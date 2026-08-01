Ue, obbligatorie le etichette sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale

1 Agosto 2026

La notizia in sintesi

L’Unione europea impone etichette ai contenuti IA realistici dal 2 agosto.

Le aziende dovranno segnalare immagini, audio, video e testi artificiali.

Le norme mirano a contrastare deepfake, disinformazione e manipolazioni elettorali.

Esenzioni previste per contenuti personali, satirici, artistici e chiaramente fittizi.

( Riassunto generato con AI)

Etichette obbligatorie per i contenuti creati dall’IA

L’Unione europea introduce da domenica, con l’avvio delle nuove regole dal 2 agosto, obblighi di trasparenza per immagini, audio, video e testi generati dall’intelligenza artificiale e progettati per apparire autentici. Le disposizioni, previste dall’AI Act europeo, riguardano le aziende che immettono nuovi sistemi di IA sul mercato dell’Ue e puntano a rendere riconoscibili i contenuti manipolati o sintetici.

Il motivo centrale è la tutela del pubblico e del confronto democratico online: deepfake e materiali ingannevoli hanno già coinvolto politici come Emmanuel Macron, Michal Šimečka e Keir Starmer. Secondo quanto riportato dal The Guardian, le imprese dovranno avvisare gli utenti quando interagiscono con chatbot basati sull’IA o quando visualizzano contenuti artificiali dall’aspetto realistico.

Le piattaforme e i fornitori dovranno quindi combinare segnali visibili e strumenti tecnici, così da rendere più chiara l’origine del materiale senza affidare la verifica esclusivamente alla capacità degli utenti di riconoscere una manipolazione.

Watermark e avvisi: cosa prevedono le nuove regole

I contenuti sintetici che imitano la realtà dovranno essere contrassegnati in modo visibile come prodotti dall’IA e includere una filigrana digitale capace di indicarne l’origine artificiale. Anche i testi su temi di interesse pubblico dovranno riportare l’etichetta se manca una supervisione editoriale umana. Per i sistemi già presenti sul mercato europeo è previsto un periodo supplementare di quattro mesi per adeguarsi.

La Commissione europea ha predisposto etichette in bianco e nero utilizzabili da chiunque, ma le aziende potranno adottare anche soluzioni proprie. L’obbligo non riguarda i contenuti personali degli utenti e contempla un’esenzione per opere evidentemente artistiche, satiriche o di finzione. Le imprese sono inoltre invitate, ma non obbligate, a segnalare i contenuti IA creati prima dell’entrata in vigore delle regole.

Sergey Lagodinsky, eurodeputato dei Verdi che ha contribuito a negoziare l’AI Act, ha dichiarato al Guardian: “Non è solo una questione di protezione dei consumatori, è anche una questione di protezione della democrazia”. Per Lagodinsky, rendere trasparente l’origine delle informazioni è necessario per difendere autenticità dei fatti e democrazia nello spazio digitale.

Il dibattito resta aperto sulla portata concreta delle misure. La Computer and Communications Industry Association ritiene che le linee guida europee pubblicate a luglio abbiano ampliato la definizione di deepfake oltre il perimetro dell’AI Act del 2024. De Champris prevede soprattutto più avvisi in pubblicità, cinema ed editoria, settori nei quali l’IA è già impiegata su larga scala ma spesso non è percepita dal pubblico.

La risposta delle piattaforme e le conseguenze attese

Le principali piattaforme dispongono già di politiche per identificare contenuti sintetici. TikTok afferma di richiedere ai creatori l’etichettatura di immagini, audio e video realistici generati dall’IA e di aver contribuito a segnare oltre 3 miliardi di contenuti. Tuttavia, ricerche recenti hanno mostrato medici creati con l’IA capaci di ottenere milioni di visualizzazioni diffondendo consigli sanitari dubbi.

Google ha lanciato SynthID nel 2023 e dichiara di aver applicato watermark invisibili a più di 100 miliardi di immagini e a 60mila anni di audio. Google e Meta hanno aderito al codice volontario europeo, firmato da oltre 180 organizzazioni secondo la Commissione.

Markus Reinisch, vicepresidente per le politiche pubbliche europee di Meta, ha avvertito del rischio di un eccesso di etichette. Henna Virkkunen ha invece definito l’IA una tecnologia trasformativa, da regolare con un quadro fondato sul rischio e sulla protezione dell’interesse pubblico.

FAQ

Quando scattano le etichette IA nell’Unione europea?

Sì, le regole per i nuovi sistemi di IA sul mercato Ue partono dal 2 agosto.

Quali contenuti dovranno essere segnalati?

Sì, immagini, video, audio e testi sintetici progettati per apparire autentici dovranno essere identificabili come generati dall’IA.

I contenuti satirici saranno soggetti alle etichette?

No, le opere evidentemente artistiche, satiriche e fittizie rientrano nelle esenzioni previste dalle norme europee.

Le piattaforme hanno già strumenti di identificazione?

Sì, Google usa SynthID, mentre TikTok e Meta hanno già adottato procedure per segnalare contenuti realistici creati dall’IA.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Guardian.