27 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/ASUS lancia Zenbook 14 UX3480 con tre finiture in Ceraluminum

La notizia in sintesi ASUS avvia il lancio globale di Zenbook 14 UX3480, con l’Europa come prima tappa.

Il portatile introduce tre finiture in Ceraluminum: Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige.

Il 22 e 23 ottobre, un temporary store milanese ha ospitato opere d’arte, dolci e installazioni sensoriali.

Il debutto prosegue il progetto Design You Can Feel, già presentato al London Design Festival e alla Milan Design Week.

ASUS avvia dall’Europa il lancio globale del nuovo Zenbook 14 UX3480. Annunciato il 26 ottobre 2026, il portatile introduce tre finiture in Ceraluminum e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. A precedere il debutto è stato un evento aperto ai consumatori, organizzato il 22 e 23 ottobre nel centro di Milano: due giornate dedicate soprattutto ai materiali e ai colori del dispositivo, anziché alla presentazione delle specifiche tecniche.

Il modello aggiorna la gamma Zenbook con una proposta nella quale ASUS mette al centro l’aspetto e la percezione delle superfici. L’iniziativa milanese costituisce la prima tappa europea di una serie di esperienze temporanee legate al lancio. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è portare la presentazione del computer anche fuori dai consueti contesti di vendita tecnologica.

Tre colori e un materiale al centro del progetto

La novità più visibile del nuovo ASUS Zenbook 14 riguarda le finiture Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige. Sono tre varianti ispirate alla natura, realizzate in Ceraluminum, il materiale che ASUS descrive come una combinazione della resistenza della ceramica e della leggerezza dell’alluminio. Colori e superfici costituiscono anche il riferimento per gli allestimenti che accompagnano il debutto.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La scelta dei materiali non riguarda quindi soltanto l’aspetto del portatile: è il tema attorno al quale l’azienda ha costruito la presentazione al pubblico. Il Ceraluminum compare sia nel dispositivo sia nell’installazione predisposta per l’evento milanese, dove è stato utilizzato per proporre ai visitatori un’esperienza tattile e uditiva.

Sul versante delle funzioni, ASUS segnala l’integrazione di esperienze basate sull’intelligenza artificiale, destinate a personalizzare e rendere più intuitivo l’utilizzo quotidiano. L’annuncio non dettaglia però le singole applicazioni né fornisce dati sulle prestazioni. La presentazione si concentra dunque sul progetto estetico e sui materiali, senza offrire elementi sufficienti per valutare concretamente queste funzionalità.

A Milano, arte e pasticceria riprendono le finiture del computer

Il temporary store allestito nel centro di Milano ha tradotto le tre colorazioni del portatile in un percorso composto da opere d’arte, preparazioni dolciarie, fragranze e installazioni. Lo spazio è stato utilizzato per far conoscere il prodotto attraverso più sensi, affiancando al computer oggetti ed esperienze costruiti attorno alle sue caratteristiche visive e tattili.

L’artista Matteo Mauro ha realizzato tre opere originali, ciascuna ispirata a una delle finiture, esposte durante le due giornate. Il pasticcere Alberto Magri ha invece ideato tre creazioni dolciarie che riprendevano l’estetica del dispositivo. I visitatori hanno potuto osservarle e assaggiarle, all’interno del percorso predisposto per l’occasione.

La componente olfattiva era affidata a tre fragranze create per l’evento, tra le quali gli ospiti potevano scegliere la propria preferita. A completare l’allestimento c’era l’installazione in Ceraluminum dedicata al tatto e all’udito. Le collaborazioni hanno così ripreso lo stesso tema cromatico attraverso linguaggi differenti, dall’arte alla pasticceria.

Il seguito di Design You Can Feel

Il lancio prosegue il progetto Design You Can Feel, già portato da ASUS al London Design Festival e alla Milan Design Week. Con questa nuova fase, l’azienda intende estendere l’iniziativa oltre le esposizioni dedicate al design, adottando anche spazi temporanei e occasioni di incontro con i consumatori.

L’Europa apre questa serie di iniziative legate a Zenbook 14. Il percorso scelto da ASUS affianca quindi al lancio commerciale una presentazione centrata sull’esperienza fisica del prodotto. Per chi cerca informazioni sul computer, i dettagli disponibili riguardano soprattutto materiali, finiture e impostazione del design; prezzi, configurazioni e calendario delle successive tappe non sono specificati nell’annuncio.