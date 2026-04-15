Internet supera la televisione e diventa la principale fonte di informazione per gli italiani

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Giovani, internet e AI: come cambia la dieta mediatica e digitale

Chi guida oggi il cambiamento digitale in Italia e in Europa? I giovani, i governi europei e la Pubblica Amministrazione.

Che cosa sta accadendo? Cresce la “dieta mediatica” online, l’attenzione per l’indipendenza digitale e l’uso responsabile dell’AI.

Dove? In Italia, nel Regno Unito e nell’Unione europea, con impatti diretti su utenti e imprese.

Quando? Tra il 2025 e il 2026, in una fase decisiva per regolazione, standard tecnologici e servizi pubblici digitali.

Perché? Per ridurre dipendenze tecnologiche, contenere i costi, rafforzare la sovranità digitale e offrire servizi pubblici più semplici, sicuri e trasparenti.

In sintesi:

I giovani spostano la dieta mediatica verso social, motori di ricerca e piattaforme video.

L’Osservatorio Agcom ridisegna la mappa delle fonti di informazione in Italia.

ridisegna la mappa delle fonti di informazione in Italia. Londra invoca indipendenza digitale e open standard dopo le frizioni geopolitiche.

Nobile (AgID): la PA deve evolvere verso uno “Stato agentico” guidato da AI.

L’ultima analisi dell’Osservatorio Agcom sul sistema dell’informazione certifica la svolta: tra i più giovani, internet prevale nettamente su televisione e stampa.

I social network, i motori di ricerca e le piattaforme di video streaming diventano il primo canale di accesso alle notizie, ridefinendo la “dieta mediatica” quotidiana.

Per editori e broadcaster tradizionali, ciò implica un ripensamento strutturale dei modelli di business, della distribuzione e delle metriche di fiducia.

La centralità degli algoritmi – che filtrano e raccomandano contenuti – sposta il potere informativo verso le grandi piattaforme digitali, imponendo nuove esigenze di trasparenza, regolazione e alfabetizzazione mediatica.

In parallelo, il dibattito europeo su standard aperti, indipendenza tecnologica e impiego etico dell’intelligenza artificiale nella PA crea un unico campo di tensione: controllo dei dati, sovranità digitale e tutela dei cittadini.

Open standard, sanzioni digitali e Stato agentico: il nuovo scenario

Il tema dell’indipendenza digitale entra nel vivo con l’iniziativa del governo britannico, che chiede di allinearsi ai Paesi europei favorevoli alle tecnologie open standard, per ridurre la dipendenza da pochi fornitori globali.

Dopo la rottura con l’amministrazione Trump, anche il nostro Paese, se troppo esposto a soluzioni proprietarie extraeuropee, rischia “sanzioni digitali” implicite: aumento dei prezzi, accesso limitato agli aggiornamenti critici, vulnerabilità nella gestione dei dati strategici.

L’adozione di standard aperti e interoperabili è considerata dagli esperti un requisito essenziale per sicurezza, concorrenza e continuità dei servizi.

Su un altro fronte, la riflessione sulla “AI giusta” riguarda la trasformazione della Pubblica Amministrazione.

Al Festival dell’Innovability alla Casa del Cinema di Roma, il rappresentante Nobile (AgID) ha sottolineato che *“La PA deve semplificarsi e lavorare allo Stato agentico”*.

Per “Stato agentico” si intende un’amministrazione capace di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per anticipare bisogni, automatizzare procedure complesse e ridurre al minimo l’onere burocratico per cittadini e imprese, nel pieno rispetto delle regole europee su trasparenza, responsabilità e protezione dei dati.

Dalla dieta mediatica allo Stato agentico: le prossime sfide digitali

L’evoluzione della dieta mediatica verso piattaforme online e l’affermazione dell’AI nella PA aprono una fase di transizione regolatoria e culturale.

Per l’Italia, la sfida è duplice: governare l’informazione digitale, garantendo pluralismo e qualità, e costruire una vera indipendenza tecnologica puntando su standard aperti, competenze e infrastrutture proprie.

Lo “Stato agentico” evocato da Nobile richiede investimenti massicci in dati pubblici affidabili, algoritmi verificabili e audit continui.

L’esito di questo processo determinerà non solo l’efficienza amministrativa, ma anche il grado di fiducia dei cittadini verso istituzioni, piattaforme e media, condizionando l’intero ecosistema informativo e democratico europeo.

FAQ

Cosa si intende oggi per dieta mediatica dei giovani italiani?

Si intende una dieta in cui prevalgono social network, motori di ricerca e piattaforme video come fonti primarie di informazione quotidiana.

Perché l’indipendenza digitale è considerata strategica per i governi europei?

È strategica perché riduce la dipendenza da pochi fornitori extraeuropei, limita i rischi geopolitici e abbassa i costi di lungo periodo.

Cosa significa costruire uno Stato agentico nella Pubblica Amministrazione?

Significa utilizzare AI e automazione per servizi proattivi, semplificare iter burocratici e offrire procedure digitali intuitive, trasparenti e verificabili.

Quali rischi comportano le possibili sanzioni digitali per un Paese dipendente?

Comportano aumento dei prezzi, blocco o ritardi negli aggiornamenti essenziali, rischio per la continuità dei servizi e minore sovranità tecnologica.

Da quali fonti provengono i dati e le notizie citate nell’articolo?

Provengono da una elaborazione congiunta di informazioni ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.