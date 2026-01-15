Sanremo, Carlo Conti rompe il silenzio: Madonna tra gli ospiti? La rivelazione che spiazza tutti

Dettagli e novità su Sanremo 2026

Carlo Conti accelera sugli ultimi preparativi del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. La direzione artistica conferma un impianto tradizionale con cinque serate e un forte presidio sull’Ariston, puntando su centralità musicale e ritmo televisivo.

Sul palco arriverà Laura Pausini come co-conduttrice per tutte le serate: un ritorno simbolico dopo l’exploit del 1993 con “La solitudine”, stavolta in una veste di conduzione strutturale. La scelta mira a unire prestigio internazionale e radici sanremesi.

Il DopoFestival viene ripensato con la guida di Nicola Savino, affiancato da Aurora Leone dei The Jackal, dal comico Federico Basso e dal maestro Enrico Cremonesi, con un format orientato a sintesi, ironia e analisi musicale, per consolidare la conversazione post-serata e intercettare il pubblico multipiattaforma.

Una parte dello show si sposterà fuori dall’Ariston con momenti live in esterna, inclusi segmenti dal ponte di una nave in attracco a Sanremo, per ampliare scenografia e linguaggi. L’impianto editoriale resta focalizzato su competitività della gara, qualità delle performance e valorizzazione degli ospiti, con attenzione all’equilibrio tra mainstream e sperimentazione.

Ospiti confermati e indiscrezioni

Tra le presenze già in agenda spicca Max Pezzali, annunciato come ospite con un set speciale dal ponte della nave che farà tappa a Sanremo, estendendo lo show oltre l’Ariston. L’idea integra spettacolo e racconto urbano, con un collegamento live pensato per amplificare platea e impatto televisivo.

La chiamata di Pezzali ha riacceso i riflettori su una possibile apparizione di Mauro Repetto: l’ex 883 ha manifestato la disponibilità a una reunion, rilanciata durante l’ospitata a “La Volta Buona” di Caterina Balivo. Al momento non risulta formalizzata, ma resta un’opzione narrativa ad alta riconoscibilità pop.

Tra i rumor più insistenti rientra l’ipotesi di un passaggio di testimone con Olly nella serata inaugurale, soluzione che collegherebbe idealmente l’edizione 2025 alla 2026 e presiderebbe il target giovane. Le trattative sugli ospiti internazionali restano riservate, mentre il panel nostrano punta su interplay tra grandi cataloghi e nuove generazioni, in coerenza con la linea editoriale definita dalla direzione artistica.

Conti chiarisce i rumor su Madonna

Carlo Conti, intervenuto a un seminario alla Scuola di giornalismo di Perugia, ha stoppato le voci su una possibile partecipazione di Madonna a Sanremo 2026. Il direttore artistico ha definito l’ipotesi “abbastanza impossibile”, invitando a distinguere tra suggestioni social e trattative reali.

Secondo Conti, il boato mediatico è nato da un “cortocircuito”: l’artista internazionale ha interpretato “La bambola”, brano di Patty Pravo, presente tra i Big in gara, generando una lettura fuorviante.

Nessun contatto formalizzato, nessun dossier aperto: la linea è tenere alta l’asticella degli ospiti senza alimentare aspettative irrealistiche. La priorità resta il bilanciamento tra racconto musicale e sostenibilità produttiva.

