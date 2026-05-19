19 Maggio 2026

Home / TECNOFITNESS / Aifa avverte sui farmaci dimagranti: rischi gravi se usati per estetica invece che per patologie

Farmaci contro obesità e diabete: cosa sono davvero e perché usarli

I nuovi farmaci per diabete e obesità, basati su analoghi del GLP‑1 e sui doppi agonisti GIP/GLP‑1, sono al centro di un boom globale. Utilizzati in Italia e nel resto del mondo per il diabete di tipo 2 e, in formulazioni specifiche, per l’obesità, sono spesso percepiti come “iniezioni dimagranti”.

Negli ultimi mesi, secondo i dati dell’Aifa, sono cresciuti in modo esponenziale gli acquisti privati anche tra persone non diabetiche, attratte dalla rapida perdita di peso.

Per questo l’Agenzia italiana del farmaco ha diffuso una guida ufficiale: chiarisce che non sono farmaci estetici, richiedono controllo specialistico e presentano rischi concreti, dalla nausea alle pancreatiti, oltre a un forte impatto etico sulla disponibilità delle terapie per i pazienti che ne hanno reale necessità.

In sintesi:

Farmaci GLP‑1 e GIP/GLP‑1 nascono per il diabete di tipo 2, non per l’estetica.

Aifa segnala un’esplosione di consumi privati legati al desiderio di dimagrire velocemente.

Esistono effetti collaterali importanti, fino a pancreatiti e gravi complicanze oculari.

Acquisti online illegali e carenze in farmacia mettono a rischio i malati cronici.

Come agiscono i GLP‑1: dalla sazietà al controllo glicemico

Gli analoghi del GLP‑1 e i doppi agonisti GIP/GLP‑1 imitano ormoni intestinali rilasciati dopo i pasti, che informano il cervello della sazietà. L’effetto farmacologico prolunga e potenzia questo segnale, riducendo in modo marcato fame e desiderio di cibo.

Agiscono rallentando lo svuotamento gastrico e attivando specifici recettori nel sistema nervoso centrale: ci si sente pieni prima e più a lungo, con una conseguente riduzione spontanea dell’apporto calorico.

Sul piano metabolico, stimolano il pancreas a produrre più insulina solo quando la glicemia si alza, migliorando il controllo del diabete di tipo 2. Molecole come la semaglutide o la tirzepatide sono state progettate esattamente con questo obiettivo. L’effetto sul peso è un “beneficio aggiuntivo” in contesti clinicamente appropriati, non un uso cosmetico da gestire in autonomia.

Rischi clinici, effetto yo‑yo e carenze: cosa cambia per i pazienti

Gli studi clinici confermano che questi farmaci non sono “leggeri”. I disturbi più frequenti riguardano l’apparato digerente: nausea, vomito, dolori addominali, diarrea o marcata stitichezza, soprattutto nelle fasi iniziali o con l’aumento del dosaggio.

L’Aifa richiama però l’attenzione anche su eventi più rari ma gravi: pancreatiti acute, calcoli e infiammazioni della colecisti, possibili complicanze oculari severe che possono compromettere la vista. Per questo è imprescindibile la prescrizione e il monitoraggio da parte di medici esperti in diabetologia e obesità.

Inoltre, la perdita di peso dipende dalla terapia continuativa: sospendendo il farmaco senza aver modificato stile di vita e abitudini alimentari, l’organismo tende a recuperare rapidamente i chili persi, con il classico effetto “yo‑yo” e un forte impatto psicologico. Parallelamente, l’uso estetico ingiustificato ha contribuito a periodi di carenza nelle farmacie, sottraendo dosi a pazienti diabetici per i quali il trattamento è salvavita quotidiano. Ancora più pericoloso è il “mercato d’ombra” online: penne contraffatte con sostanze ignote o dosi eccessive di insulina espongono a crisi ipoglicemiche potenzialmente fatali.

Uso responsabile e prospettive future tra terapia e abuso

Queste terapie rappresentano una delle innovazioni più rilevanti degli ultimi anni nella gestione di diabete di tipo 2 e obesità, patologie croniche con enormi costi umani e sanitari. La loro forza, però, è anche il loro limite: senza un quadro clinico adeguato e senza un progetto strutturato su dieta, attività fisica e supporto psicologico, diventano un acceleratore di illusioni.

Nei prossimi anni nuovi analoghi settimanali o mensili e combinazioni multi-ormonali promettono risultati ancora maggiori, ma il nodo resterà lo stesso: garantire accesso prioritario ai pazienti che ne hanno reale bisogno, arginare l’abuso estetico e integrare i farmaci in percorsi di cura completi, non in scorciatoie per la “prova costume”.

FAQ

I farmaci GLP‑1 sono indicati per chi vuole solo dimagrire?

Assolutamente no. Sono indicati per diabete di tipo 2 e, in casi selezionati, per obesità diagnosticata, sempre con prescrizione specialistica.

Cosa succede al peso quando si interrompe il farmaco?

Generalmente il peso tende a risalire. Senza cambiamenti stabili in dieta e attività fisica, l’effetto “yo‑yo” è molto probabile.

Quali sono gli effetti collaterali più comuni dei GLP‑1?

Principalmente nausea, vomito, dolori addominali, diarrea o stitichezza. Esistono anche rischi meno frequenti ma gravi, come pancreatiti e problemi alla colecisti.

È sicuro acquistare questi farmaci su internet o social?

Assolutamente no. L’acquisto online da canali non autorizzati è illegale e espone a prodotti contraffatti, con rischi anche mortali.

Da quali fonti provengono le informazioni su questi farmaci?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.