19 Maggio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Federica Panicucci si indigna in diretta sul caso Garlasco

Mattino 5 riaccende il caso Garlasco e le accuse ad Andrea Sempio

Nel corso della puntata di oggi, 18 maggio, di Mattino 5, il caso di Garlasco è tornato al centro del dibattito televisivo. In studio e in collegamento, giornalisti ed esperti hanno analizzato le nuove contestazioni rivolte ad Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia.

L’inviato Emanuele Canta ha raccolto le dichiarazioni del padre di Andrea, Giuseppe Sempio, mentre in studio Federica Panicucci ha dedicato ampio spazio all’ormai nota “impronta 33” e alle più recenti interpretazioni scientifiche. Il confronto televisivo, a quasi vent’anni dal delitto, contribuisce a ridefinire la percezione pubblica del caso e delle indagini ancora in evoluzione.

In sintesi:

Il padre di Andrea Sempio ribadisce in tv l’innocenza del figlio nel delitto di Garlasco.

ribadisce in tv l’innocenza del figlio nel delitto di Garlasco. Restano senza risposta i dubbi su biglietto “Andrea era a piedi” e scontrino intercettato.

Lettera 2019 della madre di Sempio contro Alberto Stasi e metodi investigativi divide gli ospiti.

e metodi investigativi divide gli ospiti. L’“impronta 33” torna centrale, con nuove valutazioni genetiche sul possibile contenuto organico.

Padre di Sempio, lettera della madre e nuove ombre sulle indagini

In collegamento da Garlasco, Giuseppe Sempio ha riaffermato la totale estraneità del figlio Andrea all’omicidio di Chiara Poggi. L’uomo ha evitato però di commentare due aspetti ritenuti sensibili dalla Procura: il biglietto con la frase *“Andrea era a piedi”* e l’intercettazione relativa a uno scontrino, che per gli inquirenti potrebbero avere un rilievo ricostruttivo.

In studio è stata analizzata anche una dura lettera del 2019, firmata dalla madre di Sempio e indirizzata ad Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per il delitto. Nel testo, la donna difende il figlio, attacca Stasi e critica aspramente le indagini, accusate di aver travolto economicamente e umanamente la famiglia Sempio.

Federica Panicucci e gli ospiti hanno sottolineato i toni particolarmente aggressivi della missiva, evidenziando come il documento, secondo quanto riferito, sarebbe stato visionato anche da un avvocato, elemento che ne accresce il peso e la consapevolezza argomentativa.

Impronta 33 e nuovi scenari per il futuro del caso Garlasco

Nella parte finale della trasmissione l’attenzione si è concentrata sull’“impronta 33”, rilievo ritenuto uno dei cardini dell’accusa verso Andrea Sempio. Il genetista Pasquale Linarello ha spiegato che l’impronta sarebbe stata lasciata da una mano sudata e potrebbe custodire anche componenti organiche compatibili con sangue.

Sulla base di tali valutazioni, Federica Panicucci ha sostenuto in diretta che non risulterebbe più credibile l’ipotesi di un’impronta risalente a molti giorni prima del delitto, né quella di una mera colorazione da ninidrina: *“Possiamo finirla quindi di dire che l’impronta era di 10 giorni prima o che è così per l’effetto della ninidrina, il sudore sarebbe andato via ad agosto”*, ha affermato.

Se le analisi fossero confermate in sede giudiziaria, l’“impronta 33” potrebbe incidere sulle future strategie difensive e sulle valutazioni della magistratura, alimentando una nuova stagione processuale intorno al delitto di Garlasco.

FAQ

Chi è Andrea Sempio e perché è indagato nel caso Garlasco?

Andrea Sempio è un conoscente di Chiara Poggi. È indagato perché nuove analisi sull’“impronta 33” e alcuni elementi documentali lo ricollegherebbero alla scena del delitto.

Cosa rappresenta l’“impronta 33” citata a Mattino 5?

L’“impronta 33” è un segno palmare individuato in casa Poggi. Secondo alcuni consulenti, sarebbe una traccia recente di mano sudata, potenzialmente contenente residui organici da approfondire in sede forense.

Perché la lettera della madre di Sempio ad Alberto Stasi è rilevante?

La lettera è rilevante perché difende Sempio, critica duramente Alberto Stasi e le indagini, ed è stata, secondo quanto riferito, valutata anche da un avvocato, assumendo così un valore più strutturato.

Qual è il ruolo di Mattino 5 nel dibattito sul caso Garlasco?

Mattino 5 offre una piattaforma mediatica dove familiari, consulenti e giornalisti discutono pubblicamente nuovi elementi, influenzando percezione dell’opinione pubblica e attenzione sulle indagini in corso.

Quali sono le fonti giornalistiche alla base di questo articolo?

Questo articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dalla nostra Redazione.