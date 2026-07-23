23 Luglio 2026

Home / FINTECH / Mfe, nuovo assetto tv in Italia: Lombardi direttore di Canale 5

La notizia in sintesi

Mfe-Mediaforeurope rende operativo il nuovo assetto televisivo italiano.

rende operativo il nuovo assetto televisivo italiano. Sebastiano Lombardi è il nuovo direttore di Canale 5 .

è il nuovo direttore di . Giancarlo Scheri assume la vicepresidenza per reti, palinsesto e promozione.

assume la vicepresidenza per reti, palinsesto e promozione. Il riordino accompagna la fusione di Mediaset in R.T.I..

(Riassunto generato con AI)

Nuovo assetto per Mediaset Italia

Mfe-Mediaforeurope rende immediatamente operativo in Italia il nuovo assetto televisivo e di sviluppo del prodotto, nel quadro della fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., già avviata dai rispettivi Consigli di amministrazione. Il riordino, comunicato dal gruppo il 23 luglio 2026, ridisegna ruoli editoriali, reti, palinsesti, promozione, intrattenimento, fiction e cinema per rendere la struttura più definita e reattiva.

Al completamento della fusione, Pier Silvio Berlusconi assumerà l’incarico di presidente e amministratore delegato della nuova Mediaset Italia, mentre Niccolò Querci diventerà vicepresidente. Il cambiamento riguarda quindi sia l’assetto societario sia la macchina editoriale che coordina l’offerta televisiva nazionale.

Il passaggio più visibile è la nomina di Sebastiano Lombardi alla direzione di Canale 5, incarico che segue lo spostamento di Giancarlo Scheri alla Vice Direzione Generale Reti, Palinsesto e Promozione.

Direzioni editoriali e sviluppo del prodotto

La nuova organizzazione conferma Mauro Crippa direttore generale Informazione e Comunicazione e rafforza l’area editoriale attraverso tre strutture dedicate al prodotto televisivo. Accanto alla delega affidata a Giancarlo Scheri, Giorgio Restelli diventa vice direttore generale Intrattenimento e Risorse Artistiche, mentre Giampaolo Letta assume la vice direzione generale Fiction e Cinema.

La ripartizione delle responsabilità separa con maggiore nettezza le attività di rete e palinsesto dalla gestione dell’intrattenimento e dalla filiera di fiction e cinema. È un’impostazione che, secondo la nota del gruppo, punta a rendere più tempestive ed efficaci le decisioni sul prodotto televisivo, evitando sovrapposizioni tra funzioni editoriali e promozionali.

Completa il disegno la nomina di Riccardo Siro Galli alla direzione del nuovo Marketing Operativo in Italia, in coordinamento con la struttura internazionale guidata da Federico di Chio. Andrea Chinese guiderà invece la nuova Direzione Promozione, alle dirette dipendenze di Giancarlo Scheri.

La fusione cambia la governance

Il nuovo organigramma anticipa la governance della futura Mediaset Italia e collega l’evoluzione dell’offerta televisiva al riassetto societario. La centralizzazione di marketing operativo e promozione, insieme alle tre vicepresidenze editoriali, indica una catena decisionale più specializzata.

L’effettiva definizione dei vertici indicati per la nuova società resta legata al completamento dell’operazione di incorporazione. L’obiettivo dichiarato dal gruppo è “promuovere ulteriormente l’evoluzione del prodotto televisivo” attraverso responsabilità più chiare.

FAQ

Chi è il nuovo direttore di Canale 5?

Sarà Sebastiano Lombardi, nominato direttore di Canale 5 nel nuovo assetto operativo di Mfe-Mediaforeurope in Italia.

Quale incarico assume Giancarlo Scheri?

Assume la Vice Direzione Generale Reti, Palinsesto e Promozione, lasciando la guida diretta di Canale 5 a Sebastiano Lombardi.

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