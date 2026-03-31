Fatima il film su Rai 2 racconta apparizioni, cast e segreti

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Fatima su Rai 2: il film che racconta le apparizioni del 1917

Chi: la storia dei pastorelli portoghesi Lucia dos Santos, Francisco e Jacinta Marto, riletta dal regista Marco Pontecorvo con un cast internazionale guidato da Harvey Keitel e Sônia Braga.

Che cosa: il film “Fatima” (2020), che ricostruisce le celebri apparizioni mariane e il cosiddetto “miracolo del sole”.

Dove: in onda stasera su Rai 2 alle 21.20 e disponibile in streaming su RaiPlay, ambientato nella cittadina di Fátima, in Portogallo.

Quando: gli eventi narrati risalgono al 1917, in piena Prima guerra mondiale, tra il 13 maggio e il 13 ottobre.

Perché: la pellicola propone un racconto sulla fede, sul dubbio e sulla pressione sociale attorno a tre bambini, offrendo una ricostruzione cinematografica di uno dei fenomeni religiosi più discussi del Novecento.

In sintesi:

“Fatima” va in onda su Rai 2 alle 21.20 ed è disponibile su RaiPlay.

Il film racconta le apparizioni mariane del 1917 ai tre pastorelli portoghesi.

Harvey Keitel e Sônia Braga guidano un cast internazionale diretto da Marco Pontecorvo.

La pellicola intreccia ricostruzione storica, indagine sul miracolo e riflessione sulla fede.

Il film Fatima tra ricostruzione storica e racconto di fede

“Fatima” adotta una struttura a doppio binario: nel presente, lo scettico professor Nichols, interpretato da Harvey Keitel, intervista una suor Lucia dos Santos ormai anziana, cui dà volto Sônia Braga; nel passato, la narrazione torna all’infanzia della protagonista e dei cugini.

La giovane Lucia è interpretata da Stephanie Gil, mentre Alejandra Howard e Jorge Lamelas sono rispettivamente Jacinta e Francisco Marto. Il film mostra le prime apparizioni nella Cova da Iria, la “Signora luminosa” con il Rosario, l’invito alla preghiera per la pace e il crescente clamore popolare.

Parallelamente, Pontecorvo restituisce la tensione sociale dell’epoca: l’anticlericalismo del sindaco Arturo, interpretato da Goran Višnjić, i dubbi del clero tramite Padre Ferreira (Joaquim de Almeida), le resistenze della madre Maria Rosa (Lúcia Moniz). Nei panni della Vergine Maria c’è Joana Ribeiro, figura centrale nelle sei apparizioni culminate nel “miracolo del sole” del 13 ottobre 1917, evento che, nella memoria collettiva e nella messa in scena del film, segna il passaggio dalla devozione locale alla risonanza internazionale del santuario di Fátima.

Fatima tra storia, spiritualità e impatto contemporaneo

Il film colloca le visioni dei pastorelli nel quadro della Prima guerra mondiale e delle tensioni anticlericali portoghesi, evidenziando come il messaggio mariano – preghiera, penitenza, pace – si intrecci con i grandi conflitti del Novecento.

La pellicola allude anche ai celebri “tre segreti” di Fátima, poi sviluppati nella storia reale: la visione dell’inferno, il riferimento agli “errori della Russia” e la persecuzione della Chiesa, letta in relazione all’attentato contro Giovanni Paolo II.

Questa rilettura cinematografica arriva in un contesto in cui il santuario di Fátima resta uno dei principali poli di pellegrinaggio mondiale e un tema ricorrente nel dibattito teologico e mediatico. La messa in onda su Rai 2 in periodo pasquale rafforza il valore simbolico dell’opera, mentre la disponibilità su RaiPlay ne amplia l’accessibilità alle nuove generazioni, offrendo un punto di ingresso divulgativo ma documentato a uno dei casi più influenti di mistica cattolica moderna.

FAQ

Quando e dove vedere il film Fatima in Italia?

Il film è trasmesso stasera su Rai 2 alle 21.20 ed è disponibile in streaming su RaiPlay, sia live sia on demand.

Il film Fatima è fedele alla storia delle apparizioni?

Il film segue sostanzialmente la cronologia storica del 1917, includendo le sei apparizioni e il “miracolo del sole”, ma introduce elementi drammaturgici per approfondire personaggi, conflitti familiari e riflessione sulla fede.

Chi interpreta Lucia, Francisco e Jacinta nel film Fatima?

Nel film i pastorelli sono interpretati da Stephanie Gil (Lucia), Alejandra Howard (Jacinta) e Jorge Lamelas (Francisco), selezionati per età, lingua e resa espressiva in contesti rurali.

Cosa sono i tre segreti di Fatima secondo la tradizione?

I tre segreti sono parti di un’unica rivelazione: visione dell’inferno, richiami al Cuore Immacolato di Maria e persecuzioni contro la Chiesa, interpretate come monito spirituale, non come cronaca profetica dettagliata.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Fatima?

Il contenuto deriva da un’elaborazione giornalistica che integra e rielabora notizie provenienti dalle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.