27 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/ASUS lancia Zenbook 14 UX3480 con tre finiture in Ceraluminum
La notizia in sintesi
- ASUS avvia il lancio globale di Zenbook 14 UX3480, con l’Europa come prima tappa.
- Il portatile introduce tre finiture in Ceraluminum: Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige.
- Il 22 e 23 ottobre, un temporary store milanese ha ospitato opere d’arte, dolci e installazioni sensoriali.
- Il debutto prosegue il progetto Design You Can Feel, già presentato al London Design Festival e alla Milan Design Week.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
ASUS Zenbook 14 UX3480QA#B09BZCP7RP |Notebook con display 14″ OLED 60Hz | Snapdragon® X X1 26 100 Processor | RAM 16GB | 256GB SSD | WIN11 HOME| CORAL
DESIGN YOU CAN FEEL: Colori ispirati alla natura, realizzati in Ceraluminum, nuova tecnologia brevettata dall’elevata resistenza. ASUS Zenbook 14 combina un coperchio in ceramica high-tech con un raffinato telaio in metallo, il tutto espresso attraverso una palette tono su tono che trasmette un senso di modernità e personalità esclusiva. · QUANDO VUOI TU: ASUS Zenbook 14 è progettato per stare al passo con la tua giornata, combinando una batteria a lunga durata con una ricarica veloce a USB-C al peso di appena 1.1 kg, risultando perfetto per chi è sempre in movimento. · TUTTO IL COLORE CHE C’È: Il display OLED da 14” offre colori intensi, neri profondi e una visione più coinvolgente. La risoluzione 1920 x 1200, in formato 16:10, rende l’esperienza chiara e confortevole, aggiungendo spazio verticale per documenti, pagine web e attività produttive.
ASUS avvia dall’Europa il lancio globale del nuovo Zenbook 14 UX3480. Annunciato il 26 ottobre 2026, il portatile introduce tre finiture in Ceraluminum e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. A precedere il debutto è stato un evento aperto ai consumatori, organizzato il 22 e 23 ottobre nel centro di Milano: due giornate dedicate soprattutto ai materiali e ai colori del dispositivo, anziché alla presentazione delle specifiche tecniche.
Il modello aggiorna la gamma Zenbook con una proposta nella quale ASUS mette al centro l’aspetto e la percezione delle superfici. L’iniziativa milanese costituisce la prima tappa europea di una serie di esperienze temporanee legate al lancio. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è portare la presentazione del computer anche fuori dai consueti contesti di vendita tecnologica.
Tre colori e un materiale al centro del progetto
La novità più visibile del nuovo ASUS Zenbook 14 riguarda le finiture Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige. Sono tre varianti ispirate alla natura, realizzate in Ceraluminum, il materiale che ASUS descrive come una combinazione della resistenza della ceramica e della leggerezza dell’alluminio. Colori e superfici costituiscono anche il riferimento per gli allestimenti che accompagnano il debutto.
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La scelta dei materiali non riguarda quindi soltanto l’aspetto del portatile: è il tema attorno al quale l’azienda ha costruito la presentazione al pubblico. Il Ceraluminum compare sia nel dispositivo sia nell’installazione predisposta per l’evento milanese, dove è stato utilizzato per proporre ai visitatori un’esperienza tattile e uditiva.
Sul versante delle funzioni, ASUS segnala l’integrazione di esperienze basate sull’intelligenza artificiale, destinate a personalizzare e rendere più intuitivo l’utilizzo quotidiano. L’annuncio non dettaglia però le singole applicazioni né fornisce dati sulle prestazioni. La presentazione si concentra dunque sul progetto estetico e sui materiali, senza offrire elementi sufficienti per valutare concretamente queste funzionalità.
A Milano, arte e pasticceria riprendono le finiture del computer
Il temporary store allestito nel centro di Milano ha tradotto le tre colorazioni del portatile in un percorso composto da opere d’arte, preparazioni dolciarie, fragranze e installazioni. Lo spazio è stato utilizzato per far conoscere il prodotto attraverso più sensi, affiancando al computer oggetti ed esperienze costruiti attorno alle sue caratteristiche visive e tattili.
L’artista Matteo Mauro ha realizzato tre opere originali, ciascuna ispirata a una delle finiture, esposte durante le due giornate. Il pasticcere Alberto Magri ha invece ideato tre creazioni dolciarie che riprendevano l’estetica del dispositivo. I visitatori hanno potuto osservarle e assaggiarle, all’interno del percorso predisposto per l’occasione.
La componente olfattiva era affidata a tre fragranze create per l’evento, tra le quali gli ospiti potevano scegliere la propria preferita. A completare l’allestimento c’era l’installazione in Ceraluminum dedicata al tatto e all’udito. Le collaborazioni hanno così ripreso lo stesso tema cromatico attraverso linguaggi differenti, dall’arte alla pasticceria.
Il seguito di Design You Can Feel
Il lancio prosegue il progetto Design You Can Feel, già portato da ASUS al London Design Festival e alla Milan Design Week. Con questa nuova fase, l’azienda intende estendere l’iniziativa oltre le esposizioni dedicate al design, adottando anche spazi temporanei e occasioni di incontro con i consumatori.
L’Europa apre questa serie di iniziative legate a Zenbook 14. Il percorso scelto da ASUS affianca quindi al lancio commerciale una presentazione centrata sull’esperienza fisica del prodotto. Per chi cerca informazioni sul computer, i dettagli disponibili riguardano soprattutto materiali, finiture e impostazione del design; prezzi, configurazioni e calendario delle successive tappe non sono specificati nell’annuncio.
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