicati in precedenza.

Anche il valore residuo dei contratti commerciali statunitensi è più che raddoppiato, raggiungendo 6,24 miliardi di dollari. Il dato suggerisce una visibilità più ampia sugli ordini, ma non elimina l’incertezza sulla sostenibilità delle valutazioni del comparto software AI.

Karp ritiene che la fase di espansione possa proseguire per almeno altri 18 mesi. Il CEO sostiene inoltre la concorrenza tra modelli open-weight, giudicata necessaria per mantenere competitivi gli sviluppatori americani rispetto ai modelli cinesi.

Il mercato attende una conferma tecnica del rimbalzo

La reazione ai conti non ha ancora modificato il segnale giornaliero sul titolo. Le azioni hanno chiuso a 125,91 dollari e restano sotto le medie mobili esponenziali a 20, 50 e 200 giorni, collocate rispettivamente a 126,83, 130,13 e 143,09 dollari.

L’RSI giornaliero è a 48 e il MACD resta negativo, elementi coerenti con un momentum non ancora invertito. Il recupero appare invece più visibile sugli orizzonti orario e a 15 minuti, dove gli indicatori segnalano una spinta rialzista di breve periodo.

La soglia tra 126,83 e 127,36 dollari rappresenta l’area da superare per rafforzare il rimbalzo. Al ribasso, il supporto immediato è a 124,06 dollari; sotto quel livello, l’attenzione si sposterebbe verso 119,47 dollari.

FAQ

Quanto sono cresciuti i ricavi di Palantir?

Sì, i ricavi trimestrali di Palantir Technologies sono cresciuti del 93% rispetto a circa 1 miliardo di dollari dell’anno precedente.

Quale segmento cresce più rapidamente?

Sì, il commerciale negli Stati Uniti è il segmento più dinamico: ha raggiunto 764 milioni di dollari, con una crescita annua del 149%.

Qual è la nuova guidance annuale?

Sì, Palantir prevede ricavi annuali compresi tra 8,15 e 8,16 miliardi di dollari, sopra la precedente forchetta di 7,65-7,66 miliardi.

Quali livelli tecnici osservano i mercati?

Sì, l’area 126,83-127,36 dollari è la prima resistenza rilevante, mentre 124,06 dollari costituisce il supporto giornaliero immediato.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CNBC e The Cryptonomist.