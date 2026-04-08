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Manuel disperato supplica il Sergente per bloccare l’arresto imminente

Manuel disperato supplica il Sergente per bloccare l’arresto imminente

La Promessa, anticipazioni prossima puntata: chi tradisce chi a Palazzo Luján

La soap spagnola La Promessa torna domani alle 19:40 su Rete 4, anche in streaming su Mediaset Infinity. Nell’episodio ambientato nel palazzo dei marchesi di Luján, vicino Cordova, il Sergente Burdina smaschera il figlio di Simona, Toño, mentre Curro scopre il drammatico stato mentale di Eugenia. La donna, però, è vittima di un piano segreto orchestrato da Don Lorenzo e Leocadia, che la drogano per manipolarla. Sullo sfondo, esplodono nuove tensioni tra nobili e servitù e un presunto gioiello prezioso si rivela un falso, aprendo interrogativi sul ruolo di Esmeralda e della gioielleria Llop. Le dinamiche di potere, il tema del tradimento e la lotta per la verità dominano la puntata, destinata a ridefinire equilibri familiari e alleanze a Palazzo Luján.

In sintesi:

  • Toño viene smascherato dal Sergente Burdina, ma Manuel tenta di proteggerlo dall’arresto.
  • Eugenia perde la memoria per le droghe segrete di Don Lorenzo e Leocadia.
  • Il presunto smeraldo di Lope è un falso, cresce il sospetto su Esmeralda.
  • Tra nobili e servitù aumentano conflitti, ricatti e rotture di alleanze a Palazzo Luján.

Intrighi, ricatti e menzogne: cosa accadrà nella prossima puntata

Al centro della vicenda c’è il verdetto del Sergente Burdina su Toño: l’indagine conferma che il ragazzo ha inscenato una finta rapina e mentito su tutto. Burdina è pronto all’arresto, ma Manuel, consapevole delle conseguenze devastanti per Simona, chiede di gestire lui la situazione, in bilico tra giustizia e compassione.

Nel frattempo, ai piani bassi, Lope analizza il bracciale ricevuto da Esmeralda e scopre che lo smeraldo è un falso. Umiliato e sospettoso verso la gioielleria Llop, vuole affrontare subito le proprietarie, ma Curro lo blocca, temendo ripercussioni imprevedibili.

Il momento più doloroso riguarda però Eugenia. Dopo averle ricevuto un paio di guanti il giorno prima, Curro ne ottiene un secondo identico e, confuso, glielo fa notare. Lei non ricorda nulla. Non è una semplice fragilità mentale: la perdita di memoria nasce dalle sostanze che Leocadia e Don Lorenzo le somministrano di nascosto, trasformando Eugenia in pedina di un piano spietato. Sullo sfondo, le tensioni innescate dal ritrovamento del sonaglino di Andrés e dalle manovre di Petra continuano a logorare la fragile stabilità della casa.

Le conseguenze a lungo termine per i protagonisti de La Promessa

Le rivelazioni su Toño ed Eugenia aprono scenari destinati a incidere sul futuro di tutti i personaggi. La decisione di Manuel di non consegnare subito il ragazzo alla giustizia potrebbe incrinare la sua autorevolezza di marchese e compromettere i rapporti con il Sergente Burdina. La manipolazione farmacologica di Eugenia, se scoperta, minaccia di travolgere definitivamente Don Lorenzo e Leocadia, modificando gli equilibri di potere dentro Palazzo Luján.

Il falso smeraldo porta inoltre la storyline di Lope e Curro su un terreno di truffe e possibili vendette, mentre le fratture tra nobili e servitù – con figure come Maria, Petra, Catalina e Adriano sullo sfondo – preparano ulteriori colpi di scena che potrebbero emergere nelle prossime puntate e nelle future selezioni di contenuti su Google Discover.

FAQ

Quando va in onda La Promessa su Rete 4 in Italia?

La soap La Promessa va in onda tutti i giorni nell’access prime time di Rete 4, alle 19:40 circa, salvo variazioni di palinsesto.

Dove rivedere le puntate de La Promessa in streaming?

È possibile rivedere le puntate integralmente e in diretta streaming su Mediaset Infinity, nella sezione dedicata a La Promessa, gratuitamente previa registrazione.

Perché Eugenia perde la memoria nelle nuove puntate?

La perdita di memoria di Eugenia è causata da droghe somministrate di nascosto da Don Lorenzo e Leocadia, con l’obiettivo di controllarla e isolarla.

Lo smeraldo di Lope è davvero falso nella trama?

Sì, Lope scopre che lo smeraldo del bracciale inviato da Esmeralda è un falso, alimentando sospetti sulla gioielleria Llop e sulle sue reali intenzioni.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni su La Promessa?

Queste anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra redazione.

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