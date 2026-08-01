Il fondo di Aschenbrenner scommette sull’infrastruttura dell’intelligenza artificiale

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Situational Awareness ha ceduto gran parte delle azioni quotate a Citadel .

ha ceduto gran parte delle azioni quotate a . La vendita segue il ribasso dei titoli legati all’intelligenza artificiale.

Il fondo conserva investimenti privati, inclusa una quota in Anthropic .

. Il caso evidenzia i rischi della leva finanziaria nell’ecosistema IA.

( Riassunto generato con AI)

Situational Awareness ridimensiona il portafoglio IA

Situational Awareness, fondo creato nel 2024 da Leopold Aschenbrenner, ex ricercatore del team Superalignment di OpenAI, avrebbe venduto a Citadel una parte rilevante delle proprie azioni quotate dopo le perdite maturate nel ribasso dei titoli dell’intelligenza artificiale. La cessione, emersa nelle ultime ore attraverso ricostruzioni di Financial Times, Wall Street Journal e Axios, riguarda un portafoglio esposto a chip, data center, energia e infrastrutture necessarie allo sviluppo dell’IA.

Il fondo era nato dalla tesi di Aschenbrenner secondo cui l’avanzata dell’IA richiederebbe ingenti investimenti in semiconduttori, capacità di calcolo ed energia. La strategia finanziaria ha però mostrato la vulnerabilità di una concentrazione elevata su società tecnologiche, soprattutto in presenza di operazioni finanziate a debito.

Vendita rapida e dati ancora incompleti

Il 30 luglio il Financial Times ha riferito che Situational Awareness cercava nuovo capitale dopo forti perdite. Prima del crollo, il fondo aveva comunicato agli investitori un rendimento netto del 439% tra gennaio e giugno 2026. Nello stesso periodo di turbolenza, il Nasdaq 100 ha perso circa il 10% e il Kospi sudcoreano circa il 30% dai massimi di giugno, mentre titoli quali Oracle, AMD, Sandisk e CoreWeave hanno registrato cali a doppia cifra.

Secondo il Wall Street Journal, il fondo ha ceduto la maggior parte del portafoglio azionario a Citadel, hedge fund fondato nel 1990 da Ken Griffin. Il Financial Times stima che la vendita abbia coinvolto una quota consistente di circa 16 miliardi di dollari in attività quotate, su 20 miliardi amministrati; Axios, citando una fonte, sostiene invece che Citadel abbia acquistato l’intero portafoglio quotato.

La differenza non è stata chiarita pubblicamente, così come non è noto il prezzo pagato. Una vendita in meno di ventiquattr’ore a un singolo acquirente può evitare ulteriori pressioni sul mercato, ma riduce il potere negoziale del venditore.

Tra i primi finanziatori del fondo figurano Patrick Collins e John Collins, fondatori di Stripe, e il venture capitalist Daniel Gross. Le comunicazioni alla Securities and Exchange Commission indicavano esposizioni in società quali Applied Digital, Bloom Energy, Core Scientific e opzioni su Nvidia, Broadcom, Micron e altri gruppi dei semiconduttori.

Il fondo non risulta fallito né ha annunciato la chiusura. Il Financial Times riferisce, sulla base di fonti anonime, che conserverebbe investimenti privati, compresa una partecipazione in Anthropic valutata circa 5 miliardi di dollari.

Il segnale per il mercato dell’intelligenza artificiale

Il caso non dimostra che l’industria dell’IA sia una bolla, ma segnala quanto una previsione industriale possa diventare finanziariamente fragile se accompagnata da leva e valutazioni elevate. Il 28 luglio Reuters ha collegato il ribasso ai dubbi su valutazioni, redditività futura, concorrenza cinese e indebitamento.

Il Fondo monetario internazionale avverte che rapporti in cui imprese tecnologiche sono insieme clienti, investitori e finanziatori possono amplificare ricavi, valutazioni e shock. La Banca d’Inghilterra indica un rischio significativo legato alla concentrazione, senza definire già dimostrata una bolla.

FAQ

Chi ha fondato Situational Awareness?

Sì, il fondo è stato fondato nel 2024 da Leopold Aschenbrenner, già ricercatore del gruppo Superalignment di OpenAI.

Che cosa ha acquistato Citadel?

Sì, Citadel ha acquistato almeno la maggior parte del portafoglio azionario quotato, secondo il Wall Street Journal.

Quanto valevano le attività quotate coinvolte?

Sì, il Financial Times parla di circa 16 miliardi di dollari in attività quotate su 20 miliardi amministrati.

Situational Awareness ha chiuso il fondo?

No, il fondo non risulta fallito e non ha annunciato la chiusura; potrebbe continuare con investimenti privati.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica.