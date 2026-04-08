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Selvaggia Lucarelli demolisce il Grande Fratello Vip e i suoi protagonisti

Selvaggia Lucarelli demolisce il Grande Fratello Vip e i suoi protagonisti

Le opinioni di Selvaggia Lucarelli sul GF Vip: preferiti, critiche e cachet

La giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli ha commentato l’attuale edizione del Grande Fratello Vip, rivelando sui social chi apprezza, chi la infastidisce e quanto guadagna per il ruolo di opinionista.
Le sue dichiarazioni, diffuse online nelle ultime ore, riguardano il comportamento dei concorrenti, la collaborazione con l’altra opinionista Cesara Buonamici e una sorprendente rivalutazione di Alessandra Mussolini.
Con il suo stile diretto e ironico, Lucarelli offre una lettura critica delle dinamiche del reality, spiegando perché alcuni protagonisti le risultino credibili e altri invece vittime di eccessiva mitomania.

In sintesi:

  • Selvaggia Lucarelli critica la “mitomania” di alcuni concorrenti del GF Vip.
  • Sorpresa positiva per Alessandra Mussolini, giudicata più equilibrata del previsto.
  • Stima e sintonia professionale con l’opinionista Cesara Buonamici.
  • Cachet dichiarato con ironia, tra Cristiano Ronaldo e Gemma di Uomini e Donne.

Le frecciate di Lucarelli tra concorrenti, opinionisti e cachet

Selvaggia Lucarelli concentra la prima critica su quelli che definisce mitomani nella Casa: “Non sopporto la mitomania, quelli che si credono Napoleone e poi in realtà sono Topo Gigio… nella Casa ce ne sono un po’”.
Una bocciatura secca per chi, a suo giudizio, costruisce un personaggio sproporzionato rispetto alla realtà.
A sorpresa, invece, racconta di aver rivalutato Alessandra Mussolini: “Pensavo peggio, invece ha fatto anche cose positive”, riconoscendole un atteggiamento più misurato del previsto.

Sulla collaborazione con Cesara Buonamici, Lucarelli sottolinea grande intesa: “Vado molto d’accordo con Cesara, a lei piace spettegolare sul gruppo delle donne e devo dire che è anche più tagliente di me”.
Tra i concorrenti, individua un preferito dichiarato: Giovanni Calvario. “Il più simpatico è Giovanni Calvario perché non vuole essere simpatico, quindi a me è simpatico. Il più sexy? Sempre Giovanni: non gli interessava di esserlo, eppure ci riesce”.
Non manca una stoccata a Raimondo Todaro, che secondo lei meriterebbe una “nomination eterna”, mentre avverte che Paola Caruso rischia di risultare “pesante e ipercritica”.

Interrogata, seppur indirettamente, sul compenso, Lucarelli risponde con la consueta ironia: “Il mio cachet adesso ve lo dico: è meno di quello che ha preso Ronaldo per andare negli Emirati Arabi, ma un po’ più di Gemma a Uomini e Donne”.
Una battuta che colloca il suo ruolo in una fascia ben retribuita ma lontana dalle cifre stellari del calcio internazionale, ribadendo al contempo la natura televisiva e pop del programma.

Cosa rivelano davvero le parole di Selvaggia Lucarelli

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli offrono una chiave di lettura interessante dell’attuale GF Vip: valorizza spontaneità e misura, penalizza egocentrismi e recitazione forzata.
L’apprezzamento per Giovanni Calvario e la rivalutazione di Alessandra Mussolini segnalano come il pubblico più esigente premi autenticità e percorsi di crescita all’interno del reality.
La sintonia con Cesara Buonamici rafforza il peso dell’analisi in studio, mentre le critiche a Raimondo Todaro e i timori su Paola Caruso indicano dove, secondo lei, il programma rischia di perdere credibilità.
In prospettiva, questa lettura potrà influenzare sia la percezione dei concorrenti da parte del pubblico, sia le future scelte autoriali sul cast e sulla costruzione narrativa delle prossime edizioni.

FAQ

Chi è il concorrente più apprezzato da Selvaggia Lucarelli al GF Vip?

Secondo Selvaggia Lucarelli, il concorrente più simpatico e anche più sexy è Giovanni Calvario, proprio perché appare spontaneo e non costruito.

Perché Selvaggia Lucarelli critica alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip?

Lucarelli critica apertamente la “mitomania”: contesta chi si atteggia a protagonista assoluto senza avere reale sostanza caratteriale o narrativa.

Che rapporto c’è tra Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nello studio del GF Vip?

Il rapporto è descritto come molto positivo: Lucarelli parla di grande sintonia, riconoscendo a Buonamici una sorprendente capacità critica.

Cosa pensa Selvaggia Lucarelli del compenso ricevuto al Grande Fratello Vip?

Lucarelli afferma ironicamente che il cachet è inferiore a quello di Cristiano Ronaldo, ma superiore a quello di Gemma di Uomini e Donne.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul GF Vip?

L’articolo è stato elaborato partendo congiuntamente da contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, poi rielaborati editorialmente.

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