12 Luglio 2026

Home / EVENTI / Roland Garros, Berrettini e Paolini al debutto, derby Cobolli-Pellegrino

La notizia in sintesi

Matteo Berrettini debutta contro Marton Fucsovics al Roland Garros.

debutta contro al Roland Garros. Jasmine Paolini affronta Dayana Yastremska nel tabellone femminile.

affronta nel tabellone femminile. Derby italiano serale tra Andrea Pellegrino e Flavio Cobolli .

e . Il caldo previsto a Parigi può incidere sulle sfide.

Riassunto generato con AI

Gli azzurri in campo al Roland Garros

Il Roland Garros, secondo Slam dell’anno, vede quattro tennisti italiani impegnati nella seconda giornata indicata come lunedì 25 maggio sui campi in terra rossa di Parigi. Matteo Berrettini apre il proprio torneo contro l’ungherese Marton Fucsovics, mentre Jasmine Paolini, numero uno italiana, cerca il riscatto contro Dayana Yastremska. In serata il programma propone inoltre il derby tra Andrea Pellegrino e Flavio Cobolli, una sfida che garantisce la presenza di un azzurro al turno successivo.

Il calendario concentra quindi attenzione su tre partite con profili diversi: il rientro di Berrettini nello Slam parigino, l’obiettivo di Paolini nel torneo femminile e il confronto diretto tra due italiani. La rilevanza della giornata è legata anche alle condizioni ambientali previste, con temperature superiori ai 30 gradi. Il caldo, unito alla superficie lenta del torneo francese, rappresenta il principale elemento esterno segnalato nel programma riportato da Today.

Orari, campi e precedenti delle sfide

Matteo Berrettini è atteso alle ore 11 sul campo 13 per l’esordio contro Marton Fucsovics, giocatore ungherese definito esperto. Il romano parte avanti 2-1 nei precedenti, ma il dato non offre un’indicazione completa sulla partita di Parigi: i due non si sono mai affrontati sulla terra rossa. Il confronto inaugura per Berrettini il percorso nel secondo Major stagionale e mette al centro l’adattamento alle condizioni previste nella capitale francese.

Jasmine Paolini scende in campo anch’essa alle 11, sul Simonne-Mathieu, contro l’ucraina Dayana Yastremska. Per la tennista italiana l’incontro viene presentato come un’occasione di riscatto, senza ulteriori indicazioni sui precedenti o sulle ragioni di questo obiettivo. La collocazione mattutina rende il match uno dei primi appuntamenti italiani della giornata.

Il derby tra Andrea Pellegrino e Flavio Cobolli è invece previsto come quarto incontro sul campo 14. Pellegrino arriva al Roland Garros dopo aver raggiunto gli ottavi agli Internazionali d’Italia, dove era stato eliminato da Sinner. Il match con Cobolli mette uno di fronte all’altro due azzurri e trasforma il programma serale in un passaggio significativo per il tennis italiano nel tabellone maschile.

Il caldo può diventare un fattore

Le temperature torride previste oltre i 30 gradi aggiungono una variabile concreta a una giornata già densa per gli italiani al Roland Garros. Per Berrettini e Fucsovics il meteo assume particolare rilievo perché la loro sfida non ha precedenti sulla terra rossa. Il derby Pellegrino-Cobolli, invece, elimina l’incognita dell’avversario straniero ma lascia intatto il valore del passaggio del turno per uno dei due azzurri.

FAQ

Quando gioca Matteo Berrettini?

Sì, Matteo Berrettini è in programma alle ore 11 sul campo 13 contro Marton Fucsovics.

Quali sono i precedenti Berrettini-Fucsovics?

Sì, Berrettini conduce 2-1 nei precedenti contro Fucsovics, ma i due non si sono mai sfidati sulla terra rossa.

Dove gioca Jasmine Paolini?

Sì, Jasmine Paolini affronta Dayana Yastremska alle 11 sul campo Simonne-Mathieu del Roland Garros.

Quando si disputa il derby Pellegrino-Cobolli?

Sì, il derby tra Andrea Pellegrino e Flavio Cobolli è previsto come quarto match sul campo 14.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Today.