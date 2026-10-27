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Meliconi lancia uno sgrassatore per friggitrici ad aria e microonde

Meliconi lancia uno sgrassatore per friggitrici ad aria e microonde

27 Ottobre 2026

27 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Meliconi lancia uno sgrassatore per friggitrici ad aria e microonde

La notizia in sintesi

  • Meliconi presenta per il 2026 uno spray per pulire friggitrici ad aria e forni a microonde.
  • Secondo l’azienda, il detergente rimuove grasso e incrostazioni anche a freddo ed è adatto alle superfici antiaderenti.
  • La formula contiene oli essenziali e ha una profumazione al limone senza allergeni dichiarati.
  • Il prodotto è realizzato in Italia, in flacone riciclabile da 500 ml, al prezzo consigliato di 6,99 euro.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Meliconi Spray Friggitrice ad Aria e Microonde, Sgrassatore Ipoallergenico | Rimuove Grasso Ostinato, Efficace anche a Freddo, Pulizia Rapida, Made in Italy, 500 ml

AZIONE RAPIDA: rimuove incrostazioni e sporco ostinato senza sforzo. · EFFICACE ANCHE A FREDDO: agisce subito senza bisogno di preriscaldare gli elettrodomestici. · FORMULA IPOALLERGENICA: a basso potere sensibilizzante, ideale per un uso quotidiano sicuro.

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Uno sgrassatore destinato alla pulizia di friggitrici ad aria e forni a microonde entra tra le novità 2026 di Meliconi. Il prodotto si chiama Spray Friggitrice ad aria & microonde ed è proposto in un flacone da 500 ml, con un prezzo al pubblico consigliato di 6,99 euro. La caratteristica su cui punta l’azienda è l’impiego anche a freddo: per rimuovere lo sporco non è necessario preriscaldare l’apparecchio.

Il detergente amplia l’offerta del marchio per la pulizia domestica con una formulazione dedicata a due apparecchi utilizzati nella preparazione dei pasti. Il suo impiego riguarda sia le parti che entrano a contatto con i residui di cottura sia le altre superfici degli elettrodomestici, dalle porte alle pareti esterne.

La pulizia di cestelli, griglie e superfici antiaderenti

Secondo le indicazioni dell’azienda, Spray Friggitrice ad aria & microonde è formulato per intervenire su grasso, residui alimentari, sporco persistente e incrostazioni. L’utilizzo a freddo è una delle caratteristiche dichiarate per la manutenzione ordinaria, senza un passaggio preliminare di riscaldamento della friggitrice o del microonde.

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Tra le parti indicate per il trattamento figurano cestelli, griglie e piatti, oltre alle porte e alle pareti interne ed esterne. Meliconi dichiara inoltre che la formula è delicata sui rivestimenti antiaderenti. Si tratta di una caratteristica pertinente soprattutto alla pulizia dei cestelli, per i quali il prodotto viene espressamente proposto.

La destinazione d’uso resta dunque circoscritta alla cura dei due tipi di elettrodomestico. La proposta riunisce nello stesso flacone gli impieghi per friggitrice ad aria e microonde, anziché presentare due detergenti distinti. Le prestazioni di rimozione dello sporco e la delicatezza sulle superfici sono caratteristiche dichiarate dal produttore.

Composizione e confezione

Per quanto riguarda la composizione, Meliconi descrive la formula come naturale, con oli essenziali, e ipoallergenica. L’azienda riferisce inoltre che il prodotto è stato testato sui metalli pesanti. Queste indicazioni accompagnano la descrizione dello sgrassatore, insieme alla profumazione al limone, per la quale viene specificata l’assenza di allergeni dichiarati.

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La produzione è italiana e la confezione prevista è un flacone riciclabile da 500 ml. Il prezzo di 6,99 euro è quello consigliato al pubblico: si tratta quindi del riferimento commerciale indicato dal marchio per questo formato, non di un prezzo rilevato presso i rivenditori.

Il contesto delle friggitrici ad aria

Il lancio si rivolge anche al mercato delle friggitrici ad aria. Come riferimento alla diffusione di questi apparecchi, Meliconi cita dati di RetailWatch secondo cui nel 2023 le vendite in Italia hanno registrato una crescita a doppia cifra. Il dato è espresso senza una percentuale più precisa.

L’azienda richiama inoltre il superamento dei 120 milioni di visualizzazioni per l’hashtag #friggitriceadaria nel 2025. Vendite e visualizzazioni descrivono aspetti diversi dell’interesse per l’elettrodomestico: le prime riguardano gli acquisti, le seconde la circolazione dei contenuti social sul tema.

L’ampliamento dell’offerta di detergenza si affianca alla Linea Green Meliconi, per la quale il marchio indica l’impiego di materie prime naturali, materiali compostabili e confezioni riciclabili o provenienti, per quanto possibile, da materiali di riuso. Per il nuovo spray, il dato specifico sulla confezione riguarda la riciclabilità del flacone. La proposta punta così su un impiego definito: la pulizia ordinaria di friggitrici ad aria e microonde, comprese le superfici antiaderenti.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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