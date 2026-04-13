Home / SOCIAL MEDIA / Governo valuta SIM con blocco social per minori sotto i 15 anni per rafforzare la tutela digitale

Smartphone, minori e social: cosa cambia in Europa entro il 2027

In Europa cresce il dibattito su come limitare l’accesso ai social network per i minori di 15 anni.

Al centro ci sono l’uso degli smartphone, le SIM destinate ai ragazzi e le responsabilità delle piattaforme digitali.

La Grecia ha proposto un divieto esplicito di accesso ai social per gli under 15 entro il 2027, spingendo per una regolazione comune dell’Unione europea. Anche l’Italia studia strumenti tecnici, come SIM con blocchi preimpostati, per rendere effettivi limiti finora solo teorici. L’obiettivo condiviso è ridurre l’esposizione precoce a contenuti dannosi e a dinamiche sociali potenzialmente tossiche, rafforzando la tutela dell’infanzia in un contesto digitale sempre più pervasivo.

In sintesi:

La Grecia propone di vietare i social agli under 15 con piena attuazione entro il 2027.

L’Italia valuta SIM con blocchi automatici per impedire l’accesso ai social ai minori.

L’obiettivo europeo è una normativa condivisa per proteggere i minori online.

Famiglie e associazioni chiedono regole chiare e strumenti tecnici realmente applicabili.

Grecia capofila in UE, Italia verso SIM “a prova di minore”

La proposta del governo della Grecia è semplice nella forma ma ambiziosa negli effetti: impedire l’accesso ai social network a chi non ha ancora compiuto 15 anni, fissando come orizzonte di piena applicazione il 2027.

Per rendere concreta la misura, Atene punta a integrare controlli sull’età, cooperazione con gli operatori telefonici e responsabilità diretta delle piattaforme. Il divieto, nelle intenzioni dell’esecutivo greco, non dovrebbe restare confinato al territorio nazionale ma diventare il perno di una futura normativa europea uniforme.

Anche l’Italia si muove nella stessa direzione. Nel dibattito interno trovano spazio soluzioni tecniche come SIM dedicate ai minori, con filtri e limitazioni preconfigurate per impedire l’installazione o l’uso di specifiche app social fino a una certa età anagrafica.

Le famiglie chiedono strumenti chiari, che non scarichino solo su genitori e scuole la responsabilità di gestire l’impatto degli smartphone sulla crescita dei ragazzi.

Verso regole europee e nuovi obblighi per piattaforme e operatori

La stretta su smartphone e minori potrebbe innescare un effetto domino normativo nell’Unione europea, con l’introduzione di standard comuni per verifica dell’età, gestione delle SIM dei minori e responsabilità dei social.

Nel medio periodo ciò potrebbe tradursi in nuovi obblighi di progettazione “child‑proof” per le piattaforme, offerte telefoniche dedicate con filtri di default e un ruolo più definito delle scuole nell’educazione digitale.

Se la linea greca e italiana dovesse affermarsi a Bruxelles, i prossimi anni vedranno un’Europa più interventista sulla tutela dei minori online, aprendo anche interrogativi su privacy, libertà d’espressione e reale efficacia dei blocchi tecnici di fronte alla rapidità con cui gli adolescenti aggirano i divieti digitali.

FAQ

A che età la Grecia vuole vietare l’accesso ai social network?

Attualmente la Grecia punta a vietare in modo esplicito l’accesso ai social network ai minori di 15 anni, con piena attuazione prevista entro il 2027.

Cosa sta valutando l’Italia per limitare i social ai minori?

L’Italia sta valutando SIM dedicate ai minori con blocchi preimpostati per impedire accesso e installazione di app social sotto una certa età.

Le nuove regole europee prevederanno verifica obbligatoria dell’età online?

Sì, gli scenari in discussione prevedono sistemi di verifica dell’età più rigorosi, combinando controlli tecnologici, responsabilità delle piattaforme e intervento degli operatori telefonici.

Qual è il ruolo dei genitori con le nuove limitazioni ai social?

Resta centrale: i genitori dovranno attivare profili minori, scegliere offerte con filtri integrati e monitorare l’uso quotidiano degli smartphone dei figli.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sulle politiche per minori?

Questa analisi è stata elaborata a partire da contenuti e dispacci ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.