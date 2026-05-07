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WMF Music Fest amplia la line up: arrivano Ditonellapiaga, Valerio Lundini e Dardust

WMF Music Fest amplia la line up: arrivano Ditonellapiaga, Valerio Lundini e Dardust

WMF Music Fest 2026 a Bologna: programma, protagonisti e novità

Dal 24 al 26 giugno 2026, il WMF Music Fest porterà a BolognaFiere un cartellone che unisce musica dal vivo, tecnologia e innovazione. Protagonisti sul mainstage saranno, tra gli altri, Ditonellapiaga, Dardust, N.A.I.P., I Patagarri e Valerio Lundini & I Vazzanikki.
Guidato nella direzione artistica da Cosmano Lombardo, il festival si inserisce all’interno del WMF – We Make Future, principale evento europeo su innovazione digitale, intelligenza artificiale e tech.

L’obiettivo è consolidare un hub in cui musica, industria culturale e ricerca tecnologica dialogano, con un format che integra live, formazione e networking professionale, rafforzando il ruolo di Bologna come capitale italiana dell’innovazione creativa.

In sintesi:

  • Mainstage a BolognaFiere dal 24 al 26 giugno con artisti italiani e internazionali.
  • Direzione artistica di Cosmano Lombardo, focus su musica, innovazione e contaminazioni creative.
  • Presenza di Mathew Knowles e open stage Future of Music & Art.
  • Contest Band Emergenti con oltre 200 candidature e premi dedicati.

Programma, ospiti e centralità dell’innovazione creativa

Il 24 giugno il festival si apre alle 9.30 con I Patagarri, seguiti da una programmazione che alterna live e momenti di confronto. Il 25 giugno alle 9.45 toccherà a N.A.I.P., mentre nel pomeriggio saliranno sul palco Valerio Lundini & I Vazzanikki, con il loro linguaggio ibrido tra musica, comicità e intrattenimento televisivo.

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Il 26 giugno il mainstage ospiterà alle 10.00 Dardust con una nuova tappa di “Urban Impressionism”, tour europeo già passato da Londra, Parigi e Dublino, caratterizzato da scenografie immersive e forte integrazione tra elettronica e pianoforte. Alle 18.30 andrà in scena Ditonellapiaga con l’unica data bolognese del tour estivo.

Nel corso del WMF Music Fest sarà premiata la band vincitrice del Contest Band Emergenti, realizzato con RDS, RDS Next e IVISIONATICI, che ha raccolto oltre 200 candidature, confermando l’interesse del settore per un palcoscenico esposto a pubblico, media e operatori.

Future of Music & Art e scenari per l’industria musicale

La dimensione musicale del WMF è affiancata dall’open stage Future of Music & Art, sviluppato con Billboard Italia, che approfondisce l’impatto di AI, dati e nuove piattaforme sul mercato culturale.

Interverranno esperti come Stefano Massini, Michelangelo Guarise (CEO e founder di CORRD / Volumio), Massimiliano Montefusco (CEO di RDS), Michele Miconi (fondatore di AIDEFINE | AI x Music & Entertainment), Enzo Mazza (CEO di FIMI), N.A.I.P. ed Erica Occhionero, artista e data scientist.

Cosmano Lombardo ha spiegato: “Con la quinta edizione del Music Fest vogliamo promuovere l’incontro tra musica, innovazione e creatività, favorendo nuove contaminazioni tra artisti, pubblico e industria culturale”. Ha inoltre evidenziato che la presenza di artisti internazionali in tour consolida la crescita del WMF nel panorama globale.

Tra gli ospiti di rilievo è atteso il 25 giugno Mathew Knowles, imprenditore e consulente noto per il lavoro con Beyoncé, Solange e le Destiny’s Child, che offrirà una visione strategica su management, brand artistici e sviluppo di carriera.

Partnership istituzionali, accesso al festival e prospettive future

Il WMF – We Make Future, ideato e organizzato da Search On Media Group, si svolge con il patrocinio della Commissione Europea e del Comune di Bologna, e il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE e Regione Emilia-Romagna.

Partner strategici sono Visit Emilia-Romagna, BolognaFiere, Cineca ed ESA – European Space Agency, mentre tra i main sponsor 2026 figurano Dell Technologies e Intel.

L’accesso al WMF Music Fest è previsto tramite biglietti Visitor e Full, validi per l’intera manifestazione o per singole giornate. Il format, che incrocia live, formazione e business, è destinato a incidere sulle strategie di promozione degli artisti, rendendo BolognaFiere un laboratorio privilegiato per osservare come l’AI e i dati cambieranno produzione, distribuzione e fruizione della musica nei prossimi anni.

FAQ

Quando si svolge il WMF Music Fest 2026 a Bologna?

Si svolge dal 24 al 26 giugno 2026 presso il quartiere fieristico di BolognaFiere, all’interno del WMF – We Make Future.

Quali sono gli artisti principali confermati per il mainstage?

Sono confermati Ditonellapiaga, Dardust, N.A.I.P., I Patagarri e Valerio Lundini & I Vazzanikki, con set dedicati nelle tre giornate.

Come si acquistano i biglietti per il WMF Music Fest?

È possibile acquistare online biglietti Visitor e Full, validi per singole giornate o per l’intero evento.

Cos’è il Future of Music & Art al WMF?

È un open stage realizzato con Billboard Italia che ospita talk, panel e case study su musica, AI e industria culturale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul WMF Music Fest?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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