INPS rivoluziona le Prestazioni di Lavoro Occasionale: ecco il nuovo portale che semplifica tutto

Accesso e autenticazione al nuovo portale

INPS introduce un portale unificato per la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale e del Libretto Famiglia, accessibile esclusivamente con credenziali digitali ad elevato livello di sicurezza. L’accesso è consentito tramite SPID, CIE, CNS ed eIDAS, garantendo l’identificazione certa di prestatori, utilizzatori e intermediari. Dopo l’autenticazione, il sistema indirizza automaticamente al profilo corretto in base al ruolo selezionato, con verifica incrociata dei dati anagrafici e fiscali già presenti nelle banche dati dell’Istituto.

Per i prestatori, la registrazione richiede la compilazione di un’autodichiarazione di appartenenza a una delle categorie ammesse al lavoro occasionale: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani under 25 iscritti a un percorso di studi, disoccupati e percettori di misure di sostegno al reddito. Il workflow guida l’utente passo dopo passo, con controlli formali sulle informazioni fornite e alert in caso di incongruenze. Il portale consente inoltre di indicare e aggiornare le modalità di incasso del compenso (IBAN per bonifico, bonifico domiciliato o mandato pagabile presso ufficio postale), rendendo immediata la gestione dei pagamenti.

Gli utilizzatori accedono all’area riservata per acquisire prestazioni tramite Libretto Famiglia e per attivare i contratti di Prestazione Occasionale (CPO/PrestO), nel rispetto dei limiti economici previsti dalla normativa. In fase di autenticazione è possibile abilitare più posizioni (ad esempio profilo personale e, ove previsto, profilo come rappresentante) con un’unica identità digitale, riducendo tempi e passaggi burocratici.

Gli intermediari autorizzati (commercialisti, consulenti del lavoro, patronati) effettuano l’accesso con le stesse credenziali e operano per conto di prestatori e utilizzatori previa delega registrata. Il sistema espone le deleghe attive, la loro scadenza e l’ambito di operatività, impedendo l’accesso non autorizzato e tracciando ogni operazione ai fini di accountability.

La piattaforma adotta standard di sicurezza aggiornati: sessioni protette, scadenza automatica per inattività, log delle operazioni, e notifiche in caso di modifiche rilevanti (ad esempio variazione IBAN o impostazioni di pagamento). Il recupero dell’accesso avviene esclusivamente attraverso i canali del provider di identità scelto dall’utente, evitando duplicazioni di credenziali e minimizzando i rischi di frode.

Al primo ingresso, un percorso guidato configura il profilo con i dati essenziali per l’operatività: recapiti, preferenze di notifica, consenso informativo e accettazione delle condizioni d’uso. La dashboard iniziale conferma lo stato della registrazione e segnala eventuali azioni pendenti, come l’inserimento di autodichiarazioni o la validazione dei metodi di pagamento. In questo modo l’accesso e l’autenticazione diventano il punto di partenza per un utilizzo rapido e controllato del nuovo ecosistema INPS dedicato alle prestazioni occasionali.

Scrivania prestatore e gestione delle prestazioni

La Scrivania Prestatore centralizza tutto il ciclo di vita delle attività svolte tramite Libretto Famiglia e Prestazione Occasionale (CPO/PrestO), offrendo una vista cronologica delle comunicazioni inviate dagli utilizzatori, lo stato dei pagamenti e le operazioni disponibili. La pagina principale espone un riepilogo con indicatori chiave: compensi maturati, movimenti liquidati da INPS, importi in verifica, e alert sui limiti economici annuali (5.000 euro per prestatore rispetto alla totalità degli utilizzatori; 2.500 euro per singolo utilizzatore).

Ogni prestazione è consultabile nel dettaglio: data e durata, utilizzatore, tipologia di attività, importo lordo associato al titolo (valore unitario 10 euro per ora nel Libretto Famiglia), eventuali note dell’utilizzatore e cronologia delle azioni. Un sistema di filtri e ricerca per periodo, stato e nominativo consente di ricostruire rapidamente il flusso operativo e predisporre riscontri puntuali in caso di incongruenze.

La sezione “Pagamenti” evidenzia l’avanzamento della liquidazione a cura di INPS, distinguendo tra compensi “programmati”, “in erogazione” e “accreditati”. Per ciascuna riga è visibile il metodo di incasso impostato (bonifico su IBAN, bonifico domiciliato, mandato pagabile presso ufficio postale) e la possibilità di aggiornare le preferenze. La modifica delle modalità di riscossione attiva notifiche di sicurezza e tracciatura completa nel log delle operazioni.

Per garantire conformità normativa, la Scrivania richiede e conserva l’autodichiarazione di appartenenza a una delle categorie ammesse: titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, under 25 iscritti a un percorso di studi, disoccupati, percettori di misure di sostegno al reddito. In caso di variazioni, l’assistente guidato propone l’aggiornamento dei dati e blocca temporaneamente nuove attivazioni fino al completamento delle verifiche formali.

