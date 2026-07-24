24 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / OpenAI estende ChatGPT Health negli Usa: collegabili cartelle e dati sanitari

La notizia in sintesi

OpenAI estende ChatGPT Health agli adulti negli Stati Uniti.

estende ChatGPT Health agli adulti negli Stati Uniti. I dati sanitari possono essere usati nelle normali conversazioni.

La piattaforma dichiara protezioni aggiuntive per informazioni mediche connesse.

Il lancio coincide con dubbi clinici e una causa giudiziaria.

(Riassunto generato con AI)

ChatGPT Health arriva negli Stati Uniti

OpenAI ha esteso ChatGPT Health a tutti gli utenti registrati di almeno 18 anni negli Stati Uniti, sui piani Free, Go, Plus e Pro, attraverso web e iOS. La novità, annunciata nelle ultime ore dopo una fase di test iniziata a gennaio, consente di collegare cartelle cliniche, dati di Apple Health e servizi di benessere per ricevere risposte contestualizzate dal chatbot.

La funzione nasce dalla crescente domanda di informazioni mediche digitali: secondo l’azienda, oltre 300 milioni di persone pongono ogni settimana domande sulla salute a ChatGPT. L’obiettivo dichiarato è aiutare gli utenti a comprendere referti, prepararsi alle visite, seguire trend e organizzare informazioni personali, senza sostituire medici, diagnosi o trattamenti.

L’accesso resta limitato al mercato statunitense: al momento non è disponibile nello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nel Regno Unito.

Dati connessi, protezioni e limiti clinici

La versione estesa supera il modello iniziale basato su una scheda separata: ChatGPT potrà ora usare dati sanitari pertinenti anche nelle conversazioni normali, ma dovrà chiedere l’autorizzazione prima di personalizzare una risposta. Gli utenti possono collegare note post-visita, indicazioni del team di cura, esami di laboratorio, farmaci e dati provenienti da fornitori sanitari, oltre a servizi come Weight Watchers, MyFitnessPal e Function.

OpenAI afferma che le conversazioni sono cifrate in transito e a riposo, che le informazioni Health ricevono un’ulteriore protezione e che tali dati non saranno usati per addestrare i modelli di base o per la pubblicità. Le connessioni possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento.

Il lancio arriva però mentre Scott Winters, pastore della Florida, ha citato in giudizio l’azienda e il CEO Sam Altman, sostenendo che una precedente versione, ChatGPT-4o, gli avrebbe fornito indicazioni pericolose ritardando le cure per un’embolia polmonare. La vicepresidente health product Ashley Alexander ribadisce che ChatGPT non va usato per diagnosi e trattamento; il responsabile health Karan Singhal ha inoltre ridimensionato le affermazioni secondo cui i modelli ragionerebbero oltre il livello dei clinici.

La sfida è l’uso responsabile

Il nodo non riguarda soltanto l’accuratezza tecnica, ma il modo in cui le persone interpretano risposte formulate con sicurezza. Il professor Robert Wachter osserva che i modelli attuali sono più affidabili di quelli precedenti, ma possono comunque sbagliare; sintomi gravi o improvvisi richiedono una valutazione medica immediata.

I medici Ashwin Ramaswamy e Girish N. Nadkarni invitano a descrivere i sintomi in modo concreto, avviare una nuova conversazione per ogni problema e chiedere al chatbot prove, alternative ed eventuali segnali d’emergenza. Per OpenAI, la funzione deve quindi agire da supporto informativo, non da sostituto della cura professionale.

FAQ

Chi può usare ChatGPT Health?

Sì, possono usarlo gli utenti registrati di almeno 18 anni residenti negli Stati Uniti, tramite web e iOS, con piani Free, Go, Plus e Pro.

Quali dati sanitari si possono collegare?

Sì, si possono collegare Apple Health, cartelle cliniche idonee, note di cura, esami, farmaci e app wellness come MyFitnessPal e Weight Watchers.

ChatGPT Health sostituisce il medico?

No, OpenAI afferma esplicitamente che il servizio supporta, ma non sostituisce, l’assistenza professionale, la diagnosi o le decisioni terapeutiche.

ChatGPT Health è disponibile in Italia?

No, la funzione non risulta disponibile nello Spazio Economico Europeo, quindi nemmeno in Italia, né in Svizzera e Regno Unito.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Engadget, Mashable, The Cryptonomist e The Verge.