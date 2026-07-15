15 Luglio 2026

Home / FINTECH / Miliardari, gli Stati Uniti dominano la classifica globale: Cina seconda

La notizia in sintesi

Stati Uniti primi al mondo per numero di miliardari, secondo Visual Capitalist.

primi al mondo per numero di miliardari, secondo Visual Capitalist. Cina seconda, con Zhong Shanshan tra le maggiori fortune nazionali.

seconda, con tra le maggiori fortune nazionali. Nord America e Asia orientale concentrano la maggior parte degli ultra-ricchi.

Innovazione, finanza e grandi mercati interni rafforzano pochi hub globali.

(Riassunto generato con AI)

La ricchezza globale si concentra in pochi Paesi

Gli Stati Uniti guidano la mappa mondiale dei miliardari elaborata da Visual Capitalist, confermando nelle ultime rilevazioni una distanza netta dalla Cina, secondo polo globale degli ultra-ricchi. L’analisi descrive una geografia della ricchezza fortemente concentrata: Nord America e Asia orientale raccolgono la parte prevalente dei miliardari, mentre India ed Europa contribuiscono in modo rilevante ma più distribuito tra numerosi mercati nazionali.

Il primato americano viene associato alla presenza di mercati finanziari profondi, imprese tecnologiche e capitale di rischio. Questi fattori, nel quadro indicato da Visual Capitalist, rendono gli Stati Uniti un ecosistema capace di attirare capitali e favorire la creazione di grandi patrimoni.

La Cina resta il principale concorrente per dimensione, sostenuta da un grande mercato interno e da grandi gruppi imprenditoriali. La mappa non fotografa soltanto patrimoni individuali: evidenzia soprattutto dove si trovano gli strumenti economici che possono moltiplicare capitale, impresa e innovazione.

Cina, Europa e India nella geografia degli ultra-ricchi

In Cina, Zhong Shanshan, con una ricchezza indicata in 69,4 miliardi di dollari, rimane l’uomo più ricco del Paese. È il fondatore di Nongfu Spring, colosso cinese dell’acqua in bottiglia, e il suo percorso imprenditoriale viene ricostruito come particolarmente significativo.

Zhong Shanshan lasciò la scuola durante la Rivoluzione Culturale e lavorò successivamente nell’edilizia, nel giornalismo e nelle vendite prima di fondare Nongfu Spring. La sua storia mostra come, nella classifica delle grandi fortune, convivano percorsi legati alla finanza e alla tecnologia con imprese costruite attorno ai consumi di massa.

La distribuzione dei miliardari resta tuttavia disomogenea. Molte economie emergenti presentano presenze limitate, mentre in Europa la ricchezza è meno accentrata in un solo Paese: Germania, Regno Unito e Francia guidano il continente, ma senza esprimere una concentrazione comparabile a quella statunitense o cinese.

Il dato geografico richiede una lettura prudente: il numero di miliardari non esaurisce la misurazione della solidità economica di un Paese. Resta però un indicatore della capacità di alcuni sistemi di trasformare attività d’impresa, accesso ai capitali e ampiezza dei mercati in patrimoni di dimensione globale.

Gli hub finanziari diventano sempre più decisivi

La conseguenza più evidente è il rafforzamento di pochi centri economici mondiali. Secondo il quadro descritto da Visual Capitalist, ricchezza, innovazione e finanza tendono a concentrarsi dove esistono grandi mercati interni e infrastrutture finanziarie consolidate.

Per l’Europa, la frammentazione tra più Paesi riduce il peso di un unico hub continentale, pur mantenendo una presenza significativa di grandi patrimoni. Per le economie emergenti, la limitata presenza di miliardari conferma invece una distanza nella concentrazione di capitale privato su scala internazionale.

La mappa suggerisce quindi che la competizione globale non riguarda solo le singole fortune, ma la capacità dei territori di creare condizioni favorevoli alla crescita di imprese e investimenti.

FAQ

Quale Paese guida la classifica dei miliardari?

Sì, gli Stati Uniti sono al primo posto per numero di miliardari secondo l’analisi di Visual Capitalist.

Qual è il secondo polo mondiale?

Sì, la Cina è indicata come il secondo polo mondiale della popolazione degli ultra-ricchi, dietro gli Stati Uniti.

Chi è l’uomo più ricco della Cina?

Sì, Zhong Shanshan è l’uomo più ricco della Cina, con un patrimonio riportato di 69,4 miliardi di dollari.

Quale azienda ha fondato Zhong Shanshan?

Sì, Zhong Shanshan ha fondato Nongfu Spring, indicata come un colosso cinese dell’acqua in bottiglia.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Info Data.