La gestione dei limiti è supportata da controlli in tempo reale: all’avvicinarsi delle soglie annue, compaiono avvisi che dettagliano l’importo residuo utilizzabile sia complessivo sia per singolo utilizzatore. Quando un limite viene raggiunto, il sistema inibisce ulteriori registrazioni per prevenire violazioni e contenziosi.

Le notifiche operative sono configurabili per canale e frequenza. L’utente può ricevere avvisi su nuove comunicazioni dell’utilizzatore, correzioni richieste, mancata congruità dei dati o esiti di pagamento. Un registro eventi mostra l’intera sequenza delle attività, utile per ricostruire le operazioni ai fini di tutela e trasparenza.

Per le prestazioni contestate o con dati da rettificare, è disponibile un flusso di richiesta di chiarimenti all’utilizzatore, con tempi e risposte tracciate in Scrivania. La funzione di esportazione consente di scaricare l’elenco delle prestazioni in formato strutturato, utile per consegne a consulenti o per archiviazione personale.

La Scrivania integra infine un pannello “Assistenza” con link a manuali, FAQ e canali di supporto. L’accesso è profilato: solo il prestatore e gli eventuali intermediari delegati visualizzano e operano sui dati, nel rispetto delle autorizzazioni registrate e delle policy di sicurezza implementate dalla piattaforma.

Funzionalità per utilizzatori e intermediari

Gli utilizzatori dispongono di una console operativa per gestire il Libretto Famiglia e le Prestazioni Occasionali (CPO/PrestO) dall’acquisizione alla rendicontazione. La procedura guidata consente di inserire i dettagli dell’attività (data, durata, luogo, mansione) e di selezionare il prestatore registrato, con controlli automatici sui limiti economici e sulla capienza residua (10.000 euro annui per ciascun utilizzatore; 2.500 euro per prestazioni rese dallo stesso prestatore nei confronti dello stesso utilizzatore). Il sistema segnala in tempo reale eventuali superamenti e impedisce la conferma di comunicazioni non conformi.

Per il Libretto Famiglia, la piattaforma gestisce i titoli di pagamento da 10 euro/ora con calcolo automatico delle ore dichiarate e delle somme da versare. Sono disponibili funzioni di programmazione ricorrente per attività periodiche (ad esempio assistenza o lezioni), con promemoria e duplicazione rapida delle comunicazioni. Un cruscotto riepiloga prestazioni inserite, in attesa, rettificate e liquidate, con indicatori finanziari e storico delle operazioni.

La sezione “Pagamenti e versamenti” mostra il fabbisogno economico con scadenze e stato delle erogazioni a cura di INPS. Gli utilizzatori possono verificare i movimenti legati ai titoli, scaricare ricevute e riconciliare le attività dichiarate. Le rettifiche sono assistite da controlli di coerenza e versionamento, garantendo tracciabilità completa delle modifiche.

Gli intermediari (commercialisti, consulenti del lavoro, patronati) operano su incarico con deleghe registrate. La sezione dedicata elenca le deleghe attive con perimetro di operatività, data di scadenza e soggetti rappresentati. L’intermediario può predisporre registrazioni, comunicazioni e attivazioni per conto di prestatori e utilizzatori, nel rispetto dei limiti e delle abilitazioni concesse. Ogni azione è riportata nel log di responsabilità, a tutela di trasparenza e audit.

Strumenti avanzati di ricerca e filtri consentono agli intermediari di gestire portafogli ampi: selezione per codice fiscale, periodo, stato della prestazione, canale di pagamento, tipo attività. La funzione di esportazione produce report in formato strutturato per riconciliazioni, adempimenti e archiviazione documentale. Notifiche configurabili informano su scadenze, anomalie e richieste di integrazione documentale.

Per ridurre errori e tempi operativi, la piattaforma include controlli preventivi su requisiti soggettivi del prestatore (autodichiarazioni valide e aggiornate) e su disponibilità dei plafond economici. In caso di incongruenze, la procedura segnala le cause, propone correzioni e blocca l’invio finché i requisiti non risultano regolari. Le funzioni di verifica sono allineate alle regole applicative INPS e aggiornate automaticamente.

La gestione dei consensi e della privacy è integrata nel flusso: gli utilizzatori possono definire le preferenze di contatto e ricevere avvisi su variazioni rilevanti (ad esempio modifica del metodo di riscossione indicato dal prestatore). Gli intermediari visualizzano solo i dati strettamente necessari all’incarico, secondo il principio di minimizzazione.

Un modulo di assistenza contestuale mette a disposizione manuali operativi, guide rapide e FAQ. Sono presenti link a canali di supporto e ticketing per la risoluzione di criticità, con indicazione dei tempi stimati di presa in carico. La piattaforma registra esiti e comunicazioni, favorendo la continuità operativa tra più sessioni e più soggetti coinvolti.

