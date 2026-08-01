Circle ottiene una licenza bancaria fiduciaria dallo Stato di New York

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Circle ottiene dal NYDFS una licenza fiduciaria a scopo limitato.

ottiene dal una licenza fiduciaria a scopo limitato. L’autorizzazione riguarda Circle New York Trust e rafforza la supervisione su USDC .

e rafforza la supervisione su . Il via libera statale affianca la recente autorizzazione federale dell’ OCC .

. Le due licenze operano in quadri giuridici distinti e non si sostituiscono.

( Riassunto generato con AI)

Circle rafforza la regolamentazione di USDC a New York

Circle Internet Group, emittente della stablecoin USDC, ha ottenuto venerdì dal New York Department of Financial Services una limited-purpose trust charter per Circle Internet Trust Company LLC, operativa come Circle New York Trust. L’autorizzazione, rilasciata nello Stato di New York, consente alla società di offrire legalmente servizi fiduciari, di custodia e di gestione patrimoniale secondo il New York Banking Law. Il provvedimento è rilevante perché estende la struttura regolatoria della società attorno a USDC, indicata come la seconda maggiore stablecoin al mondo per capitalizzazione.

Secondo Jeremy Allaire, cofondatore, presidente e amministratore delegato di Circle, il trust charter newyorkese rappresentava un obiettivo di lungo periodo per la chiarezza normativa associata al quadro statale. La decisione arriva dopo l’approvazione ricevuta nelle scorse settimane dall’Office of the Comptroller of the Currency per creare una banca fiduciaria nazionale. Le due autorizzazioni ampliano la presenza regolamentata di Circle negli Stati Uniti, ma disciplinano entità e funzioni diverse.

Due autorizzazioni, ruoli separati per riserve e custodia

Il charter del NYDFS riguarda una trust company statale a scopo limitato, sottoposta alla vigilanza di New York. Tale modello abilita attività fiduciarie e di custodia, senza trasformare l’ente in una banca commerciale tradizionale autorizzata a raccogliere depositi dei consumatori o a erogare prestiti. La nuova licenza si aggiunge alla relazione tra Circle e il regolatore, iniziata nel 2015 quando l’azienda divenne la prima a ricevere una BitLicense.

Sul piano federale, l’OCC ha invece approvato la formazione di First National Digital Currency Bank, N.A., destinata a operare come Circle National Trust sotto supervisione nazionale. Circle ha indicato che l’istituto offrirà custodia fiduciaria di asset digitali per clienti istituzionali e che, nella fase iniziale, la gestione delle riserve di USDC resterà fuori dalla banca. L’emissione di USDC dovrebbe continuare attraverso la trust company di New York, rendendo il nuovo charter un tassello centrale dell’attuale assetto della stablecoin.

La distinzione ha un peso operativo: la licenza statale non sostituisce la banca fiduciaria federale e viceversa. L’architettura delineata da Circle combina quindi supervisione statale per l’attività collegata a USDC e infrastruttura federale per servizi fiduciari digitali. In precedenza, anche Coinbase, MoonPay, BitGo e Paxos avevano ottenuto limited-purpose trust charter dal NYDFS.

La licenza consolida la strategia istituzionale di Circle

L’approvazione di New York arriva mentre Circle amplia la propria infrastruttura per pagamenti e blockchain. La società ha recentemente comunicato l’acquisizione di oltre 680 famiglie di brevetti IBM, per quasi 1.000 brevetti concessi nel mondo, senza rendere noti i termini economici dell’operazione. Il portafoglio copre, tra gli altri ambiti, blockchain, pagamenti, sistemi bancari, assicurazioni e operazioni cloud sicure.

Circle ha inoltre siglato memorandum d’intesa con il sudcoreano Kakao Group e con la fintech Toss per valutare pagamenti blockchain, regolamenti transfrontalieri e infrastrutture stablecoin. Non è stato annunciato alcun lancio commerciale. Il nuovo charter rafforza però la base regolatoria da cui la società potrà sviluppare questi progetti.

FAQ

Che cos’è il trust charter ottenuto da Circle?

Sì, è un’autorizzazione bancaria statale che permette a Circle New York Trust di fornire servizi fiduciari, custodia e gestione patrimoniale secondo la legge di New York.

Il charter NYDFS autorizza Circle a raccogliere depositi?

No, una limited-purpose trust company non opera come banca commerciale tradizionale: non raccoglie depositi dei consumatori né concede prestiti come previsto per le banche ordinarie.

USDC sarà emesso dalla banca federale di Circle?

No, Circle aveva indicato che l’emissione di USDC continuerà attraverso la trust company di New York, separata dalla futura struttura bancaria federale.

Qual è il rapporto tra NYDFS e Circle?

Sì, il rapporto regolatorio dura dal 2015: Circle fu la prima società a ricevere una BitLicense dal New York Department of Financial Services.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CoinDesk, firmata da Olivier Acuna e curata da Nikhilesh De, e crypto.news.