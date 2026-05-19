Tahirys Dos Santos ricompare a Crans-Montana con la fidanzata salvata

19 Maggio 2026

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Come Google utilizza i cookie: cosa cambia per utenti e inserzionisti

Google informa gli utenti su cookie e dati spiegando chi li usa, per quali scopi e con quali opzioni di consenso.

Il messaggio è rivolto agli utenti dei servizi Google e YouTube, ovunque si trovino.

La comunicazione è attuale e si inserisce nel quadro europeo di maggiore tutela della privacy digitale.

L’obiettivo è chiarire perché i cookie sono necessari al funzionamento dei servizi e quando diventano strumenti di profilazione commerciale.

La scelta tra “Tutti accettano”, “Tutti rifiutano” e “Ulteriori opzioni” definisce il livello di personalizzazione di contenuti e pubblicità.

Google richiama inoltre le pagine di gestione autonoma dei dati, come g.co/privacytools, per rafforzare trasparenza e controllo.

In sintesi:

Google distingue i cookie tecnici essenziali da quelli per pubblicità e personalizzazione avanzata.

Con “Tutti accettano” si attivano sviluppo servizi, contenuti personalizzati e annunci mirati.

Con “Tutti rifiutano” restano solo funzioni di base e pubblicità non personalizzata.

Le impostazioni privacy sono modificabili in ogni momento tramite strumenti dedicati.

Cookie tecnici, personalizzazione e pubblicità: cosa viene realmente tracciato

I cookie descritti da Google svolgono innanzitutto funzioni essenziali: erogare e far funzionare i servizi, monitorare eventuali guasti e contrastare spam, frodi e abusi.

In parallelo servono a misurare le interazioni con i contenuti, produrre statistiche di traffico e migliorare la qualità complessiva delle piattaforme.

Se l’utente seleziona “Tutti accettano”, i cookie supportano lo sviluppo di nuovi servizi, l’erogazione di pubblicità mirata e la personalizzazione dei contenuti.

Ciò include raccomandazioni di video, una home page personalizzata su YouTube e annunci modellati sulle ricerche e sulla cronologia di visione precedenti.

Con “Tutti rifiutano”, i cookie non vengono utilizzati per questi scopi aggiuntivi: i contenuti e gli annunci restano non personalizzati.

In questo scenario, la pubblicità si basa su elementi generali come la pagina visualizzata e il luogo approssimativo dell’utente, riducendo al minimo la profilazione.

Google precisa inoltre che, quando rilevante, i cookie servono ad adattare contenuti e annunci all’età, per limitare l’esposizione a messaggi non adatti ai minori.

Controllo dell’utente e implicazioni future per la privacy digitale

L’opzione “Ulteriori opzioni” consente un controllo granulare sulle impostazioni di privacy, con la possibilità di attivare o disattivare singole categorie di trattamento.

Attraverso g.co/privacytools l’utente può rivedere in qualsiasi momento le scelte effettuate, modificando consenso e preferenze di personalizzazione.

Questa architettura di consenso, se coerentemente applicata, anticipa un futuro di servizi digitali più trasparenti, in cui la personalizzazione avanzata dovrà sempre poggiare su decisioni consapevoli.

Per editori e inserzionisti comporta la necessità di ripensare strategie pubblicitarie e modelli di misurazione, tenendo conto di un crescente numero di utenti che potrebbe limitare l’uso di cookie avanzati.

FAQ

Cosa succede se clicco su “Tutti accettano” nei banner di Google?

Accettando tutti, autorizzi Google a usare cookie per sviluppo servizi, personalizzazione contenuti, profilazione pubblicitaria e misurazione dettagliata dell’efficacia degli annunci su siti e app.

Cosa cambia scegliendo “Tutti rifiutano” sui cookie di Google?

Scegliendo “Tutti rifiutano”, i cookie non vengono usati per personalizzazione e pubblicità mirata; rimangono solo quelli strettamente necessari al funzionamento dei servizi.

Che differenza c’è tra annunci personalizzati e non personalizzati?

Gli annunci personalizzati si basano su attività passate, ricerche e video visti; quelli non personalizzati usano solo pagina corrente e posizione approssimativa.

Posso modificare in seguito le impostazioni dei cookie Google?

Sì, puoi modificare in ogni momento le impostazioni visitando g.co/privacytools o il pannello “Ulteriori opzioni” relativo alla privacy.

Da dove provengono le informazioni utilizzate in questo articolo sui cookie?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate editorialmente.