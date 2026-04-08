Home / SPETTACOLI & CINEMA / Ciro Solimeno privilegia la famiglia a Uomini e Donne e divide lo studio

Ciro vicino alla scelta a Uomini e Donne: cosa è successo in studio

Mercoledì 8 aprile, negli studi di Uomini e Donne a Roma, il tronista Ciro Solimeno ha vissuto una registrazione cruciale del Trono Classico. Davanti a Maria De Filippi, agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e al pubblico in studio, il percorso con le corteggiatrici Elisa Leonardi e Martina Calibrò ha subito una svolta inattesa.

Tra esterne contrastate, baci, dichiarazioni importanti e abbandoni improvvisi, Ciro ha mostrato chiaramente chi, tra le due, sembra più vicino al suo cuore. Ma la scelta definitiva non è ancora stata annunciata e gli equilibri interni al programma appaiono più fragili che mai, aprendo scenari decisivi per le prossime puntate.

In sintesi:

Ciro vive esterne opposte con Elisa Leonardi e Martina Calibrò , tra tensioni e grande complicità.

e , tra tensioni e grande complicità. Con Martina nascono più baci e la rivelazione: è la preferita della famiglia di Ciro.

Elisa lascia lo studio dopo lo scontro, Ciro la segue dietro le quinte e rientrano insieme.

Nel finale Ciro balla con Elisa, Martina esce e non viene rincorsa dal tronista.

Tensioni, baci e scelte mancate nel percorso di Ciro Solimeno

La nuova registrazione di Uomini e Donne ha mostrato un Ciro Solimeno emotivamente coinvolto ma ancora combattuto. Nell’esterna con Elisa Leonardi, il tronista le ha rimproverato di essere *“ancora troppo frenata e poco spontanea”*, generando irritazione nella corteggiatrice.

Nonostante il clima teso, tra i due è comunque scattato un bacio, segnale di attrazione reale ma su basi emotive ancora instabili.

L’esterna con Martina Calibrò ha avuto invece tutt’altro registro: passeggiata al mare, forte complicità e più baci, accompagnati da una confidenza significativa del tronista, che ha rivelato come Martina sia la preferita dalla sua famiglia. Un elemento che, nei meccanismi del programma, pesa spesso sulla scelta finale.

Il rientro in studio ha incendiato la dinamica. Alla vista dell’esterna con Martina, Elisa ha reagito duramente, fino a rifiutare il ballo e lasciare lo studio.

Ciro l’ha raggiunta dietro le quinte per un chiarimento, rientrando con lei e mostrando di non voler interrompere il percorso. Tornata al suo posto, Elisa ha ammesso di provare sentimenti per Ciro, suscitando l’immediata reazione di Martina, che l’ha accusata di non essere autentica.

Nel momento finale, Ciro ha scelto di ballare con Elisa. Martina, profondamente delusa, ha lasciato lo studio e questa volta il tronista non l’ha seguita: un gesto che, più di molte parole, sembra indicare dove oggi penda il suo coinvolgimento.

Quali scenari futuri per il trono di Ciro a Uomini e Donne

La decisione di Ciro Solimeno di restare in studio mentre Martina Calibrò abbandonava, dopo aver ballato con Elisa Leonardi, rimescola le carte a pochi passi dalla scelta.

Da un lato, la preferenza dichiarata della famiglia per Martina; dall’altro, il peso del sentimento espresso apertamente da Elisa e del gesto finale del tronista.

Nelle prossime registrazioni sarà determinante capire se Martina rientrerà o se Ciro sceglierà di proseguire solo con Elisa, accelerando una scelta che potrebbe arrivare in tempi molto brevi, con ripercussioni sull’intero assetto del Trono Classico.

FAQ

Quando è stata registrata la puntata con la svolta del trono di Ciro?

La puntata è stata registrata mercoledì 8 aprile, negli studi di Uomini e Donne a Roma, durante la normale programmazione del Trono Classico.

Perché Ciro ha deciso di ballare con Elisa e non con Martina?

Ciro ha ballato con Elisa Leonardi per consolidare il chiarimento appena avvenuto, privilegiando il rapporto emotivo costruito in studio rispetto alla forte intesa mostrata con Martina.

Martina tornerà in studio dopo aver lasciato la registrazione?

Al momento non è confermato. È possibile che la redazione e Maria De Filippi valutino un suo eventuale rientro nelle prossime registrazioni.

Quanto influisce il parere della famiglia di Ciro sulla scelta finale?

Il parere familiare incide molto: Ciro ha dichiarato che Martina Calibrò è la preferita dalla sua famiglia, elemento che potrebbe pesare nella decisione conclusiva.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa registrazione?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.