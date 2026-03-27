Home / SPETTACOLI & CINEMA / Eugenia scompare dopo aver sfidato Alonso tensione altissima a La Promessa

Eugenia scompare alla tenuta de La Promessa: anticipazioni e conseguenze

Chi? La fragile ma determinata Eugenia Ezquerdo, il severo Don Alonso, il calcolatore Don Lorenzo e l’intera servitù della tenuta. Cosa? Una sparizione improvvisa che sconvolge gli equilibri della soap La Promessa. Dove? Nel palazzo dei marchesi di Luján, nei dintorni di Cordova. Quando? Nella puntata in onda domani alle 19:40 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity. Perché? La decisione di Eugenia di sfidare il divieto di Alonso e affrontare in carcere la sorella Cruz scatena un mistero che coinvolge famiglia e servitù.

La scomparsa, mentre Don Romulo tenta di ricucire il rapporto con i domestici, apre nuovi fronti narrativi tra segreti familiari, tensioni sociali e possibili intrighi orchestrati da Lorenzo.

In sintesi:

Eugenia decide di ignorare il divieto di Don Alonso e vuole affrontare Cruz in carcere.

La donna scompare misteriosamente dalla tenuta, scatenando panico tra famiglia e servitù.

Don Romulo si scusa con i domestici, cercando di ricostruire fiducia e ordine interno.

Don Lorenzo blocca la Guardia Civile, alimentando sospetti sulle sue reali intenzioni.

Intrighi alla tenuta: il peso delle scelte di Romulo, Eugenia e Lorenzo

La Promessa, in onda nell’access prime time di Rete 4, prosegue intrecciando drammi familiari e tensioni sociali. Dopo il chiarimento con Pia, il maggiordomo Don Romulo riconosce gli eccessi del proprio autoritarismo e convoca l’intera servitù per scusarsi formalmente. È un gesto inedito per la rigida gerarchia del palazzo, decisivo per ristabilire fiducia dopo settimane di paura.

Nel frattempo la trama parallela di Manuel, Toño, Curro e Lope evidenzia i rischi economici e morali che attraversano la tenuta: tra la riapertura dell’hangar grazie ai capitali di Leocadia e il debito di 3000 pesetas con la gioielleria Llop, si moltiplicano menzogne e sospetti, specie da parte della gioielliera Esmeralda.

Su questo sfondo esplode il caso Eugenia. Decisa a sfidare il veto di Don Alonso, la donna minaccia di andare in carcere per affrontare Cruz. Né Curro né l’infermiera Emilia riescono a frenarla. Poco dopo, la sua stanza viene trovata vuota: nessuno l’ha vista lasciare i cancelli principali e le ricerche interne non danno esito. Quando Alonso e Curro chiedono di allertare la Guardia Civile, il Capitano Don Lorenzo si oppone con fermezza, adottando un’inquietante calma che alimenta ipotesi di insabbiamento o di piano segreto.

Quali scenari apre la scomparsa di Eugenia nella trama futura

La decisione di Don Lorenzo di bloccare la Guardia Civile trasforma una normale ricerca familiare in un giallo dagli sviluppi potenzialmente dirompenti. La sparizione di Eugenia potrebbe rivelare nuovi segreti sul rapporto con Cruz, su vecchi crimini taciuti e sugli interessi personali del Capitano.

Al tempo stesso, il gesto di responsabilità di Don Romulo verso la servitù prepara un cambio di clima: in un contesto di crescente tensione, camerieri e domestici potrebbero diventare osservatori chiave o testimoni scomodi. La tenuta dei Luján, già attraversata da debiti, ricatti e menzogne, si avvia così verso una stagione narrativa in cui sparizioni, alleanze e tradimenti saranno decisivi per il destino di ogni personaggio.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata de La Promessa?

La puntata andrà in onda domani alle 19:40 su Rete 4 ed è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Dove è ambientata la soap spagnola La Promessa?

La serie è ambientata nella tenuta dei marchesi di Luján, nei dintorni di Cordova, nella Spagna dei primi decenni del Novecento.

Perché Don Lorenzo rifiuta di chiamare la Guardia Civile?

Don Lorenzo rifiuta perché vuole controllare personalmente la situazione, evitando indagini ufficiali che potrebbero far emergere segreti e responsabilità compromettenti.

Cosa succede a Don Romulo nella puntata in arrivo?

Don Romulo riconosce i propri errori, convoca la servitù e porge scuse formali, cercando di ristabilire fiducia e disciplina nella tenuta.

Qual è la fonte delle anticipazioni su La Promessa?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.