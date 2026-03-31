michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Fatima il film su Rai 2 racconta apparizioni, cast e segreti

Fatima il film su Rai 2 racconta apparizioni, cast e segreti

Fatima su Rai 2: il film che racconta le apparizioni del 1917

Chi: la storia dei pastorelli portoghesi Lucia dos Santos, Francisco e Jacinta Marto, riletta dal regista Marco Pontecorvo con un cast internazionale guidato da Harvey Keitel e Sônia Braga.
Che cosa: il film “Fatima” (2020), che ricostruisce le celebri apparizioni mariane e il cosiddetto “miracolo del sole”.
Dove: in onda stasera su Rai 2 alle 21.20 e disponibile in streaming su RaiPlay, ambientato nella cittadina di Fátima, in Portogallo.

Quando: gli eventi narrati risalgono al 1917, in piena Prima guerra mondiale, tra il 13 maggio e il 13 ottobre.
Perché: la pellicola propone un racconto sulla fede, sul dubbio e sulla pressione sociale attorno a tre bambini, offrendo una ricostruzione cinematografica di uno dei fenomeni religiosi più discussi del Novecento.

In sintesi:

  • “Fatima” va in onda su Rai 2 alle 21.20 ed è disponibile su RaiPlay.
  • Il film racconta le apparizioni mariane del 1917 ai tre pastorelli portoghesi.
  • Harvey Keitel e Sônia Braga guidano un cast internazionale diretto da Marco Pontecorvo.
  • La pellicola intreccia ricostruzione storica, indagine sul miracolo e riflessione sulla fede.

Il film Fatima tra ricostruzione storica e racconto di fede

“Fatima” adotta una struttura a doppio binario: nel presente, lo scettico professor Nichols, interpretato da Harvey Keitel, intervista una suor Lucia dos Santos ormai anziana, cui dà volto Sônia Braga; nel passato, la narrazione torna all’infanzia della protagonista e dei cugini.

La giovane Lucia è interpretata da Stephanie Gil, mentre Alejandra Howard e Jorge Lamelas sono rispettivamente Jacinta e Francisco Marto. Il film mostra le prime apparizioni nella Cova da Iria, la “Signora luminosa” con il Rosario, l’invito alla preghiera per la pace e il crescente clamore popolare.

Parallelamente, Pontecorvo restituisce la tensione sociale dell’epoca: l’anticlericalismo del sindaco Arturo, interpretato da Goran Višnjić, i dubbi del clero tramite Padre Ferreira (Joaquim de Almeida), le resistenze della madre Maria Rosa (Lúcia Moniz). Nei panni della Vergine Maria c’è Joana Ribeiro, figura centrale nelle sei apparizioni culminate nel “miracolo del sole” del 13 ottobre 1917, evento che, nella memoria collettiva e nella messa in scena del film, segna il passaggio dalla devozione locale alla risonanza internazionale del santuario di Fátima.

Fatima tra storia, spiritualità e impatto contemporaneo

Il film colloca le visioni dei pastorelli nel quadro della Prima guerra mondiale e delle tensioni anticlericali portoghesi, evidenziando come il messaggio mariano – preghiera, penitenza, pace – si intrecci con i grandi conflitti del Novecento.

La pellicola allude anche ai celebri “tre segreti” di Fátima, poi sviluppati nella storia reale: la visione dell’inferno, il riferimento agli “errori della Russia” e la persecuzione della Chiesa, letta in relazione all’attentato contro Giovanni Paolo II.

Questa rilettura cinematografica arriva in un contesto in cui il santuario di Fátima resta uno dei principali poli di pellegrinaggio mondiale e un tema ricorrente nel dibattito teologico e mediatico. La messa in onda su Rai 2 in periodo pasquale rafforza il valore simbolico dell’opera, mentre la disponibilità su RaiPlay ne amplia l’accessibilità alle nuove generazioni, offrendo un punto di ingresso divulgativo ma documentato a uno dei casi più influenti di mistica cattolica moderna.

FAQ

Quando e dove vedere il film Fatima in Italia?

Il film è trasmesso stasera su Rai 2 alle 21.20 ed è disponibile in streaming su RaiPlay, sia live sia on demand.

Il film Fatima è fedele alla storia delle apparizioni?

Il film segue sostanzialmente la cronologia storica del 1917, includendo le sei apparizioni e il “miracolo del sole”, ma introduce elementi drammaturgici per approfondire personaggi, conflitti familiari e riflessione sulla fede.

Chi interpreta Lucia, Francisco e Jacinta nel film Fatima?

Nel film i pastorelli sono interpretati da Stephanie Gil (Lucia), Alejandra Howard (Jacinta) e Jorge Lamelas (Francisco), selezionati per età, lingua e resa espressiva in contesti rurali.

Cosa sono i tre segreti di Fatima secondo la tradizione?

I tre segreti sono parti di un’unica rivelazione: visione dell’inferno, richiami al Cuore Immacolato di Maria e persecuzioni contro la Chiesa, interpretate come monito spirituale, non come cronaca profetica dettagliata.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Fatima?

Il contenuto deriva da un’elaborazione giornalistica che integra e rielabora notizie provenienti dalle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache