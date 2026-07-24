24 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / BitMEX annuncia la chiusura: il token BMEX crolla del 90%

La notizia in sintesi

BitMEX chiuderà definitivamente le operazioni il 23 settembre 2026.

chiuderà definitivamente le operazioni il 23 settembre 2026. Il token BMEX è crollato dopo l’annuncio della dismissione della piattaforma.

è crollato dopo l’annuncio della dismissione della piattaforma. Arthur Hayes ha aumentato gli acquisti di Ethereum nelle ultime ore.

ha aumentato gli acquisti di Ethereum nelle ultime ore. La chiusura evidenzia la crescente concentrazione nel mercato dei derivati crypto.

(Riassunto generato con AI)

BitMEX chiude dopo undici anni di attività

BitMEX, storico exchange di derivati sulle criptovalute fondato anche da Arthur Hayes, ha annunciato la chiusura ordinata delle attività: le operazioni saranno formalmente interrotte il 23 settembre 2026. La piattaforma, che ha contribuito a rendere popolari i perpetual swap, esce dal mercato dopo undici anni in un contesto di concorrenza crescente tra grandi exchange globali.

Gli utenti hanno tempo fino alla stessa data per ritirare gli asset, mentre il mercato sta valutando le conseguenze sulla liquidità e sul token di utilità BMEX. La decisione arriva dopo il progressivo ridimensionamento della quota di mercato dell’exchange nei futures su Bitcoin, dove la profondità degli ordini e i volumi sono determinanti per attrarre operatori professionali.

Arthur Hayes, ex CEO dimessosi nel 2020 e oggi Chief Investment Officer di Maelstrom, fondo con sede a Hong Kong, ha commentato la fine dell’esperienza con le parole: “It was an amazing ride. We did something special together.” Parallelamente, Hayes ha incrementato la propria esposizione a Ethereum, una scelta che segnala fiducia nell’asset pur non costituendo una previsione sul suo andamento.

BMEX sotto pressione e acquisti su Ethereum

Dopo l’annuncio della chiusura, il token BMEX ha perso circa il 90%, scendendo da 0,06 dollari fino a 0,002 dollari prima di un parziale recupero vicino a 0,0063 dollari. Il movimento ribadisce il legame tra il valore di un utility token e l’operatività della piattaforma che ne sostiene sconti sulle commissioni, premi e altri utilizzi.

Le vendite erano iniziate intorno alle 7:00 UTC, circa un’ora prima della comunicazione pubblica. I dati non consentono però di stabilire la causa del calo anticipato né di concludere che informazioni sulla chiusura fossero circolate prima dell’annuncio ufficiale.

Secondo i dati riportati da Lookonchain, Arthur Hayes ha acquistato 644,34 ETH per circa 1,25 milioni di dollari nelle ultime ore. Nell’arco di otto giorni avrebbe accumulato 3.270 ETH, con un prezzo medio vicino a 1.917 dollari.

Il wallet pubblico attribuito a Hayes mostrava inoltre 6.330 ETH nativi, dopo una consistenza di 3.111 ETH prima del 15 luglio. Il dato non include le posizioni in liquid staking, tra cui EETH e WEETH, e quindi non descrive da solo l’intera esposizione dell’investitore a Ethereum.

Ki Young Ju, CEO di CryptoQuant, ha definito BitMEX una piattaforma che ha contribuito a modellare il settore prima di lasciare spazio a una generazione successiva di exchange. Per Roshan Dharia, CEO della società di investimento Echo Base, la chiusura rientra nelle correzioni strutturali imposte da competizione, costi regolatori e minore sostenibilità dei modelli inefficienti.

Più liquidità concentrata sui grandi exchange

La chiusura di BitMEX può accelerare la concentrazione dei derivati crypto sulle piattaforme più grandi, capaci di distribuire costi di compliance, sicurezza e infrastruttura su una base clienti più ampia. Questo può migliorare l’esecuzione degli ordini dove confluisce la liquidità.

Allo stesso tempo, un mercato dipendente da un numero minore di operatori resta più esposto agli effetti di interruzioni tecniche, provvedimenti regolatori o problemi operativi presso un singolo grande fornitore. Per i possessori di BMEX, il punto decisivo sarà chiarire eventuali conversioni, rimborsi o utilità residue durante la dismissione.

FAQ

Quando termineranno le operazioni di BitMEX?

Sì, la data indicata è il 23 settembre 2026: entro quel termine gli utenti possono effettuare i prelievi e ritirare i propri crypto asset.

Perché il token BMEX è crollato?

Sì, BMEX ha perso circa il 90% perché la chiusura dell’exchange mette in dubbio sconti, premi e funzioni pratiche legate alla piattaforma.

Quanti Ethereum ha acquistato Arthur Hayes?

Sì, l’ultimo acquisto riportato è di 644,34 ETH per 1,25 milioni di dollari; in otto giorni avrebbe accumulato 3.270 ETH.

Che ruolo storico ha avuto BitMEX?

Sì, BitMEX ha contribuito alla diffusione dei perpetual swap, contratti futures senza una scadenza fissa diventati centrali nei mercati crypto.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Criptovaluta.it® e FinanceFeeds, inclusi i dati riportati da Alessandro Adami.