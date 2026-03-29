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Meta condannata per sfruttamento minorile online, maxi risarcimento da 375 milioni di dollari

Meta condannata per sfruttamento minorile online, maxi risarcimento da 375 milioni di dollari

Condanna record per Meta in New Mexico e nuovo fronte sui minori online

Una giuria dello Stato del New Mexico ha condannato Meta a pagare 375 milioni di dollari per aver ingannato gli utenti sulla sicurezza di Facebook e Instagram, non impedendo gravi abusi, inclusi casi di sfruttamento minorile.
La decisione è stata emessa nel 2024 a conclusione di un processo civile avviato dal procuratore generale Raúl Torrez e riguarda violazioni delle norme a tutela dei consumatori.
La giuria ha ritenuto che Meta avesse presentato i propri servizi come ambienti sicuri pur conoscendo rischi concreti per i minori, segnando un potenziale precedente per la responsabilità legale delle grandi piattaforme social.

In sintesi:

  • Meta condannata in New Mexico a 375 milioni di dollari per violazioni sui consumatori.
  • Accuse centrali: inganno sulla sicurezza, mancata prevenzione di sfruttamento minorile online.
  • Nel mirino crittografia di Messenger e moderazione basata su intelligenza artificiale.
  • La sentenza può aprire la strada a nuove cause e regolamentazioni USA.

La multa di 375 milioni di dollari rappresenta il tetto massimo previsto dalla legge del New Mexico: 5.000 dollari per ogni violazione accertata delle norme a difesa dei consumatori.
Per l’accusa, Meta avrebbe consapevolmente sfruttato la vulnerabilità di famiglie e minori, privilegiando metriche di coinvolgimento e crescita pubblicitaria rispetto alla riduzione dei rischi di abuso.
Il procuratore generale Raúl Torrez ha definito il verdetto una *«vittoria storica per famiglie e bambini»*, destinata a ridefinire il rapporto tra piattaforme digitali, sicurezza e responsabilità civile negli Stati Uniti.

Le prove emerse su rischi, crittografia e moderazione algoritmica

Durante il processo sono stati esaminati documenti interni, e‑mail aziendali e testimonianze che, secondo l’accusa, dimostrano come dirigenti e tecnici di Meta fossero ripetutamente avvertiti dei pericoli presenti su Facebook e Instagram, in particolare per gli utenti minorenni.
In aula sono stati discussi casi concreti: nel 2024 tre uomini sono stati arrestati dopo aver adescato minori attraverso servizi di Meta, nell’ambito di un’operazione sotto copertura delle autorità locali.
Uno dei nodi centrali riguarda Facebook Messenger e l’introduzione della crittografia end-to-end nel 2023: per l’accusa questa scelta, pur legittima sul piano della privacy, avrebbe reso più complessa la raccolta di prove per reati di sfruttamento minorile.

Ulteriori critiche hanno colpito il sistema di moderazione basato in larga parte su intelligenza artificiale.
Secondo gli inquirenti, gli algoritmi avrebbero generato un elevato numero di segnalazioni poco utili alle forze dell’ordine, rallentando o ostacolando le indagini su contenuti illegali, compresi i materiali di abuso su minori.
Questo combinato disposto – crittografia, limiti operativi della moderazione algoritmica e gestione delle segnalazioni – è stato considerato dalla giuria un elemento chiave nel riconoscere a Meta una responsabilità per i danni subiti dagli utenti.

Ricorso di Meta e possibili effetti sul futuro dei social

Meta ha annunciato immediato ricorso, contestando le conclusioni della giuria e rivendicando investimenti per miliardi di dollari in strumenti di sicurezza e team di moderazione.
In aula, i rappresentanti dell’azienda hanno sostenuto che, con miliardi di account attivi, una quota di rischi sarebbe inevitabile e che nessun sistema può garantire protezione assoluta.
La giuria, tuttavia, ha ritenuto decisiva la consapevolezza interna dei problemi e la presunta distanza tra comunicazione pubblica di sicurezza e rischi effettivi registrati sulle piattaforme.

Da maggio si aprirà una nuova fase del procedimento, in cui le autorità del New Mexico potrebbero chiedere misure correttive aggiuntive: sistemi più rigorosi di verifica dell’età, rimozione più rapida degli utenti pericolosi, limiti alle funzionalità di messaggistica privata per i minori.
Parallelamente, Meta è coinvolta in un’altra causa a Los Angeles, insieme ad altri grandi gruppi tech, accusati di aver progettato servizi social che favorirebbero dipendenza, depressione e autolesionismo tra i giovani.
L’insieme di questi procedimenti mette in discussione l’idea, finora dominante, che le piattaforme siano solo intermediari neutri dei contenuti generati dagli utenti.

FAQ

Perché Meta è stata condannata dal tribunale del New Mexico?

Meta è stata condannata per aver ingannato i consumatori sulla sicurezza di Facebook e Instagram e per non aver prevenuto gravi abusi, inclusi casi di sfruttamento minorile, violando la legge statale sulla tutela dei consumatori.

Qual è l’importo esatto della multa inflitta a Meta?

L’ammenda stabilita dalla giuria del New Mexico è di 375 milioni di dollari, pari al massimo previsto di 5.000 dollari per ciascuna violazione accertata delle norme a protezione dei consumatori.

Cosa cambierà per la sicurezza dei minori sui social network?

La sentenza potrebbe accelerare l’introduzione di verifiche d’età più rigorose, rimozioni più rapide degli account pericolosi e maggiori limiti alle comunicazioni private tra adulti e minori sulle principali piattaforme social.

Meta può ancora evitare il pagamento dei 375 milioni di dollari?

Sì, Meta ha annunciato ricorso. L’esito dipenderà dalle successive decisioni dei tribunali d’appello, che potrebbero confermare, ridurre o annullare la sanzione economica stabilita dalla giuria del New Mexico.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo è stato elaborato a partire da una rielaborazione congiunta delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate e verificate dalla nostra Redazione.

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